ক্রমশ বাড়ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, শীত কমলেও কুয়াশা অব্যাহত

ক্রমশ বাড়ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, শীত কমলেও কুয়াশা অব্যাহত
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী ৷ কনকনে ঠান্ডার রেশও নেই ৷ তবে, কুয়াশার ঘনঘটা থাকবে ৷
Published : January 20, 2026 at 8:25 AM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: বঙ্গজুড়ে ক্রমশ চড়ছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৷ নেই কনকনে ঠান্ডার দাপটও ৷ বলা যায়, রাজ্যজুড়ে বিদায়ের পথে শীতের মরশুম ৷ যদিও আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে বিদায়ের নির্দিষ্ট কোনও দিন এখনও বলা হয়নি ৷ তবে, ঠান্ডা অনুভূত না-হলেও কুয়াশার দাপট থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 ডিগ্রির উপরে উঠে গিয়েছে পারদ । সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিচারে সোমবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম নদিয়া জেলার কল্যাণী ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 9.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিংয়ের সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কালিম্পংয়ে এদিন পারদ নেমেছিল 9.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । এ ছাড়া আর কোথাও তাপমাত্রা 10 ডিগ্রির নীচে নামেনি ।
আজ কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷ দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷ তবে ভোরে ও সকালের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে ৷
বঙ্গে শীতের দাপট
দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জেলাতেই পারদ ঘোরাফেরা করছে 10 থেকে 13 ডিগ্রির ঘরে । কেবল কলকাতার উপকণ্ঠে সল্টলেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছয় 14.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত । অর্থাৎ, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শীতের বিদায় ঘটবে আগে তা বলাই যায় । দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দু'দিনে রাতে 2 থেকে 3 ডিগ্রি পারদ চড়বে । তার পরের চার দিনে তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন নেই বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন রাতের তাপমাত্রা একইরকম থাকবে ।
এদিকে, শীতের প্রাদুর্ভাব কমে গেলেও বঙ্গজুড়ে কুয়াশার দাপট ক্রমশ বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া । ভোর এবং সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার প্রভাব রয়েছে । কিছু জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে । উত্তরবঙ্গের কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা নামতে পারে 50 মিটারের ঘরে ।
গতকালের আবহাওয়া
সোমবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.1 ডিগ্রি কম । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ৷