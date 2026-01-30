জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় দক্ষিণে অস্তাচলে শীত, দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস

জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় দক্ষিণে অস্তাচলে শীত, দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস
উত্তর ও দক্ষিণ, দুই প্রান্তে দু'রকম আবহাওয়া ৷ একদিকে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তো অন্যদিকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী ৷
Published : January 30, 2026 at 9:24 AM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: মাঘের শুরু থেকেই দক্ষিণবঙ্গে গতিহারা শীত ৷ একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অবস্থানের ফলে শীতের এই ছন্দপতন বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বর্তমান অবস্থান
ইতিমধ্যেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অবস্থান করছে । তার মধ্যেই আজ নতুন করে ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসার পূর্বাভাস । দক্ষিণ-পূর্ব উত্তর প্রদেশ থেকে উত্তর কর্ণাটক পর্যন্ত একটি সক্রিয় অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে । উত্তর-পূর্ব বিহারের ওপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্তও অবস্থান করছে । যার জেরে দক্ষিণবঙ্গে পরিচিত শীতের কামড় মাঘ মাসেই কার্যত উধাও । সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত শীতের আমেজ; বেলা বাড়লেই ঠান্ডা নেই । স্বাভাবিক বা তার ওপরে রয়েছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা । সকাল এবং রাতে শীতের আমেজ । তবে দু ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে তাপমাত্রার ওঠানামা ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা কুয়াশার পূর্বাভাস রয়েছে । কুয়াশার সম্ভাবনা কম থাকবে আগামী কয়েকদিন ।
কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে । আগামী কয়েকদিন উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে তাপমাত্রা 15 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে 11 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আগামী পাঁচদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই । একই রকম আবহাওয়া থাকবে । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে 10 থেকে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে । নিচের দিকের জেলাগুলিতে 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । সঙ্গে আজ ও কাল অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবার ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে । বাকি জেলাগুলির বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাতের সঙ্গে দু-এক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । এছাড়াও বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতেও ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতায় ফের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.08 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.01 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি বেশি । অর্থাৎ, রাত ও দিনের তাপমাত্রা দুটোই স্বাভাবিকের ওপরে ।