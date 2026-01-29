দক্ষিণে চড়বে তাপমাত্রার পারদ, উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস
রাজ্যের দুই প্রান্তে দু'রকম আবহাওয়া ৷ মাঘের মাঝামাঝিতেই দক্ষিণবঙ্গে যখন উষ্ণতা বাড়ছে, তখন দার্জিলিং 4 ডিগ্রিতে ৷ আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
Published : January 29, 2026 at 7:23 AM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: পাহাড়ে শীতের জোরালো দাপট থাকলেও সমতলে বিদায়ের সুর । ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করলেও দক্ষিণবঙ্গে বেলাশেষে দিগভ্রষ্ট শীত ৷ বিগত বেশ কয়েকদিনের আবহাওয়া অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছে ৷
পাহাড় এবং সমতলে বিভাজন সৃষ্টি করেছে এবারের শীত । উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় বিশেষ করে দার্জিলিং এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঠান্ডা যথেষ্ট । বৃষ্টি ও তুষারপাতের পরিস্থিতি সেখানে । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একক সংখ্যার ঘরে । কুয়াশার দাপটের সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা এখন উত্তরবঙ্গে । অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে শীতের ছবিটা ঠিক তার উল্টো । পারদের ওঠানামা চলছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সকালের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে, তবে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই আপাতত । আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে শীতের দাপট এখন অনেকটাই কম । সকাল ও সন্ধ্যার দিকে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, রোদ উঠলেই তা উধাও হয়ে যাচ্ছে ।এককথায় মাঘের মাঝামাঝি সময়ে এসে রাজ্যে দুই প্রান্তে যেন আবহাওয়ার দু'রকম আচরণ । একদিকে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাত ও বৃষ্টির পূর্বাভাস যখন, অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ ফিকে শীতের আমেজ । দ্রুত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে ।
দার্জিলিং ও তার পার্শ্ববর্তী কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় এক-দু পশলা হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । শনিবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যেতে পারে । আগামী পাঁচদিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না উত্তরে । দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে । নিচের দিকে অর্থাৎ সমতলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা অনেকটাই ওপরের দিকে থাকবে ।
বুধবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে শীতলতম স্থানের রেকর্ড গড়েছে পুণ্ডিবাড়ি এবং কোচবিহার ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 11.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 04.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
এদিন কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.09 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 47 শতাংশ ।