ঘূর্ণাবর্ত-ঝঞ্ঝার জোড়া ফলায় মাঘেই শীত বিদায় !

ঘূর্ণাবর্ত-ঝঞ্ঝার জোড়া ফলায় মাঘেই শীত বিদায় !
একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা শীতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে খবর । অন্যদিকে, দক্ষিণ পঞ্জাবের উপর সক্রিয় রয়েছে ঘূর্ণাবর্তও ৷
Published : January 28, 2026 at 10:33 AM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ে জাঁকিয়ে ঠান্ডার বদলে যথেষ্ট উষ্ণ আবহাওয়া । এই ভোলবদলকে শীতের অকাল বিদায় বলছে অনেকেই । সময়ের আগেই বসন্তের আগমনী হবে । বেলায় রোদের তাপ রীতিমতো গায়ে লাগছে ।
গত 37 দিন শীত যেভাবে পুরো রাজ্যের উপর জাঁকিয়ে বসে ছিল তা গত কয়েকদিনের ঠান্ডার গতিপ্রকৃতি দেখে মালুম করা শক্ত । শীতের এই ভোলবদলের জন্য আবহাওয়াবিদরা অবশ্য ঝঞ্ঝা কাঁটাকেই দায়ী করেছেন । আজ বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
চলতি শীতে একদিনও বৃষ্টি হয়নি । নিম্নচাপের ইঙ্গিতও মেলেনি । এমনকী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তুরে বাতাসের অবাধ প্রবেশে পথও আটকায়নি । যা এতদিন হয়নি এবার সেটাই হচ্ছে ৷ একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝা শীতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে খবর । উত্তর-পশ্চিম ভারতে জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে ।
শুক্রবার 30 জানুয়ারি নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে বলে জানা যাচ্ছে । অন্যদিকে, দক্ষিণ পঞ্জাবের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একটি অক্ষরেখা দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত । ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্তের জেরে বাংলায় উত্তরের হাওয়া ঢুকতে বাধা পাচ্ছে । তবে ঠান্ডার দাপট কমলেও কুয়াশার ঘনঘটা এখনই কমবে না ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলায় কুয়াশার দাপট থাকবে । যার মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনা ৷ বাদ যাবে না কলকাতাও । ভোর এবং সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যজুড়ে আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে ৷ এই মুহূর্তে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে শীতের কামড় এখনও বেশি । তবে ওখানেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ চড়ছে ধীরে ধীরে । ওপরের পাঁচ জেলাকে বাদ দিলে সমতলের তিন জেলায় পারদ চড়েছে । কুয়াশার দাপট গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে ।
দার্জিলিং এবং কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে । মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী ৷ এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে শীতলতম স্থান ছিল কোচবিহার ৷ সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিক । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 এবং সর্বনিম্ন 87 শতাংশ ।
