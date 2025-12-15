ETV Bharat / state

শীতের চেনা মেজাজ উধাও বাংলায়, ঠান্ডায় কাঁটা পশ্চিমী ঝঞ্ঝা

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতেও জোরালো শীতের দেখা নেই ৷ তাপমাত্রায় পুরুলিয়াকে টেক্কা দিচ্ছে শ্রীনিকেতন ৷ এদিকে ফের পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কাঁটায় তাপমাত্রা বাড়তে চলেছে ৷

হাওড়া ব্রিজ (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 15, 2025 at 7:35 AM IST

কলকাতা, 15 ডিসেম্বর: ভোরের কুয়াশা, হিমেল হাওয়ার অনুভূতি টের পাওয়া গেলেও শীতের দাপট সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না ৷ বাংলা ক্যালেন্ডারের অগ্রহায়ণ এবং পৌষমাসের কথা বললেও একটা বিষয় আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেলেও জমিয়ে শীতের দেখা নেই। ইংরেজি বছর শেষ হতে আর মাত্র 15 দিন বাকি। কিন্তু সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ সেই 15 ডিগ্রির ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। এমনকী দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতেও শীতের মারকাটারি কামড় নেই ।

সাধারণত ডিসেম্বরে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে শীতের দাপট উত্তরবঙ্গের উপরিভাগের পাঁচটি জেলার সঙ্গে টেক্কা দেয়। এই বছর ছবিটা ভিন্ন। রাজ্যের পশ্চিমের এই দুই জেলায় এখনও সেই চেনা ঠান্ডার দেখা মেলেনি। আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গাতেই রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15 ডিগ্রির নীচে । যেমন মেদিনীপুর 13.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিঘা 13.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় 12.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বহরমপুরে 12.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ক্যানিংয়ে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাঁথিতে 12.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বর্ধমানে 13.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, পানাগড়ে 13.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোলে 13.6, ব্যারাকপুরে 13.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সিউড়িতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এছাড়া, দমদমে 15.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মগরায় 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বসিরহাটে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে পারদ নামেনি। পুরুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 12 ডিগ্রিতে। অথচ শ্রীনিকেতন গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম জায়গাটা ধরে রেখেছে। রবিবারও শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ছিল দার্জিলিঙে, 5.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া, কালিম্পঙে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আলিপুরদুয়ারে 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, জলপাইগুড়িতে 11.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোচবিহারে 9.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমেছে পারদ।

হাওয়া অফিস বলছে, শুষ্ক আবহাওয়া চলবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই অর্থাৎ এক বা দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা কম বা বেশি হতে পারে। কিন্তু রাজ্যের সামগ্রিক শীতের ছবিটা গত কয়েকবছরের মতো নয়। লম্বা শীতের ইনিংস তবে তা মারকাটারি ঠান্ডা ছাড়া। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট রাজ্যের সবজেলাতেই চলবে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রবেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে চলেছে।

রবিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.1 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 ও সর্বনিম্ন 44 শতাংশ।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা
TODAY WEATHER FORECAST OF BENGAL
TEMPERATURE INCREASE
