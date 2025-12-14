পারদ সামান্য চড়লেও রাজ্যজুড়ে শীতের আমেজ অব্যাহত

পারদ সামান্য চড়লেও রাজ্যজুড়ে শীতের আমেজ অব্যাহত
তাপমাত্রা অল্পবিস্তর বাড়লেও বাঙালির শীতভাগ্যে তা প্রভাব ফেলবে না ৷ স্বাভাবিক নিয়মেই সে আবার কমবে ৷ তাই এখন চুটিয়ে শীত উপভোগ করার সময় ৷
Published : December 14, 2025 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: অগ্রহায়ণের শেষ লগ্নে তাপমাত্রার পারদ আর বিশেষ নামার ইঙ্গিত নেই দক্ষিণবঙ্গে । শুক্রবার 14 ডিগ্রির ঘরে পারদ ঢুকে পড়লেও শনিবার তা ফের 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে । আপাতত বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে নামার পরে অন্তত তিনদিন তা স্থায়ী হলে শীত পড়েছে বলে ধরা হয় । কয়েকদিন তাপমাত্রার সামান্য হেরফেরে শীতের আমেজে সামান্য কমলেও তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
14 থেকে 16 ডিগ্রির মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে । অর্থাৎ, চলতি সপ্তাহে পৌষমাস শুরু হলে অগ্রহায়ণের শেষ ভাগের রেশ ধরে শীত শুরুতেই হয়ত দাপট দেখাবে না বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা । শনিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 11.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস । আপাতত রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে । উত্তুরে বাতাসের অবাধ প্রবেশে শীতের আমেজ যথেষ্ট ভালো রয়েছে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রার এক বা দুই ডিগ্রির ওঠানামায় ঠান্ডার অনুভূতিতে বিরাট প্রভাব ফেলবে না । সকালে এবং রাতে বেশ ভালোভাবে শীত অনুভূত হবে ।
আজ রবিবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোরে দাপট দেখাবে কুয়াশা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গেও দক্ষিণের মতো পরিস্থিতি । শুষ্ক আবহাওয়া সেখানেও । যা সামনের দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । শনিবার উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল কোচবিহার । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে শীতের কামড় সবচেয়ে বেশি । সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 4.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
কুয়াশার দাপট রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে । যদিও তা মাঝারি ধরনের কুয়াশা । সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপটে দৃশ্যমানতা দু-এক জায়গায় 200 মিটার পর্যন্ত নামতে পারে । তাই এই সময় যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায় ৷ দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ডায়মন্ডহারবার, দুর্গাপুর এবং কলকাতায় ভালোই কুয়াশার দাপট ছিল ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 48 শতাংশ ।