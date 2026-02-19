উত্তরে হালকা শীতের আমেজ, দক্ষিণের তাপমাত্রা পৌঁছবে 32 ডিগ্রিতে
আগামী দুই থেকে তিনদিন তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না । তবে তারপর পারদ চড়বে । সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলবে ।
কলকতা, 19 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা এবং তার আশপাশের এলাকায় সপ্তাহান্তে বা নতুন সপ্তাহের শুরুতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ 32 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21 ডিগ্রিতে পৌঁছে যাবে । ফলে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে গরমের ভ্রুকুটির ইঙ্গিত মিলছে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় । তবে উত্তরবঙ্গে শীতের ছোঁয়া রয়েছে উপরের পাঁচটি জেলায় ।
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । কুয়াশার দাপট সকালের দিকে দেখা যাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ এখনও এককের ঘরেই । বাকি জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 থেকে 12 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে । তবে আপাতত বিশেষ বদল না হলেও শীঘ্রই তাপমাত্রা সেখানেও বাড়তে থাকবে । যদিও ফের নতুন করে পারদ পতনের সম্ভাবনা আলিপুর আবহাওয়া দফতর দিচ্ছে না । ফেব্রুয়ারি মাসেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ 30 ডিগ্রির ঘরে ঢুকে পড়তে চলেছে ।
এই ছবি কি স্বাভাবিক ? হাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদের এই উর্ধ্বমুখী হওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । বরং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখন স্বাভাবিকের কাছাকাছি রয়েছে । তারপরের বৃদ্ধিতে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই । এই সময় পারদের অবস্থান এটাই থাকে ।"
তিনি জানান, আপাতত শুষ্ক আবহাত্তয়া থাকবে । বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত নেই । আগামী দুই থেকে তিনদিন তাপমাত্রার পরিবর্তন হবে না । তবে তারপর পারদ দুই থেকে তিন ডিগ্রি চড়বে । সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 21 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলবে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে আর নামার কোনও সম্ভাবনা নেই । পারদের এই বৃদ্ধি চলবে । অর্থাৎ শীত এখন 'শীতঘুমে'। দুয়ারে গ্রীষ্মকালে সময়ের আগে শুরু হওয়ার ইঙ্গিত । এখন সকালে ঠান্ডার অতি হাল্কা রেশ রয়েছে । তবে দিনের বাকি সময় তার ছিটেফোঁটাও নেই ।
কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি কম ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি ওপরে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 84 এবং সর্বোচ্চ 26 শতাংশ । আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যাওয়াতে ত্বকে টান পড়ছে ।