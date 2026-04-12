উত্তরে বৃষ্টি হলেও ভ্যাপসা গরমে জেরবার হবে দক্ষিণ
চলতি বছরের বিদায়বেলার অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনাল আবহাওয়া অফিস ৷ তবে কি এবার উষ্ণ হতে চলেছে নববর্ষ ? জানুন বিস্তারিত ৷
Published : April 12, 2026 at 7:27 AM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে গরম বাড়বে ৷ উত্তরবঙ্গে আরও কয়েকদিন বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । রাজ্যজুড়ে চৈত্র মাসের শেষ বেলায় মিশ্র আবহাওয়া । বৃষ্টি রোদের খেলায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে রাজ্যজুড়ে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ রবিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় আংশিক মেঘলা হতে পারে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী কয়েকদিনে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা । উত্তর বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে ৷ যার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । ফলস্বরূপ গরম ও আর্দ্রতা বাড়বে ।
দক্ষিণের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে রবি ও সোমবার সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । তবে 14 এপ্রিল মঙ্গলবার পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এক-দু'জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাংলা নববর্ষ 15 এপ্রিল পয়লা বৈশাখের দিন পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এই বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
মঙ্গল থেকে শুক্রবার অর্থাৎ 14 থেকে 17 এপ্রিল পর্যন্ত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান অস্বস্তিকর গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে । তবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার অর্থাৎ 16 ও 17 এপ্রিল আবারও সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 3 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে ।
উত্তরের আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আরও কয়েকদিন চলবে । শনিবারের পরে আজও অর্থাৎ 11 ও 12 এপ্রিল রবি ও সোমবার ওপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । সোম থেকে শুক্রবার অর্থাৎ 13 থেকে 17 এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ওপরের পাঁচটি জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । সব মিলিয়ে, দক্ষিণবঙ্গে গরম বাড়লেও উত্তরবঙ্গে বজ্রপাত-সহ ঝড়ের দাপট অব্যাহত থাকবে আগামী কয়েকদিন ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 45 শতাংশ ।