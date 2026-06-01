আজ থেকে গরম ফিরবে দক্ষিণবঙ্গে, দুর্যোগ অব্যাহত উত্তরে
আজ দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা । বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 এবং 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : June 1, 2026 at 8:42 AM IST
কলকাতা, 1 জুন: দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ঝড়বৃষ্টিতে রাশ । যার জেরে ফের অস্বস্তিকর প্যাচপ্যাচে গরম ফিরবে । দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই জ্যৈষ্ঠের গরমের উত্তাপ এবার অনুভূত হবে ।
বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি হলেও তা তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতিতে প্রভাব ফেলবে না । চলতি সপ্তাহে অন্তত প্রথম তিন থেকে চারদিন অস্বস্তিকর গরম থাকবে দক্ষিণবঙ্গে । তবে উত্তরবঙ্গে বুধবারের পর থেকে ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে । উত্তরবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে । বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ অব্যাহত
রবিবারের মতো সোমেও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম । ঝড়বৃষ্টি বাড়বে আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে । বুধবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে উত্তরবঙ্গে ৷ সেদিন আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে । পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় ফিরবে ভ্যাপসা গরম
উল্টো ছবি দক্ষিণবঙ্গে ৷ সেখানে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে । গত দু-তিন দিনের ঝড়বৃষ্টিতে এই মুহূর্তে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকলেও আগামী বুধবারের মধ্যে 3 থেকে 4 ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে । আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় । 5 জুন শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম ৷ উল্টে গরম ও অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতায় আপাতত আর খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বুধবারের মধ্যে 36 ডিগ্রি পেরিয়ে যেতে পারে । এর দোসর হবে চূড়ান্ত ঘর্মাক্ত অস্বস্তি । বৃহস্পতিবারের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হবে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 52 শতাংশ ।