12 ডিগ্রিতে নামল কলকাতার তাপমাত্রা, উত্তরেও তীব্র শীতের সতর্কতা
প্রতিদিনই পারদ পতনে নয়া রেকর্ড গড়ছে রাজ্য ৷ বড়দিনের পর আজও মরশুমের শীতলতম দিন ৷ উত্তরোত্তর তাপমাত্রার পতনে রাজ্যজুড়ে কড়া ঠান্ডা ৷
Published : December 26, 2025 at 8:14 AM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: বর্ষশেষের বাকি কয়েকদিনে যেন পারদ পতনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । ফলে রাজ্যজুড়ে জব্বর শীত । বড়দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13 ডিগ্রির ঘরে ঢুকেছিল । 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বক্সিং ডে (26 ডিসেম্বর)-তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল 12 ডিগ্রিতে । ফলে আজও মরশুমের শীতলতম দিন । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে পারদ আরও নিচে নেমেছে । জুবুথুবু শীত সেখানেও ।
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ সকালে 12.09 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.06 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 21.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা 04.04 ডিগ্রি কম । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে আজ কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় শীতল দিনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 4.05 ডিগ্রি নিচে থাকবে । রাতের তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি বা তারও নিচে চলে যাবে । চলতি সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে শীতের কড়া অনুভূতি চলবে ।
বৃহস্পতিবার ছিল কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় মরশুমের শীতলতম দিন । শুক্রবারও ছবিটা একই ৷ 13 থেকে 12 ডিগ্রিতে নামল শহর কলকাতার তাপমাত্রা ৷ ফলে আজও মরশুমের শীতলতম দিন দেখল রাজ্য ৷ উত্তরবঙ্গে শীতল দিনের পরিস্থিতি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার এই দুই জেলায় বেশি থাকবে । উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে । আগামী দু'দিনে আরও কমবে তাপমাত্রা ৷ নতুন বছরের শুরুতে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা । আপাতত মাঝের কয়েকটি দিনে ঠান্ডায় কাঁপবে রাজ্য ।
শনিবার থেকে পরবর্তী পাঁচদিন ফের 13-14 ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা । বর্ষশেষের দিনগুলিতে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় 2-3 ডিগ্রি কম থাকবে । বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 08.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার শীতলতম স্থান দখল করেছে আলিপুরদুয়ার ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা রাজ্যের মধ্যে শীতলতম ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 13.07 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.08 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 21.02 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04.04 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 58 এবং সর্বোচ্চ 89 শতাংশ ।
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে সড়ক-রেল-ফেরি ও বিমান পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ।সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 22 এবং 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।