অগ্রহায়ণেই স্বাভাবিকের নিচে তাপমাত্রা, রাজ্যজুড়ে শীতের মরশুম

অগ্রহায়ণেই স্বাভাবিকের নিচে তাপমাত্রা, রাজ্যজুড়ে শীতের মরশুম
উত্তর ভারতের জাঁকিয়ে ঠান্ডার প্রভাব পূর্ব ভারতেও ৷ ধীরে ধীরে তাপমাত্রার অবনমন জানান দিচ্ছে শীত এবার স্থায়ী হবে রাজ্যে ৷
Published : December 8, 2025 at 7:32 AM IST
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: বঙ্গের আবহে ঠান্ডা অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার একটু আগেই থিতু হয়েছে । ফলে পৌষ নয়, অগ্রহায়ণেই বাংলায় ঘাঁটি গেড়েছে শীত । গত সপ্তাহ থেকে শীতের পারফরম্যান্স গ্রাফ ওঠানামা করছিল । তাতে শীত আবাহনের মঞ্চ যে ভালো মতো তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছিল ।
গত সপ্তাহের শেষ তিনদিনে শীত বুঝিয়ে দিয়েছে সে এবার থাকতেই এসেছে । উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে ইতিমধ্যেই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে । পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ছুঁয়ে ঠান্ডা বাতাস বিনা বাধায় এই রাজ্যে চলে আসছে । আবহাওয়া অফিস আগেই জানিয়েছিল উত্তর ভারতে তীব্র শীত পড়বে । যার প্রভাব পূর্ব ভারতেও পড়বে । ফলে মনে করা হচ্ছে, ক্যালেন্ডারে পৌষ মাস পড়ার আগেই রাজ্যে জাঁকিয়ে শীত ৷
শনির থেকে গতকাল রবিবার পারদ কিছুটা বেড়েছে ৷ তবে শীতের কামড় যথেষ্ট ছিল । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী এক সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি একই থাকবে । অর্থাৎ, ঠান্ডা থিতু হবে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন হবে না । ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে ।
আজ সোমবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । ভোরে দাপট দেখাবে কুয়াশা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আপাতত রাজ্যজুড়ে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । রবিবার দক্ষিণবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা পড়েছে শ্রীনিকেতনে ৷ সেখানে তাপমাত্রা ছিল 9.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে ঠান্ডা পড়েছে আলিপুরদুয়ারে ৷ সেখানে তাপমাত্রা ছুঁয়েছে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 5 ডিগ্রিতে পৌঁছলেও আপাতত তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি ।
তবে আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ সোম এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার একটি বা দু'টি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে । যার জেরে কমে যাবে দৃশ্যমানতা ।
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.02 ডিগ্রি কম । আগামী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ আরও দুই ডিগ্রি নামার পূর্বাভাস রয়েছে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 87 এবং সর্বনিম্ন 43 শতাংশ ।