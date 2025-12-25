ঠান্ডার দাপট অব্যাহত, জমিয়ে শীতের আমেজে বড়দিন

ঠান্ডার দাপট অব্যাহত, জমিয়ে শীতের আমেজে বড়দিন
পরিবেশ অনুকূল ৷ উত্তুরে হাওয়ার অবাধ গতিতে বাংলায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে শীত ৷ চাদরে মোড়া উষ্ণতায় উৎসবের আনন্দে বাঙালি ৷
Published : December 25, 2025 at 7:05 AM IST
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: বড়দিনে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীতের মহড়া ৷ দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঢুকে পড়ল 3 ডিগ্রির ঘরে ৷ বুধবার শৈলশহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 3.08 ডিগ্রি ৷
বর্ষশেষের সপ্তাহে শীত এবার চালিয়ে খেলার চেষ্টায় । ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে শীতের কামড় ভালোভাবে অনুভূত হচ্ছে । দুই বা তিনদিনে থমকে যায়নি, শীতের এবারের ইনিংস টানা চলছে । কলকাতাতেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ইতিমধ্যেই 14 ডিগ্রির ঘরে ঢুকে পড়েছে । গত 15 দিনে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছল এই নিয়ে তিনবার ৷
আবহাওয়া অফিস বলছে, 27 ডিসেম্বর শনিবার পর্যন্ত ধীরে ধীরে সব জেলাতেই নামবে পারদ । আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুই থেকে তিন ডিগ্রি নামতে পারে তাপমাত্রা । এই পরিস্থিতি আরও চারদিন চলবে । বুধবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান দখল করেছে শ্রীনিকেতন ৷ এদিন সেখানে তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকাগুলির মধ্যে শীতলতম স্থানের রেকর্ড গড়েছে আলিপুরদুয়ার ৷ এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সঙ্গে ভোর বা সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে যথেষ্ট । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 14 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উৎসবের আবহে নিরাশ করবে না শীত ৷ বর্ষশেষের বাকি দিনগুলিতে আবহাওয়া একই রকম থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । তবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বছরের শুরুতে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ । এরই মধ্যে পাশাপাশি কুয়াশার দাপট চলছে সর্বত্রই । তাই দুর্ঘটনা এড়াতে যানবাহন চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
সপ্তাহান্তে 8 ডিগ্রিতে নামতে পারে পশ্চিমের জেলাগুলোর তাপমাত্রা । উত্তরবঙ্গে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামবে পারদ । অন্যদিকে, শুক্রবার শুধু কলকাতাতেই 13 ডিগ্রিতে তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে রাজ্যজুড়ে যে জমিয়ে শীতের আমেজে বড়দিন কাটবে এবং পরবর্তী কয়েকদিনও বেশ ভালোই ঠান্ডা মালুম হবে তা বলাই যায় ।
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14.09 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.04 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.07 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 58 শতাংশ ।