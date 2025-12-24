ঝঞ্ঝা কাঁটা সরতেই নামছে তাপমাত্রা, ক্রিসমাস ইভে ভরপুর শীত রাজ্যে
ঠান্ডায় কাঁপছে বাংলা ৷ উত্তরের হাওয়া ঢুকতেই রাজ্যজুড়ে পারদ পতন ৷ বড়দিনে জমিয়ে শীত উপভোগে বাঙালি ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : December 24, 2025 at 8:14 AM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: শুষ্ক আবহাওয়ায় জমিয়ে শীত ৷ অবশেষে রাজ্যজুড়ে ঠান্ডার দাপট শুরু হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে নামছে তাপমাত্রা ৷ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে শীত ধাক্কা খেয়েছিল । এখন ঝঞ্ঝা কাঁটা সরতেই রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করছে উত্তুরে হাওয়া । গত দুই দিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 15 ডিগ্রির ঘরে ঘোরা করছে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, উত্তর ভারতে ঠান্ডার দাপট বেড়েছে । কাশ্মীরে তুষারপাতও হচ্ছে বেশি । ফলে জোর বাড়বে উত্তুরে হাওয়ার ।আগামী তিনদিনে দক্ষিণবঙ্গে আরও 2 থেকে 3 ডিগ্রি তাপমাত্রা কমার আশা রয়েছে । অর্থাৎ, 25 ডিসেম্বর বড়দিন থেকে জমিয়ে শীতের পূর্বাভাস থাকছে রাজ্যজুড়ে ।
আজ ও আগামিকাল অর্থাৎ বুধ এবং বৃহস্পতিবার সকালের দিকে দিকে কুয়াশার দাপট দেখা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে । দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে বুধবার ঘন কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । কিছু কিছু এলাকায় দৃশ্যমানতা 50 মিটারে নেমে যেতে পারে । তাই ভোররাত থেকে সকালের দিকে যারা বাইরে বেরোবেন তাদের পথচলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে ৷ কারণ এই ঘন কুয়াশার জেরে বহু দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার আস্তরণ থাকতে পারে বুধবার । তবে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা আপাতত নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ।
আজ বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকার পাশাপাশি ভোর বা সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 24 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
চলতি সপ্তাহে রাজ্যের সর্বত্রই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । আগামী দু'দিন দক্ষিণ বা উত্তরবঙ্গ, কোথাওই রাতের তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না । তবে বড়দিন থেকে রাতের দিকে তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি কমবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । উত্তরবঙ্গেও দু'দিন পর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি কমতে পারে । বড়দিনের পরই 13 ডিগ্রিতে নামতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা । 9 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে পশ্চিমের জেলাগুলির তাপমাত্রা ।
মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান দখল করেছে শ্রীনিকেতন ৷ এদিন সেখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল আলিপুরদুয়ার ৷ এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.07 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.09 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 61 এবং সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ।