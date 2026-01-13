ফের নামবে তাপমাত্রা, পৌষ সংক্রান্তিতে ফিরবে ঠান্ডার কামড়
তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও মকর সংক্রান্তিতে চেনা ছন্দে দেখা যাবে শীতকে ৷ পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ আজ কেমন থাকবে তাপমাত্রা ?
Published : January 13, 2026 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ হঠাৎ বেড়ে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । সোমবার তা নেমে 12.04 ডিগ্রিতে ৷ সেলসিয়াসে। গত দু'দিনে পারদের এই খামখেয়ালিপনার পিছনে দায়ী শ্রীলঙ্কা উপকূলের নিম্নচাপ । যার প্রভাবে মেঘ ঢুকেছিল পশ্চিমবঙ্গের আকাশে । বাধা পাচ্ছিল উত্তুরে হাওয়া, যে কারণে তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বেড়েছিল । সোমবার মেঘ সরতেই কমল তাপমাত্রার পারদ । আগামী দুই দিনে আরও কিছুটা নামবে পারদ । শীতের অনুভূতি বাড়বে বলেই পূর্বাভাস । ফলে জাঁকিয়ে শীত বজায় থাকবে পৌষ সংক্রান্তিতে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতার পাশাপাশি জেলাতেও তাপমাত্রা কমছে । সোমবার কল্যাণীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 7.5 ডিগ্রি, শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা ছিল 8 ডিগ্রি ।ব্যারাকপুর ও বহরমপুরের তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে 10 ডিগ্রি । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার আরও কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা । কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় 11 থেকে 13 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকতে পারে পারদ । পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা থাকবে 7 থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ।
আজ যেমন থাকবে আবহাওয়া
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ ভোর এবং সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে । সূর্য ওঠার পর বেলা বাড়লে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
কাঁপছে উত্তর
উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট প্রথম থেকে অব্যাহত । আগামী পাঁচদিনেও তার বিশেষ পরিবর্তন হবে না । দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা এক থেকে চার ডিগ্রির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে ঘোরাফেরা করছে । উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 10 ডিগ্রির নিচে ধারাবাহিকভাবে রয়েছে ।
দার্জিলিংয়ে এক সময়ে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছিল 1.6 ডিগ্রিতে । উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রাও বেশ কিছুটা কমেছে । এর পাশাপাশি কুয়াশার দাপট অব্যাহত রয়েছে । দার্জিলিং, দুই দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঘন কুয়াশা দেখা যাচ্ছে । আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমবে । চলবে শৈত্যপ্রবাহ । তবে তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই ।
দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় 8 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে । উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে । উত্তরবঙ্গের চার জেলায় আজও ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । এই জেলাগুলিতে দৃশ্যমানতা 50 মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.04 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.01 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 45 এবং সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ।