কলকাতায় অচেনা শীত ! রাজ্যের সর্বত্র পারদ পতনের পূর্বাভাস

কলকাতায় অচেনা শীত ! রাজ্যের সর্বত্র পারদ পতনের পূর্বাভাস
গত বেশ কয়েকদিন ধরেই নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রার পারদ ৷ কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জাঁকিয়ে শীত ৷ এই পরিস্থিতিতে এখনই কোনও বদল নেই ৷
Published : December 13, 2025 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে শীত ৷ গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ছিল ৷ শুক্রবার তা কমে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে চলে যায়। চলতি মরশুমে দ্বিতীয়বার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এতটা কমল। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমত্রা 15 ডিগ্রি বা তার থেকে কম হলে এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার যোগফল 47 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হলে সেই পরিস্থিতিকে আবহাওয়া দফতর শীত বলে চিহ্নিত করে ৷ এখন পরিস্থতি সেরকমই ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তর দিক থেকে অবাধে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করায় রাজ্যে তার প্রভাব পড়ছে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ছিল কোচবিহারে 9.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক্ষেত্রেও গত কয়েকদিনে খানিকটা হলেও পড়েছে তাপমাত্রার পারদ ৷
সাধারণত দেখা যায় কলকাতায় শীতের মেয়াদ খুব বেশি হয় না। একটানা 2-3 দিন তাপমাত্রা কম থাকে ৷ তারপর আবার বাড়তে শুরু করে ৷ খুব বেশিদিন থিতু হয় না শহুরে শীত । তবে কলকাতায় এবারের ছবিটা ভিন্ন। টানা 15 ডিগ্রির আশপাশে থাকছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। শুক্রবার নিয়ে দু'দিন ইতিমধ্যে 14 ডিগ্রির ঘরেও নেমেছে তাপমাত্রার পারদ। আগামী কয়েকদিনে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখন 10 থেকে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই তাপমাত্রাও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও খানিকটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আপাতত বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। সমুদ্রে কোনও ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ নেই ৷ তৈরি হবে তেমন কোনও সংকেতও নেই। মানে আচমকা শীত বাধা পাবে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই ৷
শনিবার একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রাজ্যে প্রবেশ করলেও তা শীতের অবাধ প্রবেশে কাঁটা ছড়াবে না বলে মনে করছে মৌসম ভবন। ঝঞ্ঝার সামান্য প্রভাবও বাংলার আবহাওয়ার উপর পরে কি না সেটাই এখন দেখার ৷ শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয় উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে চলেছে। তাপমাত্রা কমার অন্যতম বড় একটি সংকেত শুষ্ক আবহাওয়া ৷ মেঘ মুক্ত আকাশ তাপামাত্রার নামার পক্ষে সবসময় আদর্শ বলেই মনে করা হয় ৷
অন্যদিকে, ঘন কুয়াশার দাপট পুরুলিয়ায়। মাঝারি কুয়াশা দুর্গাপুর এবং কলকাতায়। রাজ্যে আগামী সাতদিন তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন নেই। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো এবং উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর মালদহ দার্জিলিংয়ে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে। শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 24.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14. 08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 1.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 51 শতাংশ।