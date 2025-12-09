স্বাভাবিকের নিচে পারদের দীর্ঘ ইনিংস, রাজ্যজুড়ে শীতের দাপট

স্বাভাবিকের নিচে পারদের দীর্ঘ ইনিংস, রাজ্যজুড়ে শীতের দাপট
সময়ের আগেই বাংলায় প্রবেশ ৷ আর তারপরই ধীরে ধীরে রাজ্যজুড়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে শীত ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : December 9, 2025 at 7:12 AM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: আপাতত শুকনো আবহাওয়া । উত্তুরে হাওয়ার দাপটে শীত বঙ্গে একটু আগেই ঘাঁটি গেড়ে ফেলল । বর্ষার মতো শীতও সময়ের কিছুটা আগেই প্রবেশ করেছে বাংলায় । শুরু থেকেই যথেষ্ট মারকুটে ব্যাটিং করছে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শীতের দাপট যথেষ্ট ।
ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে নামার পরে অন্তত তিনদিন তা স্থায়ী হলে শীত পড়েছে বলে ধরা হয় । আর এখন রাজ্যজুড়ে সর্বত্র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নিচে না নামলেও তার খুব কাছেই ঘোরাফেরা করছে ৷ তবে এটা যে সবে শীতের শুরু তা বলাই যায় ৷
বেলার রোদে সামান্য উত্তাপ রয়েছে । কিন্তু ভোর এবং সূর্যাস্তের পরে ঠান্ডা বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে গত কয়েকদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ কিছুটা নিচে ঘোরাফেরা করছে । সোমবারও দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
দক্ষিণের মত উত্তরবঙ্গেও একই পরিস্থিতি । শুষ্ক আবহাওয়া ও শীতল হাওয়ার দাপটে পারদ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কিছুটা নিচে । সোমবার উত্তরবঙ্গের সমতলের মধ্যে শীতলতম স্থান ছিল আলিপুরদুয়ার ৷ এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নেমেছিল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । উপরের পাহাড়ি অঞ্চলে বেশি শীতলতম স্থান ছিল দার্জিলিং ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 5.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা রাজ্যের মধ্যে শীতলতম তো বটেই ।
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোরে কুয়াশা দাপট দেখাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আগামী দু'দিনে দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চার থেকে ছয় ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । আবহাওয়াবিদরা বলছেন, চলতি সপ্তাহে তাপমাত্রার তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই । তবে ঠান্ডার দাপট চলবে । অর্থাৎ, বলা যায় পৌষ মাসের আগেই শীতের দাপটের প্রথম ইনিংস চলছে বাংলায় ।
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.06 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.04 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 44 শতাংশ ।