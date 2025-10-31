ETV Bharat / state

মহিলার ব্যাগ থেকে গয়না-নগদ চুরি, গ্রেফতার টেলিভিশনের অভিনেত্রী

ভিড়ের মধ্যে মহিলার ব্যাগ থেকে উধাও প্রায় 20 গ্রাম সোনার একটি মঙ্গলসূত্র, 21 গ্রামের একটি সোনার চেইন, দুটি সোনার বালা এবং নগদ 4,000 টাকা ।

চুরির অভিযোগে গ্রেফতার টেলিভিশনের অভিনেত্রী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 31 অক্টোবর: ফের বিতর্কে টেলিভিশন জগতের পরিচিত মুখ রূপা দত্ত । চুরির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে বড়বাজারের নন্দরাম মার্কেটের কাছ থেকে এই অভিনেত্রীকে আটক করে পুলিশ । শুক্রবার তাঁকে আদালতে তোলা হবে ।

ঘটনাটি ঘটেছে 15 অক্টোবরের । অভিযোগ, ওই দিন পোস্তা থানার অধীনে আদি বাঁশতলা লেনে এক মহিলা কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন । সেই সময় ভিড়ের মধ্যে তাঁর ব্যাগ থেকে উধাও হয়ে যায় প্রায় 20 গ্রাম সোনার একটি মঙ্গলসূত্র, 21 গ্রামের একটি সোনার চেইন, দুটি সোনার বালা এবং নগদ 4,000 টাকা । ঘটনার পরই ভুক্তভোগী মহিলা পোস্তা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয় । তাতেই ধরা পড়ে এক মহিলার সন্দেহজনক আচরণ । ফুটেজ বিশ্লেষণ ও সূত্র মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ওই মহিলা আর কেউ নন, টেলিভিশনের শিল্পী রূপা দত্ত । এরপরই গোয়েন্দারা বৃহস্পতিবার রাতে বড়বাজারের নন্দরাম মার্কেট চত্বর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেন ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রূপাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেন । তবে পুলিশের হাতে আসা প্রমাণ ও ফুটেজে তাঁর উপস্থিতি স্পষ্ট দেখা যায় । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্য কেউ আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, ওই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে অন্য কোনও চুরির অভিযোগ আগে থেকে রয়েছে কি না, সেটিও যাচাই করা হচ্ছে ।

উল্লেখ্য, অতীতে বিভিন্ন বিতর্কে নাম জড়িয়েছে রূপা দত্তের । কখনও প্রকাশ্যে সামাজিক মাধ্যমে নিজের বিতর্কিত বক্তব্যের জন্য, কখনও ব্যক্তিগত জীবনের নানা কারণে তিনি সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এসেছেন । এবার সরাসরি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ায় ফের তাঁকে নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে টেলিভিশন মহলে ।

কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি রূপা দত্তই । তাঁকে হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"

এই ঘটনার পর বিনোদন জগতে তাঁর সহকর্মীরা রীতিমতো হতবাক । বহু বছর ধরে অভিনয় জগতে যুক্ত রূপা দত্তের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন । পুলিশের তদন্তে এখন নজর, কীভাবে ও কেন এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ৷"

