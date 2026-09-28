মায়ের পরকীয়া দেখে ফেলায় কিশোরকে শ্বাসরোধ করে খুন ! গ্রেফতার মা
Child murder at Deganga: শুভদীপের গলায় আঁচড়ের দাগ ছিল। রাতেই পুলিশ শুভদীপের মাকে আটক করে দেগঙ্গা থানায় নিয়ে যায়।
Published : September 28, 2026 at 9:09 PM IST
দেগঙ্গা, 28 সেপ্টেম্বর: পরকীয়া দেখে ফেলায় 13 বছরের কিশোরকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে। বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মহিলাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গা থানার যাদবপুর গ্রামে।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত কিশোরের নাম শুভদীপ পাল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভদীপের বাবা দিলীপ পাল বাড়িতে থাকেন না। তিনি কলকাতায় কাজ করেন। অভিযোগ, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শুভদীপের মা সাথী পাল একাধিক পুরুষের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। বাড়িতে প্রায়ই মদের আসর বসত বলেও স্থানীয়দের দাবি। সেখানে বিভিন্ন এলাকার যুবকরা আসতেন। কিশোর শুভদীপের তা নিয়ে মায়ের সঙ্গে অশান্তি হত। মা তাকে ভয় দেখিয়ে চুপ করে রাখত বলে অভিযোগ।
জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে শুভদীপ পাশের বাড়িতে এক সহপাঠীর বাড়িতে গিয়েছিল। সে সময় তাদের বাড়িতে অচেনা একজন ব্যক্তি এসেছিলেন। সাথী তাঁর সঙ্গে মদ্যপান করেন। ঘন্টাখানেক বাদে বাড়ি ফিরে শুভদীপ মা'কে একজন পরপুরুষের সঙ্গে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখে ফেলে বলে অভিযোগ। সে তখন মায়ের সঙ্গে অশান্তি শুরু করে। ঘটনাটা সে বাবাকে বলে দেবে বলেও জানিয়েছিল। ওই সময় মা-ছেলের মধ্যে তুমুল চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ প্রতিবেশীদের কেউ কেউ শুনতে পেয়েছিলেন বলে খবর। কিছুক্ষণ পরে সবকিছু শান্ত হয়ে যায়।
প্রতিবেশীরা তখন ওই বাড়িতে যান। তাঁরা গিয়ে দেখেন, শুভদীপ মেঝেতে নিথর হয়ে পড়ে আছে। তার মা সাথী মদ্যপ অবস্থায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। প্রতিবেশীরা শুভদীপকে বারাসত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, শুভদীপের গলায় আঁচড়ের দাগ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। রাতেই পুলিশ শুভদীপের মাকে আটক করে দেগঙ্গা থানায় নিয়ে যায়। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ চলে। সকালে পুলিশ সাথীকে গ্রেফতার করে।
বাবা দিলীপ পাল বলেন, "আমি কলকাতায় কাজ করি। বাড়িতে ছেলে আর তার মা থাকত। স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি আগেও নানা কথা শুনেছি। গতকাল শুনলাম, মদ খেয়ে আমার স্ত্রী ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আমি স্ত্রীর চরম শাস্তি চাইছি। আমি পুলিশকে বলেছি, আমার স্ত্রীকে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে।"
বারাসত জেলা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, "মৃত কিশোরের বাবা খুনের অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু ধৃত এখনও ছেলেকে খুনের কথা স্বীকার করেননি। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঠিক কী কারেণ ওই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে ময়নাতদন্তে রিপোর্ট হাতে এলে তার স্পষ্ট করে বলা যাবে।"