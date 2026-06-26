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মহারাষ্ট্রে হারিয়ে যাওয়া কিশোর তিন মাস পর ফিরছে কান্দির বাড়িতে, খুশির হাওয়া হাটখোলায়

ভিনরাজ্যে কাজের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল ওই কিশোর৷ তার পর হারিয়ে যায়৷ অবশেষে তার খোঁজ মিলেছে৷

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প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 6:36 PM IST

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কলকাতা, 26 জুন: সাত বছরে মা চলে গিয়েছেন। বাবা ভ্যান চালিয়ে কোনোরকমে সংসার টানেন। সৎ মায়ের সংসারে অবহেলার মধ্যে বড় হয়ে ওঠা। পেটের দায়ে মাত্র 15 বছর বয়সে ভিনরাজ্যে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। আর তারপর হঠাৎ নিখোঁজ।

মুর্শিদাবাদের কান্দির হাটখোলা গ্রামের কিশোর সরফুরের জীবনের গল্পটা যেন এক করুণ উপন্যাসের পাতা থেকে উঠে আসা। তবে সেই উপন্যাসে এবার জুড়েছে খুশির অধ্যায়। দীর্ঘ তিন মাস পর মহারাষ্ট্র থেকে ঘরে ফিরছে সে।

ঘটনার শুরু কয়েক মাস আগে। কাজের খোঁজে এক বন্ধুর সঙ্গে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল সরফুর। কিন্তু কাজ মেলেনি। হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে এক সহযাত্রীর দেওয়া খাবার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে। পাশে থাকা বন্ধু ভয় পেয়ে মাঝপথেই ট্রেন ছেড়ে নেমে যায়। বাড়ি ফিরে সে সরফুরের বাবা আজগর আলিকে ছেলের কোনও হদিস দিতে পারেনি। সেই থেকেই নিখোঁজ ওই কিশোর।

এদিকে মহারাষ্ট্রের উত্তর শিবাজী নগরে রাস্তায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক বাংলাভাষী কিশোর। স্থানীয় বাসিন্দা মুস্তফা মুজিয়ার তাকে দেখে বান্দ্রা থানায় নিয়ে যান। রেল পুলিশ জানায়, ট্রেন থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে তারা আগেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। সেখানে জ্ঞান ফিরলে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায় সরফুর। মহারাষ্ট্র সরকার তার ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনও প্রচার করেছিল। কিন্তু পরিচয় মেলেনি। পুলিশ দু'দফা কাউন্সেলিং করেও তার বাড়ির ঠিকানা জানতে পারেনি। শেষে সংগেড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইনসাফ ফাউন্ডেশনের আশ্রয়ে আসে সে।

সে বাংলায় কথা বলে জানতে পেরে ইনসাফ ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের হ্যাম রেডিও সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সঙ্গে। ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ‘‘খবর পাওয়ার পরেই আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করি এবং ছেলেটির পরিবারের খোঁজ শুরু করি। কান্দির হাটখোলা গ্রামে তার পরিবারকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়।’’

পরিবারের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় সরফুরকে। দিদির মুখ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। সেই মুহূর্তে দূরত্ব ছিল হাজার মাইলের, কিন্তু অনুভূতি ছিল একেবারে কাছের। খবর পেয়ে স্থানীয় কান্দি থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। থানায় আগে থেকেই একটি সাধারণ ডায়েরি করা ছিল। পরিবারের সদস্যরা রওনা দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উদ্দেশে। তবে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই ছেলেকে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন ইনসাফ ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ।

মহরমের উৎসবের মরসুমে এ যেন এক অন্যরকম আনন্দ কান্দির হাটখোলায়। যে বাড়িতে মাসের পর মাস শুধু উদ্বেগ আর অপেক্ষা ছিল, সেই বাড়িতেই এখন খুশির আলো। ছেলে ফিরছে ঘরে।

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