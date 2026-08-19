শরীরে জ্বালাপোড়া তাই পুকুরেই বসবাস ! চিকিৎসার জন্য বেলডাঙার কিশোরকে মুম্বই নিয়ে গেল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

শরীরে জ্বালাপোড়া তাই পুকুরেই বসবাস ! চিকিৎসার জন্য বেলডাঙার কিশোরকে মুম্বই নিয়ে গেল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
কিশোর ইকবালের দাবি ছিল তাকে জিন বা পরীতে ধরেছে ৷ তাই শরীরে জ্বালাপোড়া ৷ নেপথ্য কারণ কী ? তাপস ঘোষের প্রতিবেদন ৷
Published : August 19, 2026 at 2:56 PM IST
বেলডাঙা, 19 অগস্ট: একটানা চার থেকে পাঁচদিন ৷ কখনও আবার একসপ্তাহ ধরে পুকুরের জলে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকত 16 বছরের ইকবাল শেখ ৷ খাওয়াদাওয়া, ঘুম সবই ওই জলের মধ্যে ৷ লোকজন হাজার চেষ্টা করেও তাকে জল থেকে তুলতে পারত না ৷ ইকবালের দাবি ছিল, তাকে জিন বা পরীতে ধরেছে ৷ তাই সারা শরীর জ্বালাপোড়া করে ৷ সেই জ্বলন থেকে বাঁচতেই নাকি পুকুরের জলে ডুবে থাকা ! প্রথমে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি ৷ কেন এমনটা করে ইকবাল ? তার শরীরের জ্বালাপোড়া কি কোনও শারীরিক রোগ, নাকি পুরোটাই মানসিক ! এনিয়ে কেউ ভাবেনি ৷
তবে, স্থানীয় কয়েকজন বিষয়টি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই লোকজন জানতে পারে ৷ এমনকি বিষয়টি মুম্বই পর্যন্ত চলে যায় ৷ সেখানকার বহুজাতিক এক সংস্থার অন্তর্গত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিষয়টি জানতে পেরে উদ্যোগী হয় ৷ সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইকবালের ঠিকানা জোগাড় করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা-1 ব্লকের বড়ুয়া উত্তরপাড়ার বাড়িতে চলে আসেন সংস্থার সদস্যরা ৷ পরিবারকে রাজি করিয়ে এক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে ইকবালকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে সোজা মুম্বই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য ৷
কিন্তু, ঠিক কী সমস্যা ইকবালের, তা জানা যায়নি ৷ তবে, অগস্ট মাসের শুরুর দিকে ইকবালের বিষয়টি জানাজানি হতে ইটিভি ভারত বেলডাঙায় তার বাড়িতে যায় ৷ সেখানে গিয়ে জানা যায়, ইকবালের পরিবার খুবই দরিদ্র ৷ তাঁর চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ পরিবারের নেই ৷ দিনরাত জলে ডুবে থাকায় শরীরে চামড়া সাদা হয়ে গেছে ৷ আর সর্দি-কাশি তো নিত্যদিনের সঙ্গী ৷ স্থানীয় এক ব্যক্তির কথায় ইকবালের পিঠের নানান জায়গায় মাছের হামলার ক্ষত তৈরি হয়েছিল ৷ স্থানীয় সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে গেলে তাকে কেউ পাত্তা দিত না-বলে অভিযোগ ৷ আর বেসরকারিতে টাকা খরচ করার মতো সামর্থ তার পরিবারের নেই ৷
তার উপর এলাকার বাচ্চা ছেলেমেয়েরা উত্যক্ত করতে ছাড়ত না এই কিশোরকে ৷ তাদের ভয়ে পুকুরের উপর হেলে পড়া বাঁশ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে সে ৷ এ নিয়ে খবর করতে গিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ অনাদি রায়চৌধুরীর সঙ্গে ৷ তিনি অবশ্য বিষয়টিকে মানসিক সমস্যা বলেই মনে করছেন ৷
মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ বলেন, "আমার যতদূর মনে হচ্ছে পুরোটাই মানসিক কোনও সমস্যা ৷ এত অল্প বয়সে শরীরে জ্বালাপোড়া হওয়ার কোনও মেডিক্যাল কারণ থাকতে পারে না ৷ তবে, তাকে ভালো করে পরীক্ষা করলে বিষয়টি বোঝা যাবে ৷ কিন্তু, প্রাথমিকভাবে বিষয়টা মানসিক সমস্যা বলেই মনে হচ্ছে ৷ কাউন্সেলিং ও কিছু ড্রাগ প্রয়োগ করলেই ঠিক হয়ে যাবে ৷ তার জন্য ওকে সামনাসামনি পরীক্ষা করা প্রয়োজন ৷"
তবে, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মানসিক বিভাগে ইকবাল শেখকে দেখানোর সুযোগ আর আসেনি ৷ সোশাল মিডিয়া থেকে জানতে পেরে সম্প্রতি নামী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে মুম্বই নিয়ে চলে যায় ৷ তারপর অবশ্য ইকবালের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ বর্তমানে সে কেমন আছে, তার রোগ ধরা পড়ল কি না, সেই তথ্য পাওয়া যায়নি ৷
তবে, ইকবালের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয়দের চিন্তা ছিল ৷ পাশাপাশি, প্রশাসনের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ রয়েছে তাঁদের ৷ এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ইউসুফ হোসেন শেখ বলেন, "কয়েকদিন আগে ওকে জোর করে জল থেকে তুলে বাড়িতে দিয়ে এসেছিলাম ৷ পরেরদিন দেখি ফের পুকুরে নেমেছে ৷ রাতদিন পুকুরেই থাকে ৷ জলেই বিশ্রাম, জলেই ঘুম, জলেই খাওয়া ৷ শরীরের জলের চাহিদাও মেটে পুকুর থেকে ৷ যদি কেউ খাবার দেয় হাত পেতে নেয় ৷ কিন্তু জল ছাড়ে না ও ৷ একটানা সাতদিন পর্যন্ত জলে কাটিয়েছে ইকবাল ৷ শরীরের একাধিক জায়গায় মাছের হামলার দাগ রয়েছে ৷ দুষ্টুমি করে ছোটরা অনেক সময় ইকবালকে ঢিল ছোঁড়ে ৷"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা আসিবুর রহমান বলেন, "এ পুকুর, সে পুকুর করে ঘুরে বেড়াত ইকবাল ৷ তবে, বেশ কিছুদিন থেকে এই পুকুরেই ছিল ৷ তিনদিন, চারদিন একটানা জলে থাকতে দেখেছি ৷ ইকবালকে নিয়ে এখন ভাবতে শুরু করেছে অনেকে ৷ জনপ্রতিনিধি বা স্থানীয় প্রশাসনের কেউ খোঁজ নিত না-আগে ৷" যদিও, বেলডাঙার বিজেপি বিধায়ক ভরত ঝাওর দাবি করেছিলেন, তিনি ইকবালের চিকিৎসা করাবেন ৷ তবে, সেই সুযোগ হয়নি ৷ তিনি বলেছিলেন, "বিষয়টি আমার জানা ছিল না ৷ নজরে যখন এসেছে নিশ্চয় সরকারি সাহায্যে ইকবালের চিকিৎসার ব্যবস্থা করব ৷ এটা আমার নৈতিক কর্তব্য বলেই মনে করি ৷"
তবে, বর্তমানে ইকবালের পরিজন ও প্রতিবেশীরা চাইছেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরুক সে ৷ তবে ঠিক কী সমস্যা হয়েছে তার, তা জানতে উদগ্রীব সকলে ৷