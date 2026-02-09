সেনার মহড়ায় ব্যবহৃত পরিত্যক্ত মর্টার সেল কুড়াতে গিয়ে বিপত্তি! মালবাজারে নিহত কিশোর

সেনার মহড়ায় ব্যবহৃত পরিত্যক্ত মর্টার সেল কুড়াতে গিয়ে বিপত্তি! মালবাজারে নিহত কিশোর
অভিযোগ, মর্টার সেল কুড়িয়ে আনতে গিয়ে সেটি ফেটে দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওই কিশোরের ৷
Published : February 9, 2026 at 4:07 PM IST
জলপাইগুড়ি, 9 ফেব্রুয়ারি: সেনাবাহিনীর মহড়ায় ব্যবহৃত পরিত্যক্ত মর্টার সেল ফেটে এক কিশোরের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে । মৃতের নাম রৌণক চৌধুরী (17 ) । সে একাদশ শ্রেণির ছাত্র । ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ব্লকের বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাওগাঁও বস্তিতে ।
পুলিশ এবং প্রশাসন সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত মর্টার সেল কুড়িয়ে আনতে গিয়েই বিপত্তি হয়েছে । আনার পথে কোনোভাবে সেলটি ফেটে গিয়ে দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওই কিশোরের । মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পাঠানো হয়েছে বলে মালবাজার থানা সূত্রে জানা গিয়েছে ।
মালবাজারের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খন্ডাল বলেন, "সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সমস্ত দফতরকে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেই তারা ফায়ারিং রেঞ্জে মহড়া করেন । আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করি । কিন্তু তাও কিছু মানুষ ঢুকে যায় । সচেতনতা জরুরি ৷" মালবাজারের এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন , "দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
মূলত জলপাইগুড়ির বাগরাকোট এলাকার তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জে প্রতিনিয়তই সেনাবাহিনীর মহড়া চলে । মহড়ায় বোফর্স থেকে শুরু করে যুদ্ধে ব্যবহৃত সব ধরনের অস্ত্র সেনাবাহিনী ব্যবহার হয় । ফায়ারিং রেঞ্জের পাশে সওগাঁও এলাকা রয়েছে । এই এলাকার মানুষজন সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত মর্টার সেল কুড়োতে গিয়ে এর আগেই আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ।
যদিও প্রশাসনের দাবি, সেনাবাহিনীর বিজ্ঞপ্তি জারি করেই তাদের মহড়া করে । আর এই মহড়া চলাকালীন আগে ও পরে ফায়ারিং রেঞ্জে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকে, তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ ফায়ারিং রেঞ্জে ঢুকে যায় এবং ফায়ারিং রেঞ্জে ব্যবহৃত সেনার সেল কুড়িয়ে নিয়ে আসে । সেই সেল ভেঙে নিকেল বের করতে গিয়েই এর আগে বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে ।
উল্লেখ্য, গত 2013 সালের 13 মার্চ নিষেধাজ্ঞা না-মেনে মহড়া চলাকালীন সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জে ঢুকে পড়ায় বেঘোরে প্রাণ যায় এক গ্রামবাসীর । মৃত বৃদ্ধের নাম তিলক বাহাদুর রাই (60) । ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিস্তা চরের টোটগাঁও এলাকায় । তিলক বাহাদুর রাই মালবাজার ব্লকের টোটগাঁও বস্তির বাসিন্দা ছিলেন । তিনি অনান্যদিনের মতো ওইদিনও তিস্তা নদীর ফারারিং রেঞ্জ এলাকায় মোষ চড়াতে গিয়েছিলেন । সেই সময় তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতরে ঢুকে পড়েন তিলক বাহাদুর । তিস্তা রেঞ্জে প্রশিক্ষণরত সেনাবাহিনীর গোলাগুলির আঘাতে তাঁর শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে সেই সময় ।