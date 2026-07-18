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নিখোঁজ হওয়ার 40 ঘণ্টা পর উদ্ধার কিশোরী শুটার দময়ন্তী, স্বস্তিতে পরিবার

পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে দময়ন্তী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল । তবে তার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক ঘটনার যোগ মেলেনি বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান।

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নিখোঁজ হওয়ার 40 ঘণ্টা পর উদ্ধার কিশোরী শুটার দময়ন্তী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 6:40 PM IST

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হাওড়া, 18 জুলাই: প্রায় 40 ঘণ্টার উৎকণ্ঠার অবসান । নিখোঁজ হওয়ার দু'দিনের মধ্যে উদ্ধার করা হল 15 বছরের রাইফেল শুটার দময়ন্তী সেনকে । শনিবার সকালে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে তাঁকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ । পরে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷

দময়ন্তীর প্রশিক্ষক ও অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার সোশাল মিডিয়ায় জানান, "দময়ন্তীকে পাওয়া গিয়েছে । সে সুস্থ আছে ।" এই বার্তার পরই নিশ্চিন্ত হয় তার পরিজন এবং ক্রীড়ামহল ।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খেলাধুলো ও পড়াশোনার বিষয় নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই দময়ন্তী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল । তবে তার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক ঘটনার যোগ মেলেনি বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান । তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোনোর পর হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করে দময়ন্তী । পরে আবার হাওড়ায় ফেরার চেষ্টা করছিল সে । সেই সময় রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে তাকে খুঁজে পায় পুলিশ ।

এই ঘটনার তদন্তে হাওড়া পুলিশের পাশাপাশি চন্দননগর পুলিশও যুক্ত হয়েছিল । সোশাল মিডিয়ায় দময়ন্তীকে চন্দননগরে দেখা গিয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দুই জেলার পুলিশের যৌথ তৎপরতায় অনুসন্ধান আরও জোরদার করা হয় । পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্ধার অভিযানে সদর্থক ভূমিকার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ।

এই প্রসঙ্গে হাওড়া সিটি পুলিশের উপ-নগরপাল (সেন্ট্রাল) তৌসিফ আলি আজহার বলেন, "দময়ন্তী নিজেই ফিরে এসেছে । বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা ও পড়াশোনা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল । গত 72 ঘণ্টায় ও বিভিন্ন জায়গায় ছিল । কোথায় ছিল, কীভাবে ছিল, সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"

মধ্য হাওড়ার বাসিন্দা দময়ন্তী সম্প্রতি জাতীয় দলের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল । সেই লক্ষ্যেই নিয়মিত অনুশীলন করছিল সে । নিখোঁজ হওয়ার দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোলেও নিজের মোবাইল ফোন সে বাড়িতেই রেখে যায় । পরে হাওড়া স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে তাকে একা হাঁটতে দেখা যায় । সেই সূত্র ধরেই এগোতে থাকে তদন্ত ।

এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক চাপ, পরিবারে যোগাযোগের অভাব এবং খেলাধুলো ও পড়াশোনার ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া কতটা জরুরি । তবে সব উদ্বেগের শেষে দময়ন্তীর সুস্থভাবে ফিরে আসাই এখন সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর ।

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