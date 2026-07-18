নিখোঁজ হওয়ার 40 ঘণ্টা পর উদ্ধার কিশোরী শুটার দময়ন্তী, স্বস্তিতে পরিবার

নিখোঁজ হওয়ার 40 ঘণ্টা পর উদ্ধার কিশোরী শুটার দময়ন্তী, স্বস্তিতে পরিবার
পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে দময়ন্তী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল । তবে তার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক ঘটনার যোগ মেলেনি বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান।
Published : July 18, 2026 at 6:40 PM IST
হাওড়া, 18 জুলাই: প্রায় 40 ঘণ্টার উৎকণ্ঠার অবসান । নিখোঁজ হওয়ার দু'দিনের মধ্যে উদ্ধার করা হল 15 বছরের রাইফেল শুটার দময়ন্তী সেনকে । শনিবার সকালে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে তাঁকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ । পরে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷
দময়ন্তীর প্রশিক্ষক ও অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার সোশাল মিডিয়ায় জানান, "দময়ন্তীকে পাওয়া গিয়েছে । সে সুস্থ আছে ।" এই বার্তার পরই নিশ্চিন্ত হয় তার পরিজন এবং ক্রীড়ামহল ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খেলাধুলো ও পড়াশোনার বিষয় নিয়ে পরিবারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই দময়ন্তী স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল । তবে তার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক ঘটনার যোগ মেলেনি বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান । তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোনোর পর হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর হয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করে দময়ন্তী । পরে আবার হাওড়ায় ফেরার চেষ্টা করছিল সে । সেই সময় রামকৃষ্ণপুর ঘাট এলাকা থেকে তাকে খুঁজে পায় পুলিশ ।
এই ঘটনার তদন্তে হাওড়া পুলিশের পাশাপাশি চন্দননগর পুলিশও যুক্ত হয়েছিল । সোশাল মিডিয়ায় দময়ন্তীকে চন্দননগরে দেখা গিয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দুই জেলার পুলিশের যৌথ তৎপরতায় অনুসন্ধান আরও জোরদার করা হয় । পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্ধার অভিযানে সদর্থক ভূমিকার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে হাওড়া সিটি পুলিশের উপ-নগরপাল (সেন্ট্রাল) তৌসিফ আলি আজহার বলেন, "দময়ন্তী নিজেই ফিরে এসেছে । বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে খেলা ও পড়াশোনা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল । গত 72 ঘণ্টায় ও বিভিন্ন জায়গায় ছিল । কোথায় ছিল, কীভাবে ছিল, সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।"
মধ্য হাওড়ার বাসিন্দা দময়ন্তী সম্প্রতি জাতীয় দলের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল । সেই লক্ষ্যেই নিয়মিত অনুশীলন করছিল সে । নিখোঁজ হওয়ার দিন সকালে বাড়ি থেকে বেরোলেও নিজের মোবাইল ফোন সে বাড়িতেই রেখে যায় । পরে হাওড়া স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে তাকে একা হাঁটতে দেখা যায় । সেই সূত্র ধরেই এগোতে থাকে তদন্ত ।
এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক চাপ, পরিবারে যোগাযোগের অভাব এবং খেলাধুলো ও পড়াশোনার ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে সচেতন হওয়া কতটা জরুরি । তবে সব উদ্বেগের শেষে দময়ন্তীর সুস্থভাবে ফিরে আসাই এখন সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর ।