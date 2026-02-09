ETV Bharat / state

ধর্ষণের চেষ্টা প্রতিবেশী যুবকের ! লজ্জা-ভয়ে চরম পদক্ষেপ কিশোরীর

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, দশম শ্রেণির ছাত্রীকে দু'মাস ধরে যুবক কুপ্রস্তাব দিত ৷ কিন্তু এতদিন মেয়েটি বাড়িতে কিছু বলেনি ৷

Teenage girl
প্রতাকা ছবি (ফাইল চিত্র)
জলঙ্গি, 9 ফেব্রুয়ারি: কুপ্রস্তাব, বারে বারে উত্যক্ত, শেষে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ৷ লজ্জা-ভয়ে চরম পদক্ষেপ করল 15 বছরের কিশোরী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানা এলাকায় । ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত ৷

ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, "দু'মাস ধরে মেয়েটিকে কটূক্তি করা ও কুপ্রস্তাব দেওয়া হলেও এর আগে আমাদের জানানো হয়নি । মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তও শুরু করেছে ।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিশোরীর বাবা পেশায় মৎস্যজীবী ৷ তাঁর দুই দাদা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন । বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত ওই ছাত্রী । বোনের মৃত্যুর খবর পেয়ে দুই দাদা বাড়ি ফিরছেন । রবিবার বহরমপুর হাসপাতালে কিশোরীর দেহের ময়নাতদন্ত হয় ।

মৃতের পরিবারের দাবি, প্রতিবেশী যুবক দীর্ঘদিন ধরে কুপ্রস্তাব দিত দশম শ্রেণির ছাত্রীকে । কিশোরী রাজি না-হওয়ায় তার বাবাকে খুনের হুমকিও দিত বলে অভিযোগ । স্কুল আসা যাওয়ার পথে প্রায় রোজ কিশোরীকে উত্যক্ত করত অভিযুক্ত । গত মঙ্গলবার কিশোরীর বাবা দাঁতের ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন । সেসময় মা বাড়িতে ছিলেন না । অভিযোগ, সেই সুযোগে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে গোয়ালঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে ওই যুবক । ওইসময় কিশোরীর বাবা চলে আসায় পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ।

পরিবারের দাবি, ঘটনার পর লজ্জা ও ভয়ে সেদিন রাতে বাড়িতে ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে জীবন শেষ করার চেষ্টা করে কিশোরী । পরিবারের লোক তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে ৷ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে শনিবার সে বাড়ি ফিরে আসে ৷ এরপর বাবাকে বলে মাসির বাড়ি গিয়ে থাকবে ৷ তাই বাবা কিশোরীর জন্য জামাকাপড় কিনতে যান ৷ সেই সময় শনিবার দুপুর 12টা নাগাদ বাড়িতে চরম পদক্ষেপ করে সে ।

পরিবারের আরও দাবি, পরে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ দেখেন পরিবারের সদস্য়রা ৷ ততক্ষণে মারা গিয়েছে ওই ছাত্রী ৷ পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ ওইদিনই জলঙ্গি থানায় অভিযোগ করে প্রতিবেশী যুবককে কিশোরীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তার পরিবার । যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে তারা ।

কিশোরীর বাবা বলেন, "বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মেয়ের চিৎকার শুনে সাইকেল ফেলেই বাড়ির দিকে ছুটি । দেখি গোয়ালঘরে ফেলে মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করছে প্রতিবেশী যুবক । আমাকে দেখেই ভুট্টার খেত দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় সে । ওইদিনই আমাকে ও ওর মাকে সব কথা খুলে বলে মেয়ে । ওই যুবক মেয়েকে কুপ্রস্তাব দিত ৷ আমাকে মাঠে কাজ করতে গেলে কুপিয়ে খুন করবে বলেও বারবার হুঁশিয়ারি দিত বলে মেয়ে জানিয়েছিল । মেয়েকে বলেছিলাম আগে কেন জানাসনি ৷ তাহলে পুলিশে অভিযোগ করতাম ৷ মেয়েটা চলে গেল আমার ৷"

মৃতের জেঠু বলেন, "ওই যুবকের ভয়ে এবং লজ্জায় আমাদের মেয়েটা এই পদক্ষেপ করেছে । আমরা ওই যুবকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না । জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত । আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর । সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে । টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন । এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে ।

