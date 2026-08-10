স্টিম ইঞ্জিন বাঁচাতে ভারত-ইংল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগ ! হিমালয়ের কোলে ফিরবে কু-ঝিকঝিক
উদ্যোগ সফল হলে শুধু একটি ইঞ্জিন সচল হবে না, হারিয়ে যেতে বসা একটি বিশেষ কারিগরি জ্ঞানেরও পুনর্জন্ম ঘটবে । শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 10, 2026 at 7:42 PM IST
দার্জিলিং, 10 অগস্ট: পাহাড়ের গায়ে মেঘ । তার বুক চিরে আঁকাবাঁকা রেললাইন । কোথাও পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কোথাও গভীর খাদকে পাশে রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ছোট্ট নীল-কালো ট্রেন । সামনের ইঞ্জিন থেকে পাক খেয়ে উঠছে ধোঁয়া । সঙ্গে সেই চেনা শব্দ- কু-ঝিকঝিক ! দৃশ্যটা দেখলে মনে হয়, এক লহমায় কয়েক দশক পিছিয়ে গিয়েছে সময় । অথচ সেই নস্ট্যালজিয়ার ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর সংকট । দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ঐতিহাসিক স্টিম ইঞ্জিনগুলিকে সচল রাখার যে কারিগরি বিদ্যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এসেছিল, দক্ষ কর্মীর অভাবে সেই জ্ঞানই এখন হারিয়ে যেতে বসেছে ।
পুরনো প্রযুক্তি হাতে-কলমে শেখা
সেই হারিয়ে যাওয়া বিদ্যাকে ফিরিয়ে আনতেই এ বার হাত মেলাতে চলেছে ভারত ও ইংল্যান্ড । উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সোসাইটির (ডিএইচআরএস) যৌথ উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে 'নলেজ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম' । পরিকল্পনা অনুযায়ী, ব্রিটেনের অভিজ্ঞ এবং অবসরপ্রাপ্ত স্টিম-ইঞ্জিন বিশেষজ্ঞেরা কার্শিয়াংয়ের ঐতিহাসিক তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে এসে ভারতীয় রেলের প্রযুক্তিবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কাজ করবেন । মূল লক্ষ্য, পুরনো দিনের সেই জটিল মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্নির্মাণের কৌশল পরবর্তী প্রজন্মের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া ।
1997 সালে তৈরি ডিএইচআরএস দীর্ঘদিন ধরেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক স্তরে তার প্রচারে কাজ করছে । সংগঠনের অন্যতম ডিরেক্টর ডেভিড চার্লসওয়ার্থ সম্প্রতি দার্জিলিং সফরে এসে এই জ্ঞান-বিনিময় কর্মসূচির পরিকল্পনার কথা জানান ।
ব্রিটেনেও হারিয়েছিল স্টিমের কারিগরি
চার্লসওয়ার্থের বক্তব্যে উঠে এসেছে ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার কথাও । 1968 সালে ব্রিটেনে বাণিজ্যিক ভাবে স্টিম ইঞ্জিনের যুগ শেষ হওয়ার পর সেখানেও এই বিশেষ কারিগরি দক্ষতা দ্রুত হারিয়ে যেতে শুরু করেছিল । কিন্তু রেলপ্রেমী, ইঞ্জিনিয়ার এবং স্বেচ্ছাসেবীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় সেই জ্ঞানকে ফের কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে । বর্তমানে ব্রিটেনে শত শত ঐতিহাসিক স্টিম ইঞ্জিন সংরক্ষিত ও সচল রয়েছে । নতুন করে ইঞ্জিন তৈরির কাজও হয়েছে ।
ডিএইচআরের পরিস্থিতিও অনেকটা একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে । এক সময় যাঁরা স্টিম ইঞ্জিনের প্রতিটি যন্ত্রাংশের শব্দ শুনেই তার ত্রুটি বুঝতে পারতেন, যাঁদের হাতেই পুরনো ইঞ্জিন ফের প্রাণ ফিরে পেত, সেই অভিজ্ঞ কারিগরদের একটা বড় অংশ অবসর নিয়েছেন । তাঁদের জায়গায় নতুন কর্মী এলেও স্টিম ইঞ্জিনের প্রযুক্তি শেখার সুযোগ সীমিত । কারণ আধুনিক রেলব্যবস্থায় ডিজেল ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই মূল ভরসা ।
দশ বছরে অবসর 63-র বেশি দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক দশকে ডিএইচআরের অধীনে কর্মরত অন্তত 63 জন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার অবসর নিয়েছেন । মেকানিক্যাল, ডিজেল মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং-সহ বিভিন্ন বিভাগে নতুন কর্মী নিয়োগ হলেও তাঁদের প্রশিক্ষণের বড় অংশ আধুনিক রেল প্রযুক্তিকে ঘিরে ।
অথচ স্টিম ইঞ্জিন মেরামতি মানে শুধু একটি যন্ত্র খুলে আবার জুড়ে দেওয়া নয় । তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু পুরনো নকশা, ধাতুর ব্যবহার, বয়লার প্রযুক্তি, ভাল্ভ, পাইপলাইন, পিস্টন, চাকা এবং অসংখ্য যান্ত্রিক অংশের সূক্ষ্ম সমন্বয় । বহু ক্ষেত্রে বই বা নকশার চেয়ে অভিজ্ঞতার মূল্যই বেশি । সেই 'হাতেকলমে' অভিজ্ঞতাই এখন হারিয়ে যাওয়ার মুখে ।
তিনধারিয়ার পুরনো ওয়ার্কশপেই ফের জ্বলবে আগুন
এই কারণেই তিনধারিয়া ওয়ার্কশপকে ঘিরে আশাবাদী রেলকর্তারা । কার্শিয়াংয়ের এই ঐতিহাসিক কর্মশালায় এখনও রয়েছে বহু পুরনো যন্ত্রপাতি, যেগুলি এক সময় স্টিম ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হত ।
প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে ব্রিটেনের অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞেরা সেখানে এসে ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করবেন । তাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পরিকল্পনা নেই, মূলত যাতায়াতের খরচ বহন করেই তাঁদের নিয়ে আসার কথা । অর্থাৎ এখানে মূল বিনিময় অর্থের নয়, অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি জ্ঞানের ।
এই উদ্যোগের অন্যতম বড় লক্ষ্য দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে থাকা ঐতিহাসিক স্টিম ইঞ্জিনগুলিকে ফের পরিষেবায় আনা । তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'ইঞ্জিন নম্বর 799' । তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অচল হয়ে দিল্লিতে পড়ে থাকা এই ঐতিহ্যবাহী ইঞ্জিনকে ফের জীবন্ত করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । সফল হলে শুধু একটি ইঞ্জিন সচল হবে না, হারিয়ে যেতে বসা একটি বিশেষ কারিগরি জ্ঞানেরও পুনর্জন্ম ঘটবে ।
'বিদেশিদের আনলেই হবে না'
তবে এই উদ্যোগকে ঘিরে শুধু বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দিকে তাকিয়ে থাকার পক্ষপাতী নন পর্যটন ও হেরিটেজ বিশেষজ্ঞদের একাংশ । হিমালয়ান হসপিটালিটি, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, ভারতীয় রেলের মধ্যেও বহু অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মী রয়েছেন । তাঁদের অভিজ্ঞতাকেও এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন ।
তাঁর মতে, ডিএইচআরএস-এর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু ভারতীয় অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী ও প্রযুক্তিবিদদের একত্র করে একটি জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করা গেলে প্রকল্পটি আরও কার্যকর হতে পারে । অর্থাৎ বিদেশি অভিজ্ঞতা এবং দেশের নিজস্ব দক্ষতাকে পাশাপাশি কাজে লাগানোর পরামর্শই দিচ্ছেন পর্যটন মহলের একাংশ ।
কার্শিয়াংয়ে 'হেরিটেজ রেলওয়ে ইনস্টিটিউট' !
এ বার পরিকল্পনা আরও বড় । শুধু তিনধারিয়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থেমে থাকতে চাইছে না রেল । কার্শিয়াং স্টেশনের কাছে দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত পুরনো প্রেস ভবনটিকে ঘিরে একটি 'কমন হেরিটেজ রেলওয়ে ইনস্টিটিউট' তৈরির প্রস্তাব রেলওয়ে বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে ।
ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানিয়েছেন, এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হলে তা শুধু দার্জিলিংয়ের জন্য নয়, দেশের অন্য পাহাড়ি ঐতিহ্যবাহী রেলপথগুলির কর্মীদেরও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে ।
কারণ ভারতের পাহাড়ি রেলপথের সমস্যা শুধু স্টিম ইঞ্জিনের যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণে সীমাবদ্ধ নয় । ধস, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, পাহাড়ি মাটির ক্ষয়- সবই রেল চলাচলের বড় চ্যালেঞ্জ । তাই ভবিষ্যতের এই ইনস্টিটিউটে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের পাশাপাশি কালকা-শিমলা, নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে কিংবা মাথেরান-সহ দেশের অন্যান্য পাহাড়ি রেলপথের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ।
শুধু 'টয় ট্রেন' নয়, তাজমহল-লালকেল্লার মতো ঐতিহ্য
বিশ্ব ঐতিহ্যের তকমা পাওয়ার পর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গুরুত্ব আরও বেড়েছে । কিন্তু ঐতিহ্য শুধু পুরনো ইঞ্জিন বা একটি রেললাইন সংরক্ষণে টিকে থাকে না । তার সঙ্গে যুক্ত মানুষের স্মৃতি, স্থানীয় অর্থনীতি এবং প্রতিদিনের ব্যবহারও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
পর্যটন মহলের বক্তব্য, দূরদূরান্ত থেকে পর্যটক এসে যদি টিকিট কেটে নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনে উঠতে না পারেন, পরিষেবা অনিয়মিত হয়, তা হলে শুধু ঐতিহ্যের গল্প দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যটক ধরে রাখা কঠিন । ডেভিড চার্লসওয়ার্থও মনে করেন, ডিএইচআরকে শুধু 'টয় ট্রেন' বা পর্যটকদের বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে দেখলে চলবে না । তাজমহল বা লালকেল্লার মতোই এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে দেখতে হবে । তার জন্য পরিষেবায় সময়ানুবর্তিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং পেশাদার পরিচালনা জরুরি ।
পাহাড়ের মানুষও ফিরুক রেলে, কমবে সড়কের যানজট
আর এখানেই জড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের মানুষের স্বার্থও । শিলিগুড়ি বা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত আরও নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা তৈরি করা গেলে পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষও ফের রেলমুখী হতে পারেন । পাহাড়ের রাস্তায় প্রতিদিনের যানজটের চাপও কিছুটা কমানো সম্ভব ।
সম্প্রতি স্কুল পড়ুয়াদের ট্রেন সফর করানো, তাঁদের উপহার দেওয়া এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে রেলের সম্পর্ক বাড়ানোর মতো উদ্যোগও সেই বৃহত্তর ভাবনার অংশ । অর্থাৎ ডিএইচআরকে শুধু পর্যটনের 'অভিজ্ঞতা' না বানিয়ে পাহাড়ের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও ফের জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে ।
শুধু ইঞ্জিনে নয়, বাঁচুক এক প্রজন্মের কারিগরি স্মৃতিও
এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পাহাড়ের শরীর বেয়ে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে । সেই রেলপথের ইতিহাসে স্টিম ইঞ্জিন কেবল একটি প্রযুক্তি নয়, এটি পাহাড়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক সাংস্কৃতিক স্মৃতি । কিন্তু স্মৃতি যদি রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা হারিয়ে ফেলে, তবে এক দিন ধোঁয়া উঠবে না, শোনা যাবে না সেই চেনা 'কু-ঝিকঝিক' ।
তাই এ বার লড়াইটা শুধু পুরনো ইঞ্জিন বাঁচানোর নয় । লড়াই একটি হারিয়ে যেতে বসা কারিগরি ভাষাকে বাঁচানোর । ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা, ভারতীয় রেলের নিজস্ব দক্ষতা এবং পাহাড়ের মানুষের অংশগ্রহণ- এই তিনকে একসঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে হয়তো আবারও তার আগের গৌরব ফিরে পাবে । আর হিমালয়ের গায়ে আবারও ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটবে সেই ছোট্ট ট্রেন, যার শব্দে আজও বহু মানুষের কাছে পাহাড় মানেই কু-ঝিকঝিক...!