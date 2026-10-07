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অবশেষে স্বপ্নপূরণ, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাচ্ছে গনি খান চৌধুরী নামাঙ্কিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

MALDA GKCIET INDEPENDENT UNIVERSITY: ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্বীকৃতিতে 'ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি' মর্যাদা লাভ করেছে ৷

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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2026 at 9:15 PM IST

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মালদা, 7 অক্টোবর: শিক্ষাঙ্গনে মালদা জেলার মুকুটে নতুন পালক ৷ অবশেষে গনি খান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (জিকেসিআইটি) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্বীকৃতিতে 'ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি'র মর্যাদা লাভ করেছে ৷ বুধবার এই খবর জানিয়েছেন, মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ৷

গোটা দেশে কারিগরি শিক্ষার সুবিধে থেকে বঞ্চিত জেলাগুলিতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 2009 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে ৷ সেই প্রকল্পকে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়ে আসা হয় ৷ প্রাথমিকভাবে সারা দেশে 300টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির করা হয় ৷ প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য 12.30 কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয় ৷ এই প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণের জন্য জমির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল রাজ্য সরকারের ৷

MALDA GKCIET INDEPENDENT UNIVERSITY
স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা গনি খান চৌধুরী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে মালদায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার উদ্যোগ নেন তৎকালীন জেলার সাংসদ, প্রয়াত আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী ৷ এক্ষেত্রে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ৷ প্রথমে ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শুরু হয় ৷ সেখানে পঠনপাঠনও শুরু করা হয় ৷

বরকত গনি খানের প্রয়াণের পর তাঁর দুই ভাই, প্রয়াত সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী ও তাঁর দাদা, প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় জমির খোঁজ শুরু করেন ৷ পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর সংলগ্ন মালিগ্রামে 100 একর জমি কেনেন খান চৌধুরীরা ৷ 2013 সালের 16 মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৷ 2014 সালের 1 অগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক ব্লক 1-এর উদ্বোধন করেন ৷

MALDA GKCIET INDEPENDENT UNIVERSITY
স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা গনি খান চৌধুরী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের মেন্টর হিসাবে দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিকে নিযুক্ত করে ৷ পরবর্তীতে জিকেসিআইটিতে স্বয়াত্তশাসন চালু হয় ৷ পড়ুয়াদের একাধিক আন্দোলনের জেরে 2016 সালে রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয় ৷ রাজ্যের তরফে 2018 সালে এই প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সগুলির অনুমোদন প্রদান করা হয় ৷ 2021 সালে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক স্তর (বি টেক) অনুমোদন করে ৷ এবার এই প্রতিষ্ঠান ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি মর্যাদা লাভ করল ৷

এদিন ইশা জানান, “আজ আমাদের পরিবারের একটা স্বপ্ন পূরণ হল ৷ আমার জ্যেঠু এবিএ গনি খান চৌধুরীর স্বপ্ন ছিল মালদা জেলাকে একটি কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা ৷ তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমার বাবা আবু হাসেম খান চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে 100 একর জমি দান করেছিলেন ৷ জিকেসিআইটি যাতে তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং স্বীকৃতি অর্জন করে, তার জন্য আমি নিজেও লোকসভায় একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করেছি ৷ এই প্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদানের দাবি জানিয়েছি ৷ অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে ৷ জিকেসিআইটির এই সাফল্য শুধু আমার বা খান চৌধুরী পরিবারের নয়, এই সাফল্য মালদা তথা গোটা রাজ্যবাসীর ৷ এর মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা এবং কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে ৷”

TAGGED:

MALDA GKCIET INDEPENDENT UNIVERSITY
গনি খান চৌধুরী কারিগরি শিক্ষা
গনি খান ইন্সটিটিউট ইঞ্জিনিয়ারিং
TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION

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