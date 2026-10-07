অবশেষে স্বপ্নপূরণ, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাচ্ছে গনি খান চৌধুরী নামাঙ্কিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অবশেষে স্বপ্নপূরণ, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পাচ্ছে গনি খান চৌধুরী নামাঙ্কিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
MALDA GKCIET INDEPENDENT UNIVERSITY: ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্বীকৃতিতে 'ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি' মর্যাদা লাভ করেছে ৷
Published : October 7, 2026 at 9:15 PM IST
মালদা, 7 অক্টোবর: শিক্ষাঙ্গনে মালদা জেলার মুকুটে নতুন পালক ৷ অবশেষে গনি খান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (জিকেসিআইটি) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্বীকৃতিতে 'ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি'র মর্যাদা লাভ করেছে ৷ বুধবার এই খবর জানিয়েছেন, মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ৷
গোটা দেশে কারিগরি শিক্ষার সুবিধে থেকে বঞ্চিত জেলাগুলিতে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 2009 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করে ৷ সেই প্রকল্পকে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়ে আসা হয় ৷ প্রাথমিকভাবে সারা দেশে 300টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির করা হয় ৷ প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য 12.30 কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয় ৷ এই প্রতিষ্ঠানগুলি নির্মাণের জন্য জমির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল রাজ্য সরকারের ৷
কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পে মালদায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার উদ্যোগ নেন তৎকালীন জেলার সাংসদ, প্রয়াত আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী ৷ এক্ষেত্রে তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ৷ প্রথমে ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শুরু হয় ৷ সেখানে পঠনপাঠনও শুরু করা হয় ৷
বরকত গনি খানের প্রয়াণের পর তাঁর দুই ভাই, প্রয়াত সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী ও তাঁর দাদা, প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় জমির খোঁজ শুরু করেন ৷ পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর সংলগ্ন মালিগ্রামে 100 একর জমি কেনেন খান চৌধুরীরা ৷ 2013 সালের 16 মার্চ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ৷ 2014 সালের 1 অগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক ব্লক 1-এর উদ্বোধন করেন ৷
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের মেন্টর হিসাবে দুর্গাপুরের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিকে নিযুক্ত করে ৷ পরবর্তীতে জিকেসিআইটিতে স্বয়াত্তশাসন চালু হয় ৷ পড়ুয়াদের একাধিক আন্দোলনের জেরে 2016 সালে রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয় ৷ রাজ্যের তরফে 2018 সালে এই প্রতিষ্ঠানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সগুলির অনুমোদন প্রদান করা হয় ৷ 2021 সালে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক স্তর (বি টেক) অনুমোদন করে ৷ এবার এই প্রতিষ্ঠান ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি মর্যাদা লাভ করল ৷
এদিন ইশা জানান, “আজ আমাদের পরিবারের একটা স্বপ্ন পূরণ হল ৷ আমার জ্যেঠু এবিএ গনি খান চৌধুরীর স্বপ্ন ছিল মালদা জেলাকে একটি কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা ৷ তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমার বাবা আবু হাসেম খান চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণে 100 একর জমি দান করেছিলেন ৷ জিকেসিআইটি যাতে তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং স্বীকৃতি অর্জন করে, তার জন্য আমি নিজেও লোকসভায় একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করেছি ৷ এই প্রতিষ্ঠানকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদানের দাবি জানিয়েছি ৷ অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে ৷ জিকেসিআইটির এই সাফল্য শুধু আমার বা খান চৌধুরী পরিবারের নয়, এই সাফল্য মালদা তথা গোটা রাজ্যবাসীর ৷ এর মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা এবং কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে ৷”