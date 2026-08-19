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আদালতের নির্দেশের পর ফের সক্রিয় সিবিআই, আরজি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা

হাসপাতালের চার নার্স-সহ ন’জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করল সিবিআই। এঁদের মধ্যে দু'জনকে কোচবিহার থেকে আসতে বলা হয়েছে । আগে তাঁরা আরজি করে কর্মরত ছিলেন ।

RG KAR RAPE AND MURDRER
আরজি কর তদন্তে সক্রিয় সিবিআই (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 7:48 PM IST

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কলকাতা, 19 অগস্ট: আদালতের কড়া নির্দেশের পর ফের নড়েচড়ে বসল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তে নতুন করে গতি আনতে সরাসরি হাসপাতালে পৌঁছে গেল সিবিআইয়ের বিশেষ দল। বুধবার সিবিআইয়ের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আরজি কর হাসপাতালে যায়।

দলে একজন মহিলা অফিসারও ছিলেন। হাসপাতালে পৌঁছে সিবিআই আধিকারিকরা সরাসরি আরজি করের অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে কথা বলেন । আদালতের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণের পরেই তদন্তের পরিধি আরও বাড়িয়েছে সিবিআই। ঘটনার রাতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নতুন করে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সেই সময় হাসপাতালে উপস্থিত থাকা এবং মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের বয়ানও ফের যাচাই করা হচ্ছে।

একসঙ্গে মোট ন’জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে সিবিআই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের চার নার্স। তালিকায় থাকা দু’জনকে কোচবিহার থেকে কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। প্রায় দু’বছর আগে ওই দুই কর্মী আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের কাছে তাঁদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই তাঁদের দ্রুত হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত কী বলেছিল ?

আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্যাতিতা চিকিৎসক তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে খাবার খাওয়ার সময় থেকে শুরু করে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ঠিক কী কী ঘটেছিল, সেই গোটা সময়পর্বকে নতুন করে এবং আরও নির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। আর তাই সেই রাতে কে কোথায় ছিলেন, কার সঙ্গে কখন যোগাযোগ হয়েছিল, হাসপাতালে কোন কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনার পর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল-এই সমস্ত বিষয় নিয়েই নতুন করে যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিআই। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে যে একাধিক দাবি এবং অভিযোগ সামনে আনা হয়েছে, তদন্তে সেগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। এই ব্যাপারটাও মাথায় রাখছেন তদন্ততকারীরা ।

আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পর তদন্তকারীরা যেভাবে নতুন করে বিভিন্ন ব্যক্তির বয়ান এবং ঘটনাক্রম যাচাই করছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। আদালতও স্পষ্ট বার্তা দেয়, শুধুমাত্র চার্জশিট জমা দিয়েই তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে দিতে পারে না। মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বাকি প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করাও তদন্তেরই অংশ । যদিও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে আদালতে দাবি করা হয়েছিল, তদন্ত কখনও থেমে যায়নি।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় 70 থেকে 80 জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বয়ান ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য, নথি এবং ঘটনাক্রমও খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছিল সিবিআই। তবে আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশের পর তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

TAGGED:

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RG KAR INCIDENT
CBI RG KAR INVESTIGATION
আরজি করে সক্রিয় সিবিআই
RG KAR RAPE AND MURDRER

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