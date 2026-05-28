অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণের কাজেও যুক্ত শিক্ষকরা? আপত্তি জানিয়ে ই-মেল মুখ্যসচিবকে

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণের কাজেও যুক্ত শিক্ষকরা? আপত্তি জানিয়ে ই-মেল মুখ্যসচিবকে
শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, স্কুলকে প্রশাসনিক দফতরে পরিণত না-করাই ভালো ৷ শিক্ষকদের শিক্ষকতার কাজটাই সঠিকভাবে করতে দেওয়া উচিত ।
Published : May 28, 2026 at 7:36 PM IST
কলকাতা, 28 মে: গত নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে রাজ্যের স্কুলশিক্ষকদের লাগাতার যুক্ত করা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিলই । এবার অভিযোগ উঠেছে, 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের ফর্ম পূরণের কাজেও বিএলও হিসেবে নিযুক্ত শিক্ষকদের ব্যবহার করা হতে পারে । এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের অশিক্ষামূলক কাজে নিয়োগ বন্ধের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়ালকে ই-মেল করে স্মারকলিপি পাঠাল শিক্ষক সংগঠনগুলি ।
সংগঠনের দাবি, রাজ্যে এমনিতেই বহু স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের বারবার সরকারি প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করায় স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ ছাড়া শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনও কাজে তাদের যুক্ত না-করার আবেদন জানানো হয়েছে মুখ্যসচিবের কাছে ।
শিক্ষক সংগঠনগুলির তরফে দেওয়া চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষকরা মূলত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই নিয়োগপ্রাপ্ত । কিন্তু বারবার তাঁদের অশিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা হলে শিক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে । পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের তরফে বিএলও হিসেবে শিক্ষকদের নিয়োগের সময় এই ধরনের অতিরিক্ত দায়িত্ব তাঁদের চাকরির মূল শর্তের মধ্যে ছিল না বলেও দাবি করা হয়েছে ।
শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল জানান, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণের কাজে বিএলওদের যুক্ত করার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এরপর উত্তরবঙ্গের একটি জেলার বিডিও অফিস থেকেও ওই কাজের জন্য বিএলওদের ব্যবহারের নির্দেশিকা জারি হওয়ায় শিক্ষক মহলে উদ্বেগ ছড়ায় । কেন শিক্ষকদের ক্রমাগত শিক্ষা বহির্ভূত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন অনেকেই ।
শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, গত কয়েক মাস ধরে একের পর এক নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, প্রশিক্ষণ এবং এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে স্কুলে নিয়মিত শিক্ষাদান ব্যাহত হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, "নির্বাচনের কাজ সরকারি দায়িত্ব হিসেবে তাঁরা বরাবরই করে আসছেন । কিন্তু বর্তমানে যেভাবে প্রায় সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে টানা ব্যস্ত রাখা হচ্ছে, তার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ।"
আগামী 1 জুন গরমের ছুটির পর ফের স্কুল খুলতে চলেছে । তার আগে নতুন করে শিক্ষকদের অন্য সরকারি প্রকল্পের কাজে যুক্ত করার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল । শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, "ইতিমধ্যেই SIR প্রক্রিয়ার আওতায় বহু শিক্ষককে বিএলও কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে । এর মধ্যেই আবার 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের কাজেও শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে খবর মিলছে । এর ফলে শিক্ষকরা দীর্ঘ সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন এবং শিক্ষার মানের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলির তরফেও । নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস বলেন, "নানা প্রশাসনিক কাজে শিক্ষকদের ব্যবহার করলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় পড়ুয়ারাই । স্কুলকে প্রশাসনিক দফতরে পরিণত না করে শিক্ষকদের শিক্ষকতার কাজটাই সঠিকভাবে করতে দেওয়া উচিত ।"