দিনে স্কুল, রাতে জনগণনা ! অতিরিক্ত কাজের 'চাপে' ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা, কলকাতায় বিক্ষোভ
তাঁদের বক্তব্য, স্কুলের দায়িত্ব সামলানোর পর ফের জনগণনার কাজে বেরোতে হলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো তো দূরের কথা, বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ থাকছে না ।
Published : August 7, 2026 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত স্কুলে পড়ানো । স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরা । তারপর আবার বিশ্রাম নয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনগণনার তথ্য সংগ্রহ । শিক্ষা দফতরের নির্দেশ ঘিরে এই অতিরিক্ত দায়িত্বের বিরুদ্ধেই এবার রাস্তায় নামলেন রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ । তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশে স্কুলের পঠনপাঠনে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেই কারণে জনগণনার কাজ করতে হচ্ছে স্কুলের ডিউটি শেষ করার পর । ফলে দিনের শেষে পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন কিংবা বিশ্রামের জন্য আর কোনও সময়ই অবশিষ্ট থাকছে না ।
শুক্রবার চার দফা দাবি নিয়ে কলকাতায় মুখ্য জনগণনা আধিকারিকের দফতরে ডেপুটেশন দিতে যান সেন্সাস কর্মী ঐক্য মঞ্চর সদস্যরা । কলকাতা পুরনিগম সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখানোর পর মিছিল করে তাঁরা দফতরের দিকে এগোতেই পথ আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ । কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে বচসার পর প্রতিনিধিদলকে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, মুখ্য জনগণনা আধিকারিক স্মিতা পাণ্ডে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি ।
গত 1 অগস্ট থেকে রাজ্যে জনগণনার প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে । বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের এই কাজে বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদেরও যুক্ত করা হয়েছে । কিন্তু শিক্ষা দফতরের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, স্কুলের নির্ধারিত দায়িত্বে কোনও ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না । অর্থাৎ ক্লাস শেষ হওয়ার পরে বা স্কুল শুরু হওয়ার আগে জনগণনার কাজ করতে হবে ।
এই নির্দেশকেই 'অমানবিক' বলে দাবি করছেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের বক্তব্য, স্কুলের দায়িত্ব সামলানোর পর ফের জনগণনার কাজে বেরোতে হলে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো তো দূরের কথা, বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ থাকছে না । দিনের পর দিন এই অতিরিক্ত কাজের চাপ মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি বাড়াবে বলেও আশঙ্কা তাঁদের ।
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "আমরা আলোচনা করতে গিয়েছিলাম । কিন্তু মুখ্য জনগণনা আধিকারিক আমাদের সময়ই দিলেন না । শেষ পর্যন্ত ডেপুটেশন জমা দিয়েই ফিরতে হয়েছে ।"
ডেপুটেশনে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়েছে সংগঠন । প্রথমত, জনগণনার কাজে নিযুক্ত দিনগুলিকে 'অন ডিউটি' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, যাতে কর্মঘণ্টার বাইরে কাজ করতে না হয় । দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সেন্সাস কর্মীকে সরকারি খরচে অ্যান্ড্রয়েড 12 বা তার ঊর্ধ্বতন সংস্করণের মোবাইল ফোন অথবা ট্যাব দিতে হবে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য আলাদা ভাতা চালু করতে হবে ।
তৃতীয় দাবি, সংবেদনশীল এলাকায় বিশেষ করে মহিলা সেন্সাস কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের বা নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করতে হবে । চতুর্থত, প্রশিক্ষণ শেষ হলেও এখনও যে প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হয়নি, তা অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে ।
আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, আগামী 16 অগস্ট থেকে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনগণনার পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিস্তৃতভাবে এই কাজ চলবে । তার আগে সমস্যার সমাধান না হলে রাজ্যজুড়ে অসন্তোষ আরও বাড়তে পারে । যদিও এই গোটা ঘটনায় মুখ্য জনগণনা আধিকারিকের দফতরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে দেখা করা তো দূরের কথা, দাবিগুলি নিয়েও কোনও আলোচনা হয়নি । প্রশাসনের তরফেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।
জনগণনা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মসূচি । কিন্তু সেই কাজের ভার যাঁদের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরই একাংশ এখন প্রশ্ন তুলছেন, শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন, নাকি কর্মঘণ্টা শেষে জনগণনার কাজ ? এই প্রশ্নের উত্তর এখন প্রশাসনের কাছেই চাইছেন তাঁরা ।