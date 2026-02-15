4 মাস ভাতা বন্ধের অভিযোগ বুনিয়াদপুর পুরসভার মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের

4 মাস ভাতা বন্ধের অভিযোগ বুনিয়াদপুর পুরসভার মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের
পুরসভার অধীনে আসার পর থেকে স্কুলের সুযোগ-সুবিধা বন্ধের অভিযোগ ৷ স্কুুলে শিক্ষকের অভাব বলেও অভিযোগ করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
Published : February 15, 2026 at 8:25 PM IST
বংশীহারি (দক্ষিণ দিনাজপুর), 15 ফেব্রুয়ারি: চারমাস ধরে ভাতা আটকে থাকার অভিযোগ বুনিয়াদপুর পুরসভার মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর পুরসভার করখা সারথি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ৷ স্কুলের এমএসকে-এসএসকে কর্মীদের প্রতি মাসে সাম্মানিক হিসাবে 20 হাজার টাকা করে দেওয়া হয় ৷ সেই টাকা চারমাস ধরে পাননি তাঁরা ৷ তবে, বুনিয়াদপুর পুরসভার তরফে দাবি করা হয়েছে, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর টাকা পাঠায়নি ৷
জানা গিয়েছে, এই স্কুলটি পঞ্চায়েতের অধীনে থাকার সময় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেতেন এমএসকে-এসএসকে শিক্ষাকর্মীরা ৷ স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কয়েকবছর আগে পুরসভার অধীনে হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে করখা সারথি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র ৷
এক সময় এই স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী থাকলেও, বর্তমানে পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ বর্তমানে এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 91 জন ৷ স্কুলের শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চারজন ৷ তার মধ্যে একজন শিক্ষককে প্রতিদিন যেতে হয় চক সাদুল্লা এলাকার অন্য একটি স্কুলে ৷ ওই স্কুলে শিক্ষক কম থাকায়, সেখানে পড়াতে হয় ৷ ফলে মাত্র তিনজন শিক্ষক দিয়েই সকাল 11টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস করানো হয় ৷ উল্লেখ্য, করখা সারথি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় ৷
পাশাপাশি, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও সরব হয়েছেন কর্মীরা ৷ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমএসকে-এসএসকে-সহ বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন পরিকাঠামো কিছুটা বৃদ্ধি করলেও, রাঁধুনিদের বেতন খুবই কম ৷ ফলে এই সমস্ত স্কুলের রাঁধুনিদের দাবি, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে ৷
এই বিষয়ে স্কুলের শিক্ষক জগন্নাথ দাস বলেন, "আমাদের স্কুল সকাল 11টা থেকে বিকেল 4টে 30 মিনিট পর্যন্ত ক্লাস চলে ৷ এই স্কুলে আমরা অনেক বাচ্চাকে আনতে পেরেছিলাম ৷ বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর পরিমাণ খুবই কমে গিয়েছে ৷ মূলত শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবের কারণেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে গিয়েছে ৷ আর পুরসভার অধীনে হয়ে যাওয়ার পর সময় মতো বেতন না-পাওয়ার কারণে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আমাদের ৷ আমরা চাই খুব তাড়াতাড়ি এই স্কুলে শিক্ষক দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের বেতন সময় মতো যেন পাই, তার ব্যবস্থা করা হোক ৷"
এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুতুবউদ্দিন আহমেদ বলেন, "আমি করখা সারথি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে কাজ করি ৷ শিক্ষাদানের পাশাপাশি সমস্ত ধরনের কাজকর্ম করতে হয় ৷ আমাদের বেতন খুবই কম ৷ আমরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত ৷ বুনিয়াদপুর পুরসভার অধীনে আমাদের স্কুল হওয়ার কারণে প্রায় চারমাস ধরে বেতন বন্ধ ৷ আমরা চাই আমাদের বেতন খুব তাড়াতাড়ি হোক ৷"
বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন সমিত সরকার বলেন, "এই বেতনের বিষয়টি আমাদের পুরসভার হাতে থাকে না ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে বেতন ছাড়লে, আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি শিক্ষকদের বেতন দিয়ে দিতে পারব ৷"