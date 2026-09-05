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আদর্শ শিক্ষক হবেন পড়ুয়াদের বন্ধু, মত বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানে ভূষিত তনয়ের

পুরাতন মালদার কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি ৷ শিক্ষক দিবসে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাসের মুখোমুখি তনয়কুমার মিশ্র ৷

Tanay kumar Mishra
রাজ্য সরকারের বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান পুরস্কার পাচ্ছেন মালদার শিক্ষক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 1:45 PM IST

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মালদা, 5 সেপ্টেম্বর: একজন আদর্শ শিক্ষক তিনিই, যিনি পড়ুয়াদের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন ৷ শনিবার শিক্ষক দিবসে এমনটাই বার্তা দিলেন রাজ্য সরকারের বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানে ভূষিত তনয়কুমার মিশ্র ৷

তিনি বলেন, "কোনও দায়বদ্ধতা নয়, ছাত্র ও স্কুলকে ভালোবাসার তাগিদে শিক্ষককে কাজ করে যেতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে কখন বিকেল চারটে বেজে যাবে, তিনি বুঝতেও পারবেন না ৷ মনের আনন্দে তিনি কাজ করে যাবেন ৷ কিন্তু যদি কেউ শুধুমাত্র শিক্ষকতাকে নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য মনে করেন, তবে তাঁর পক্ষে স্কুলের সার্বিক উন্নতি করা সম্ভব নয় ৷"

আদর্শ শিক্ষক হবেন পড়ুয়াদের বন্ধু (ইটিভি ভারত)

দুই দশক ধরে তিনি শিক্ষকতা করছেন ৷ বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কী চায় আর কী চায় না, খুব ভালো করেই জানেন তিনি ৷ কীভাবে তাদের স্কুলমুখী করা যায় তাও অজানা নয় তাঁর ৷ এর খুব ভালো প্রমাণ পেয়েছে এলাকার এক বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ ৷ এই সময় যখন চারদিকে বেসরকারি স্কুলের রমরমা কারবার, সেই সময় তাঁর দূরদর্শিতায় পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে একটি বেসরকারি স্কুলকে ৷

Teacher Tanay kumar Mishra
কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)

অথচ প্রতিদিন গমগম করে তাঁর সরকারি স্কুল ৷ আড়াইশোর বেশি পড়ুয়া রোজ আসে স্কুলে ৷ পড়াশোনাকে একটা খেলা করে তুলতে প্রায়শই খুদেদের সামনে নতুন ভাবনার দরজা খুলে দেন তিনি ৷ এই ভাবনার জন্য তাঁকে জেগে কাটাতে হয় কত রাত ৷ অবশেষে এই প্রাথমিক শিক্ষককে জাতীয় শিক্ষক দিবসে যোগ্য সম্মাননা দিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ শনিবার রাজ্য সরকারের বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান পুরস্কার পাচ্ছেন তিনি ৷

Tanay kumar Mishra
শিক্ষক তনয়কুমার মিশ্র (ইটিভি ভারত)

তিনি তনয়কুমার মিশ্র ৷ গঙ্গা ভাঙন প্রবণিত কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের বাঙ্গিটোলার বাসিন্দা ৷ অবশ্য কর্মসূত্রে দীর্ঘ বছর ধরে মালদা শহরেই থাকেন ৷ পুরাতন মালদার কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি ৷ চলতি বছর রাজ্য সরকার বাংলার যে 15 জন শিক্ষককে বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মানে পুরস্কৃত করছে, তার মধ্যে রয়েছেন তিনিও ৷ নিজের শিক্ষক সত্তার নানা কথা নিয়ে ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে অকপট তিনি ৷

তনয় বলেন, "রাজ্য সরকার আমাকে এই পুরস্কারের যোগ্য মনে করায় আমি অভিভূত ৷ এ এক দুর্দান্ত অনুভূতি ৷ গত পাঁচ বছর ধরে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে আমি এই স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি ৷ সবার কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা বলে বোঝানো সম্ভব নয় ৷ আমি মনে করি, এই সম্মান শুধু আমার নয় ৷ পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় শুধু আমার নাম থাকলেও প্রকৃত অর্থে এই সম্মান স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকার ৷ এই পুরস্কার আমাদের সবার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল ৷ আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এই স্কুলকে মালদার প্রথম সারির স্কুলে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব ৷"

Tanay kumar Mishra
কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তনয় (ইটিভি ভারত)

2015 সালের 30 ডিসেম্বর কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন তনয়কুমার মিশ্র ৷ তখন স্কুলের পরিস্থিতি কী ছিল? উত্তরে তিনি বলে ওঠেন, "তখন স্কুলে একটা টেবিল পর্যন্ত ছিল না ৷ মাত্র চারটি ঘর ছিল ৷ পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল একশোর কাছাকাছি ৷ স্কুলে যোগ দিয়ে আগে আমি পরিকাঠামো বাড়ানোর দিকে নজর দিই ৷ তার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে সমগ্র শিক্ষা মিশনে বারবার ছুটে গিয়েছি ৷ দুই জায়গা থেকেই সহযোগিতা পেয়েছি ৷ ধীরে ধীরে স্কুলের পরিকাঠামো বেড়েছে ৷ স্কুলে ঘরের সংখ্যা বেড়েছে ৷ শৌচাগার তৈরি হয়েছে ৷ তৈরি হয়েছে রান্নাঘর, পানীয় জলের ব্যবস্থা ৷ পরিকাঠামো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষজনের সহযোগিতাও বেড়েছে ৷ তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করেছেন ৷"

Tanay kumar Mishra
ডিজিটাল ক্লাসরুম (ইটিভি ভারত)

যে সময় বেসরকারি স্কুলের রমরমা, কার্যত ধুঁকছে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলি, ঠিক সেই সময় আপনার স্কুলে আড়াইশোর বেশি পড়ুয়া হল কীভাবে? তনয়ের জবাব, "আমার স্কুলের 100 মিটারের মধ্যে একটি বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠেছিল ৷ পড়ুয়া ভর্তি নিয়ে সেই স্কুলের সঙ্গে আমার স্কুলের একটা প্রতিযোগিতা চলছিল ৷ সেই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে বেসরকারি স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আমাদের লক্ষ্য, এই স্কুলকে একটি আনন্দ আশ্রমের মতো গড়ে তোলা ৷"

তিনি আরও বলেন, "এখানে পড়ুয়াদের কড়া শাসনের গণ্ডিতে বাঁধা হয় না ৷ তারা এখানে খেলাধুলো করে, নিজের মতো করে পড়াশোনাও করে ৷ স্কুলে আমরা ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করেছি ৷ সপ্তাহে এক বা দু'দিন টেলিভিশনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের পাঠদান করা হয় ৷ এতে তাদের কাছে পড়াশোনাটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ৷ একটি ক্লাসরুমের পুরোটাতেই রয়েছে ব্ল্যাকবোর্ড ৷ পড়ুয়ারা নিজেরা হাতে চক নিয়ে নিজেদের মতো সেই বোর্ডে লেখে, পড়ে ৷ মাঝেমধ্যেই স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷"

এই স্কুলে প্রতি মাসে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ৷ তনয়ের কথায়, "যে মাসে যেসব পড়ুয়ার জন্মদিন, মাসের একদিন সেই পড়ুয়াদের জন্মদিন স্কুলে ধুমধাম করে পালন করা হয় ৷ অর্থাৎ বছরে 12 দিন স্কুলে পড়ুয়াদের জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা হয় ৷ কেক কাটা, মাংস-ভাত খাওয়া, সবই হয় ৷ এভাবে আমরা স্কুলটাকে আনন্দ আশ্রমে পরিণত করার চেষ্টা করি ৷ এতে স্কুলে পড়ুয়াদের ভিড় বেড়েছে ৷ তাদের মায়েদের উপস্থিতিও বেড়েছে ৷ তাঁদের নিয়ে স্কুলে একাধিক কমিটি তৈরি করা হয়েছে ৷ শুধু আমরা নই, ছাত্র, শিক্ষক আর অভিভাবকদের একসঙ্গে নিয়েই এই স্কুল সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ৷"

এতদিন ধরে এই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন ৷ সবচেয়ে মধুর স্মৃতি কোনটি? খানিক ভেবে তনয় বলে উঠলেন, "একটি ঘটনার কথা ভুলতে পারি না ৷ গত বন্যায় এলাকার অনেক ঘরবাড়ি জলের তলায় চলে গিয়েছিল ৷ অনেক পড়ুয়ার পরিবার আমাদের স্কুলে অস্থায়ীভাবে থাকত ৷ তাঁদের মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিলেন ৷ এখান থেকেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ সন্তান প্রসবের পর ফের স্কুলে ফিরে এসেছিলেন ৷ তখন কুসংস্কারবশত গ্রামের লোকজন সদ্য ওই মাকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন ৷"

তিনি বলেন চলেন, "সেকথা জানতে পেরে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করি ৷ টানা এক মাস স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁকে নজরে রাখি, সবরকম সহযোগিতা করি ৷ সেই বাচ্চা আর মা সুস্থ অবস্থায় ঘরে ফিরে যান ৷ সেই বাচ্চা আজ আমাদের স্কুলেই পড়াশোনা করছে ৷ এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা এলাকার মানুষজনকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি ৷ এছাড়াও এলাকাবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে আমরা বিভিন্ন সময় স্কুলে অনুষ্ঠান করে থাকি ৷"

আর এতদিনের শিক্ষকতার জীবনে সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা? পুরস্কৃত হতে চলা এই শিক্ষক বলেন, "সবচেয়ে খারাপ লাগে, এখানে অনেক অভিভাবক সন্তানদের খোঁজখবরই রাখেন না ৷ অনেক পড়ুয়া না খেয়েই স্কুলে আসে ৷ স্কুলের মিড ডে মিলই তাদের ভরসা ৷ আরও খারাপ লাগে যখন অভিভাবকরা স্কুলে এসে বলেন, তাঁর ছেলে কিংবা মেয়েকে ছুটি দিতে হবে ৷ আমরা যখন জানতে চাই, তাঁর সন্তান কোন ক্লাসে পড়ে, তাঁরা উত্তর দিতে পারেন না ৷ এখানকার অভিভাবকরা বেশিরভাগই সবজি বিক্রেতা ৷ সারাদিন বাড়িতে থাকেন না ৷ এতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের বিশাল দূরত্ব তৈরি হচ্ছে ৷ পড়ুয়ারা কার্যত একটা ভালোবাসাহীন জীবন কাটাচ্ছে ৷ এটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করে ৷"

তাঁর মতে, "এতে অভিভাবকদেরও কিছু করার নেই ৷ পেশার তাগিদে তাঁদের কাজে যেতেই হয় ৷ আমরা অভিভাবক-সন্তানের মানসিক দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করছি ৷ আমি নিজে সময় পেলেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই ৷ কোনও পড়ুয়া 4-5 দিন স্কুলে না আসলে তার খোঁজখবর নিই ৷ তবে স্কুলের পড়ুয়াদেরও টিম রয়েছে ৷ কোনও পড়ুয়া 3-4 দিন স্কুলে না এলে সেই টিমই ওই পড়ুয়ার বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসে আমাদের জানায় ৷ তখন আমরা সাধ্যমতো পদক্ষেপ করার চেষ্টা করি ৷ এভাবেই আমি এই স্কুলকে জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্কুলে পরিণত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি ৷"

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TANAY KUMAR MISHRA
MALDA TEACHER
তনয়কুমার মিশ্র
বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান
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