মিড-ডে মিলে ডিম-খাবার চেয়েও মেলে না ! গরমিলের অভিযোগে সরব শিক্ষক-পড়ুয়ারা

মিড-ডে মিলে ডিম-খাবার চেয়েও মেলে না ! গরমিলের অভিযোগে সরব শিক্ষক-পড়ুয়ারা
অভিযোগ, বর্তমানে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা যেভাবে মিড-ডে মিল চালাচ্ছেন, তাতে স্কুলে বাচ্চাদের উপস্থিতির সঙ্গে হিসেবের মিল নেই ।
Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST
মালদা, 1 জুলাই: মিড-ডে মিলের রান্নায় চাওয়ার পরও ডিম পাচ্ছে না পড়ুয়ারা । এমনকি মাঝেমধ্যে খাবার শেষ হওয়ার কারণে মিড-ডে মিলও মিলছে না বলে অভিযোগ । ইতিমধ্যে মিড-ডে মিল নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে জেলা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল-সহ জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন স্কুলেরই শিক্ষকদের একাংশ । একই অভিযোগে সরব হয়েছেন অভিভাবকরাও । অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে এসে নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে জেলা প্রশাসন । ঘটনাটি মালদা গার্লস জুনিয়র বেসিক স্কুলের ।
স্কুল পড়ুয়া পৌলমী ভৌমিক বলে, "স্কুলে মিড-ডে মিল রান্না হয় । কিন্তু রান্না ভালো হয় না । তার মধ্যে আমরা সবদিন খাবার পাই না । কখনও খাবার পাই না, কখনও ডিম পাই না । মাসিরা বলে, খাবার বা ডিম শেষ হয়ে গিয়েছে । আমাদের বাথরুম অনেক নোংরা । ম্যাডামদের বলেছি, মাঝেমধ্যে পরিষ্কার হলেও প্রতিদিন হয় না ।"
আরেক পড়ুয়া বিদ্রাশ্রী দাস বলে, "স্কুলের মিড-ডে মিলের খাবারে চুল পড়ে থাকে । কখনও মাছিও পড়ে থাকে । অনেক দিন ডিম চেয়েও পাইনি । মাসিরা বলে, ডিম শেষ হয়ে গিয়েছে । যারা আগে যায়, তারা ডিম পায় । মাকে বিষয়টি জানিয়েছি, মা বাড়ি থেকে টিফিন পাঠায় । স্কুলে ওই টিফিন খাই ।"
স্কুলের শিক্ষিকা প্রজ্ঞা শেঠ সাহা বলেন, "বর্তমানে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বুলু সরকার যেভাবে মিড-ডে মিল চালাচ্ছেন তাতে স্কুলে বাচ্চাদের উপস্থিতির সঙ্গে হিসেবের মিল নেই । বাচ্চারা ঠিক মতো খাবার পায় না । ডিমের দিন সমস্ত বাচ্চা ডিম পায় না । বাচ্চাদের আমাদের বলে দিদিভাই আজকে ডিম পাইনি । কেউ বলে ভাঙা ডিম দেওয়া হয়েছে ।"
তাঁর কথায়, "দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গতবছর আমরা ডিপিএসসিতে অভিযোগ জানিয়েছিলাম । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুনানিতে ডেকে আধিকারিকরা একটি কমিটি তৈরি করেছিলেন । কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা সেই কমিটিকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না । সম্প্রতি আমরা আবার অভিযোগ জানিয়েছি । গত মঙ্গলবার প্রশাসনিকস্তরের আধিকারিকরা স্কুলে এসেছিলেন । এখানে নথিপত্রে একাধিক গড়মিল থাকায় ওনারা সেসব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছেন । বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকরাও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছেন ।"
মিড-ডে মিলের রাঁধুনি রাখী রায় বলেন, "স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আমাদের যে পরিমাণ রান্নার সামগ্রী দেন আমরা তা দিয়ে রান্না করি । অনেক দিন অনেক বাচ্চা ডিম পায় না ৷ সেক্ষেত্রে ডিম থাকলে আমাদের পরে আবার ডিম সেদ্ধ করতে হয় । প্রধান শিক্ষিকা বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করেন, কে কে ডিম খাবে । যারা হাত তোলে তাদের জন্যই ডিম রান্না করা হয় । পরে অনেকেরই ইচ্ছে করলে ডিম কম পড়ে যায় । প্রতিদিন যতজনের জন্য মিড-ডে মিল রান্না হয়, তার থেকে বাচ্চা অনেক বেশি থাকে । আজ বুধবার রান্নার মেনু রয়েছে ভাত, পাঁচমেশালি সবজি এবং চাটনি । আজ চাটনি রান্না হয়নি । আমাদের জলের সমস্যার কারণে রান্না হয়নি । প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি বলতে পারবেন ।"
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বুলু সরকার বলেন, "যে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন । বাচ্চারা ঠিকমতো খাবার পায় । আমাদের প্রতিদিন খাবার নষ্ট হয় । যে কমিটি তৈরি করা হয়েছে সেই কমিটি নিয়েই স্কুলে কাজ করা হয় । উলটে ওনারা কাজ করতে চান না । আমার মনে হয় আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে । গতকাল প্রশাসনিক আধিকারিকরা আমাদের খাতাপত্র যাচাই করার জন্য নিয়ে গিয়েছেন । কিন্তু তাতে কোনও গরমিল নেই ।"