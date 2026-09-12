বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হতে চলেছেন শিক্ষক-গবেষকেরা

বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হতে চলেছেন শিক্ষক-গবেষকেরা
University Amendment Bill: রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পরেও সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষক প্রতিনিধিরা ।
Published : September 12, 2026 at 10:18 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সংশোধনী বিল 2026 ঘিরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরা । বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বিল পাশ হওয়ার দু’দিনের মধ্যেই আন্দোলনের পথে যাওয়ার কথা জানাল একাধিক শিক্ষক সংগঠন ।
প্রথম ধাপে আগামী সপ্তাহে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য আরএন রবির সঙ্গে দেখা করে বিলটি আইনে পরিণত না করার আবেদন জানাবেন তাঁরা । রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন শিক্ষক প্রতিনিধিরা । পাশাপাশি আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা ।
গত 10 সেপ্টেম্বর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ‘দ্য ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2026’ পাশ হয় । সরকারের বক্তব্য, রাজ্যের পুরনো ও বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থাকা শিক্ষক, অধ্যাপক, কর্মী ও আধিকারিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী তুলনামূলক নতুন ও ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করা যাবে । এর ফলে যেখানে শিক্ষক ও কর্মীর ঘাটতি রয়েছে, সেখানে সেই সমস্যা কিছুটা মেটানো সম্ভব হবে বলে সরকারের দাবি ।
তবে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠনগুলি । তাঁদের অভিযোগ, বদলির ক্ষেত্রে স্পষ্ট নিয়মনীতি না থাকলে এই ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা থেকে যায় । বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন এবং শিক্ষার পরিবেশের উপরও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের ।
শনিবার একাধিক শিক্ষক ও গবেষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করে বিলটির বিরোধিতা করেন । তাঁদের দাবি, সম্প্রতি পাশ হওয়া ‘পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (নিয়ন্ত্রণ ও প্রবিধান) (সংশোধনী) বিল 2026’ এবং ‘পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) বিল 2026’ উচ্চশিক্ষার স্বার্থের পরিপন্থী । তাঁদের বক্তব্য, এই আইন কার্যকর হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার, পঠনপাঠন এবং গবেষণার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ।
শিক্ষক সংগঠনগুলির আরও দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-সঙ্কট মেটাতে বদলি কোনও স্থায়ী সমাধান নয় । বরং দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর পদে নিয়োগ প্রয়োজন । তাঁদের বক্তব্য, ঐতিহ্যশালী বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই বর্তমানে অনুমোদিত পদের তুলনায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কম । ফলে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বেশি রয়েছেন, সরকারের এই যুক্তি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা)-র সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় জানান, রাজ্যের 16টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন এই বিলের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে । তাঁর দাবি, দেশের কোনও রাজ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে তাঁর সম্মতি ছাড়া বদলির সাধারণ নীতি নেই ।
তাঁর বক্তব্য, 2017 সালে পশ্চিমবঙ্গে ‘পাবলিক ইন্টারেস্ট’-এ বদলির যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেটি নিয়েও আদালতে মামলা হয়েছে এবং স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল । নতুন বিলেও বদলির বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম বা কাঠামো নেই বলে অভিযোগ তাঁর । পার্থপ্রতিমের কথায়, ‘‘বোঝাই যাচ্ছে কী উদ্দেশ্যে এই আইন । সরাসরি বোঝা যাচ্ছে । এটা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ ।’’
ওয়েবকুটার সভাপতি অধ্যাপক শুভোদয় দাশগুপ্ত জানান, 2017 সালের আইন নিয়েও শিক্ষক সংগঠনগুলির আপত্তি ছিল । তাঁর বক্তব্য, সেই আইন বাতিল না করে তার সঙ্গে নতুন সংযোজন করা হয়েছে । ফলে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মহালয়া চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে । উপাচার্য নিয়োগ নিয়েও দীর্ঘ টানাপড়েন হয়েছে বলে তাঁর দাবি । তাঁর কথায়, "পরিবর্তনের পরে পরিস্থিতির উন্নতির আশা করেছিলেন শিক্ষকরা । কিন্তু নতুন সংশোধনী বিল সেই আশাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে ।"
আবুটার সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতির বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ মানুষের অর্থে চলে এবং শিক্ষকরা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ । কিন্তু নতুন বিল নিয়ে সরকারের বক্তব্য ও অবস্থান থেকে শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্য স্পষ্ট হচ্ছে না বলেই তাঁর দাবি ।
শিক্ষক সংগঠনগুলির বক্তব্যে উঠে এসেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাও । শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থাকে যেভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে, তা শুধু শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা নয়, বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়বে । যাদবপুরের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের ‘মগজধোলাই’ করেন, এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘‘আমরা ক্লাস করাই । গবেষণার চাপ থাকে । এসব করার সময় বা ইচ্ছা কোনওটাই নেই ।’’
শিক্ষক সংগঠনগুলির তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে । বিলটি আইনে পরিণত হলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা ।