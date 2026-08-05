তৃণমূল জমানার শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মী, চুক্তি ভিত্তিক 100 পুর শিক্ষকের চাকরি প্রশ্নের মুখে
তৃণমূল জমানায় ব্যাপকভাবে কমেছে কলকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা থেকে শিক্ষক সংখ্যা।
Published : August 5, 2026 at 9:19 PM IST
কলকাতা, 5 অগস্ট: তৃণমূল বোর্ডের সময় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়েছিলেন 100 জন শিক্ষক। প্রশাসকের আমলে আইনি জটিলতায় চুক্তি পুনর্নবীকরণ বন্ধ দীর্ঘ কয়েক মাস। বেতনহীন 100 শিক্ষক আর্থিক সঙ্কটের মুখে। তৈরি হয়ছে চাকরি নিয়ে তীব্র সংশয়।
তৃণমূল জমানায় ব্যাপকভাবে কমেছে কলকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা থেকে শিক্ষক সংখ্যা। এমনকী স্কুলের একাধিক ঝাঁপ বন্ধ হয়ছে ইংরেজি মাধ্যম করার নামে। শোভন চট্টোপাধ্যায় মেয়র থাকাকালীন 2018 সালে কলকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুলগুলোর জন্য 100 জন চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করেছিল।
2017 এই শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। তাতে বলা ছিল উচ্চমাধ্যমিকে 50 শতাংশ বা গ্রাজুয়েট হলেই আবেদন করতে পারবেন। সেই সময় ডিএলএড বাধ্যতামূলক ছিল না। 2017 ডিসেম্বরে পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা শেষে 329 জনের তালিকা প্রকাশ। তাদের বালিগঞ্জ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সমস্ত নথি যাচাই করা হয়। 100 জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সঙ্গে ওয়েটিং লিস্ট 25 জনের।
100 জন যাদের নিয়োগ করা হয়ছে তাঁরা হেড অফিস আসেন এপ্রিল 2018 সালে 3 এপ্রিল। স্কুলে স্কুলে পোস্টিং পান তার পরদিন 4 এপ্রিল। চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষকরা প্রথম 6 মাস পরে রিনিউয়াল শেষ হলেই মাত্র পরের দিন থেকে শুরু হয় নতুন চুক্তির সময়। 2019 শেষে ফিরহাদ হাকিমের সময় সেই নিয়মে ছেদ পড়ে। একটা রিনিউয়াল শেষ হলে 2 দিন সার্ভিস ব্রেক দেখানো হতো। আবার পুনর্নবীকরণ করা হতো।
2025 আগস্ট রিনিউ শেষ হয় 17 অক্টোবর আড়াই মাসের গ্যাপ। সেই সময় কলকাতা কর্পোরেশনেশিক্ষা বিভাগে মেয়র পরিষদ ছিলেন সন্দীপন সাহা। তিনি এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরও আশ্বাস দেন চাকরি নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। আদালতের নির্দেশ ডিএলএড শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক হওয়াতে চুক্তিভিত্তিক যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের সেই পোস্ট পরিবর্তন করে নন টিচিং স্টাফ করে। তারপর এপ্রিল 2026 শেষ হয় ফের চুক্তির মেয়াদ। তারপর থেকে আর রিনিওয়াল হচ্ছে না। বেতনও বন্ধ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষিকা বলেন, "আমাদের নতুন করে চুক্তি রিনিউআল করা হচ্ছে না। একাধিক বার কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও তার দেখা পায়নি। 1 বার প্রশাসককে চিঠি দিয়েছি।" তাঁদের আরও দাবি, দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান, নির্বাচনে বিএলও, হকার সার্ভে, কভিড কালে টেলি কলিং, এনএসএপি সার্ভে, স্পোর্টস ডিউটি সব করেছি শিক্ষকতার সঙ্গে। এখন আমাদের চাকরি জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন ফেলে রাখা হচ্ছে ?
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, বিষয়টি আইনি জটিলতা আছে। এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। আমাদের ল সেল খতিয়ে দেখছে এদের পুনর্নবীকরণ বিষয়।