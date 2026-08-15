নজরুলকে স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, সেই শিক্ষকই আজ ইতিহাসের অন্তরালে
রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছ থেকে কাজী নজরুল ইসলাম স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : August 15, 2026 at 12:41 PM IST
আসানসোল, 15 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্বদেশ প্রেমের পাঠ পেয়েছিলেন তাঁরই শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কাছ থেকে ৷ ঠিক সেইভাবেই রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময় সেখানকার শিক্ষক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছেই কাজী নজরুল ইসলাম পেয়েছিলেন স্বদেশি মন্ত্রের দীক্ষা । অথচ কালের অন্তরালে নিবারণচন্দ্র ঘটক হারিয়ে গিয়েছেন । এই প্রজন্মের ক'জনই আর তাঁর কথা জানেন? ইতিহাসের বিমুখ বাঙালি মনে রাখেনি স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণচন্দ্রকে । তাঁর ইতিহাসের কথা খুঁজে দেখল ইটিভি ভারত ।
কয়লা ও রেল শিল্পের যদি কথা ওঠে, তাহলে প্রথমেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের নামই উঠে আসে । রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এশিয়ার প্রথম কয়লা খনি গড়ে তুলেছিলেন রানিগঞ্জের নারায়ণকুড়িতে । আর সেই কয়লা পরিবহণের জন্যই পরবর্তীকালে রেলপথের সূচনা হয়েছিল রানিগঞ্জ পর্যন্ত । তখনও আসানসোল শহর এত গৌরবজ্বল জনপদ হিসেবে তৈরি হয়নি । আসানসোলের চেয়েও রানিগঞ্জ আগে মহকুমা হিসেবে ঘোষিত হয় । জেলার প্রথম আধুনিক নাগরিক সভ্যতার উন্নয়ন রানিগঞ্জেই হয়েছিল । আবার দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় আসানসোলের আগেও রানিগঞ্জের নামই ইতিহাসের পাতায় উঠে আসে ।
এই রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতে এসেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণচন্দ্র। আর সেই স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পড়ার সময় তাঁর সান্নিধ্যে এসে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন । আজও ঐতিহাসিক সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলে একইসঙ্গে স্মরণ করা হয় নিবারণচন্দ্র এবং নজরুলকে ।
কে ছিলেন এই নিবারণচন্দ্র ঘটক?
রানিগঞ্জের সেই সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, গবেষক তথা তথ্য সংগ্রাহক গুণময় ফৌজদার ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নিবারণচন্দ্র ঘটকের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন । গুণময় ফৌজদার জানান, নিবারণচন্দ্র ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী । তিনি যখন হুগলির মহসিন কলেজে পড়াশোনা করতেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের । সেখানেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুগান্তর দলে যোগ দেন । নিবারণচন্দ্র ঘটক যখন সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতে এলেন, তখন তিনি এই অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিতে বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়কেও ছদ্মনামে নিয়ে এসেছিলেন সিহাড়সোল রাজ এস্টেটে চাকরি করাতে । উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজকে ছড়িয়ে দেওয়া । বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় রানিগঞ্জের সিহাড়শোল রাজ এস্টেটে রনেন সেন ছদ্মনামে কাজ করতে থাকেন এবং সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলেই গোপন বৈঠকের মাধ্যমে তিনি স্থানীয় যুবকদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন ।
গুণময় ফৌজদার আরও বলেন, "বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় রডা কোম্পানির আগ্নেয়াস্ত্র লুঠ-কাণ্ডে জেলে যান । তারপরে নিবারণচন্দ্রও জেলে গিয়েছিলেন । জানা যায়, রডা কোম্পানির সেই আগ্নেয়াস্ত্র জার্মানি থেকে এসেছিল এবং গরুর গাড়িতে করে পরিবহণ করা হচ্ছিল । নিবারণচন্দ্র গাড়োয়ান সেজে সেই অস্ত্র লুঠ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় গুপ্ত সমিতিতে সেই পৌঁছে দিয়েছিলেন । এর মধ্যে কিছু অস্ত্র তাঁর মাসির বাড়ি নলহাটিতেও রেখে এসেছিলেন ।"
তাঁর কথায়, "নিবারণচন্দ্র ঘটকের সেই মাসিমা দুকড়ি বালাদেবী দক্ষিণবঙ্গের প্রথম মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী । তিনিও পরবর্তীকালে গ্রেফতার হয়েছিলেন। নিবারণচন্দ্র ঘটক আরও নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । কিন্তু তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুল থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয় । পরবর্তীকালে জেল থেকে ছাড়া পেলেও তিনি আর শিক্ষকতার চাকরি ফিরে পাননি । জানা গিয়েছে, শেষ জীবনে তিনি বীরভূমের দিকে চলে যান ।"
নজরুলের জীবনে মাস্টারমশাই ও স্বদেশ প্রেম
নিবারণচন্দ্র ঘটক যখন গ্রেফতার হন, তখন কাজী নজরুল ইসলাম সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র । মাস্টার মশাইয়ের এই গ্রেফতারি নজরুলের মনে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল । যদিও তার আগের থেকেই মাস্টারমশাই নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ।
প্রাক্তন শিক্ষক ও গবেষক গুণময় ফৌজদার বলেন, "কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কিশোর বয়সে বেশ কয়েকটি স্কুল পরিবর্তন করেছিলেন । আমরা স্কুলের নথি দেখে জানতে পেরেছি তিনি 1915 সাল থেকে 1917 সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশনের প্রি-টেস্ট পরীক্ষার আগে পর্যন্ত সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুলে পঠন-পাঠন করেছেন । আর এই সময়ে তিনি শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যে আসেন । পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম মোজাফফর আহমেদকেও বলেছিলেন যে, 'আমি মাস্টার মশাই নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করেছি, আমি দেশের জন্য কাজ করব ।"
গুণময় ফৌজদার জানান, শুধু তাই নয়, তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘটককে । নজরুল লিখেছিলেন, "মাস্টার মশাই আমি যদি সৃষ্টি হই, আপনি তাহলে স্রষ্টা ।" এসব স্কুলের দলিলে ছিল । যুগান্তর দলেরই পত্রিকা ছিল ধূমকেতু । আর তাতে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলি প্রকাশিত হত । ধূমকেতু পত্রিকাতেই প্রকাশিত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'র জন্যই নজরুলকে কারাবাসে যেতে হয় ।
গুণময় ফৌজদার বলেন, "কাজী নজরুল ইসলামের এক বছরের কারাবাস হয় । প্রথমে তাঁকে রাখা হয়েছিল আলিপুর জেলে । পরবর্তীকালে তাঁকে নিয়ে আসা হয় হুগলির একটি জেলে ৷ তারপর বহরমপুরের একটি জেলে পাঠানো হয় নজরুলকে । তিনি সেই কারাগারে বসেই রচনা করেন 'কারার ওই লৌহ কপাট' । আমরা আমাদের স্কুলে নিবারণচন্দ্র ঘটকের একটি মূর্তি স্থাপন করতে পেরেছি । তার পাশেই রয়েছে নজরুলের মূর্তি । তবে, স্বাধীনতা সংগ্রামী দুকড়ি বালাদেবীর কোনও স্মারক আজও বাংলায় নেই । এটি বড় কষ্টের ।"
আজও স্মৃতি বহন করে সিহাড়শোল রাজ স্কুল
1856 সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সিহাড়শোল রাজ হাইস্কুল । সিহাড়শোল রাজ পরিবার দ্বারা পরিচালিত হত এই স্কুল । এই স্কুলই স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণচন্দ্র ঘটকের কর্মস্থল । এই স্কুলে কত গোপন বৈঠক করে গিয়েছেন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় । এই স্কুলেই শৈশব কেটেছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৷ নিবারণচন্দ্র ঘটক কিংবা কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজরিত সেই বিদ্যালয় ভবনটি এখনও পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে রেখেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ ।
এখনও টালির ছাউনি দেওয়া সেই স্কুল ঘর রয়েছে । যে কক্ষে নজরুল ইসলাম পড়াশোনা করেছেন, সেই শ্রেণিকক্ষ আজও রয়েছে । কিন্তু সেই স্কুলে পঠনরত বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নিবারণচন্দ্র ঘটকের জীবনী কিংবা নজরুলের জীবন সংগ্রাম কতটা দাগ কাটছে? রাজ হাইস্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই বিদ্যালয় থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম । এই স্কুলেই কাজী নজরুল ইসলামকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটক । শুধু তাই নয়, এই স্কুলে বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের উৎখাত করতে সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন । বিপ্লবীদের অনেক গুপ্ত বৈঠক হয়েছে এই স্কুলে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা নজরুলের ভাবাদর্শে এগিয়ে চলেছে । প্রচুর ছাত্রছাত্রী নজরুলকে নিয়ে গবেষণা করছেন । যারা স্কুলে পড়ে, তারা নিবারণচন্দ্র ঘটকের জীবনী শোনে । নজরুল ইসলামের সমস্ত দিকগুলি জানে এবং তাদের মন থেকে জাতপাত, হানাহানি সমস্ত কিছু মুক্ত হয়ে তারা মুক্তমনা হয়ে উঠছে । এটাই আমরা বিশ্বাস রাখি । সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের জন্য আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামিদিনে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এটাই আমাদের আশা ।"