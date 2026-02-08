ETV Bharat / state

তৃণমূল নেতাদের সামনে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি তুলে ধরায় কেড়ে নেওয়া হল শিক্ষকের মাইক

স্থানীয় শিক্ষক মহলে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ৷ এই ঘটনা নিয়ে শাসকদলকে একহাত নিয়েছে বিজেপি ৷

কেড়ে নেওয়া হল শিক্ষকের মাইক (নিজস্ব চিত্র)
কোচবিহার, 8 ফেব্রুয়ারি: তৃণমূল নেতাদের সামনে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির কথা তুলে ধরেছিলেন এক শিক্ষক ৷ তিনি বলেন, সরকারের প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিকাঠামোর উপর নজর দেওয়া উচিত ৷ তবে তাঁর কথা তাঁকে শেষ করতে দেওয়া হয়নি ৷ বক্তব্যের মাঝেই তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল মাইক ৷ এই ঘটনায় স্থানীয় শিক্ষক মহলে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ৷ এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসকদলকে একহাত নিয়েছে বিজেপি ৷ তাদের অভিযোগ, বেহাল দশা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ৷ সেটা বলাতেই এভাবে শিক্ষকের থেকে মাইক কেড়ে নেওয়া হল ৷

শনিবার বিকেলে কোচবিহারের শীতলকুচিতে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয় । সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্যরা । এছাড়াও কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারাও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

সেই সময় ইয়াসিন মিয়া নামে এক শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষার হাল নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন । কিন্তু তাঁর সেই বক্তব্য পছন্দ হয়নি উদ্যোক্তাদের ৷ দু'বার তাঁকে থামানোর চেষ্টা করলেও তিনি বক্তব্য শেষ না-করায় তাঁর হাত থেকে মাইক কেড়ে নেন জনৈক উদ্যোক্তা ।

এদিন ওই শিক্ষক বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "প্রাথমিক স্কুলগুলোর পরিকাঠামো ভালো নয় । তুলনামূলকভাবে বেসরকারি স্কুলগুলোর পরিকাঠামো ভালো । তাই সরকারের উচিত, প্রাথমিক স্কুলগুলোর পরিকাঠামো উন্নত করা । তাছাড়া আমাদের শিক্ষকদের একটা মনোভাব রয়েছে আসি যাই, মাইনে পাই । শিক্ষকদের সময় মেনে স্কুলে আসা দরকার । বেসরকারি স্কুলগুলো 50 হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকায় চলে, অথচ একেকটা সরকারি স্কুলে পাঁচজন শিক্ষক, একেকজন শিক্ষক 40 হাজার টাকা করে বেতন পান । সবমিলিয়ে দুই লক্ষ টাকা ।"

একথা বলার পরই পাশে থাকা এক শিক্ষক ইয়াসিন মিয়ার মাইক্রোফোন কেড়ে নেন । সভায় থাকা শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় শোরগোল । যদিও এনিয়ে ওই শিক্ষক কোনও মন্তব্য করতে চাননি । তবে ঘটনার সাফাই দিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা বলেন, "ওই শিক্ষক একই কথা বারবার বলছিলেন, তাই তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"

গোটা বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের সমালোচনা করেছে বিজেপি । বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "গ্রামের প্রাইমারি স্কুলগুলোর যে বেহাল দশা ওই শিক্ষক সেটাই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । তাই তাঁর মাইক্রোফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছে ।"

COOCH BEHAR INCIDENT
TEACHER HUMILIATED BY TMC LEADERS
কোচবিহার
শিক্ষকের মাইক
TEACHER MICROPHONE SNATCHED

