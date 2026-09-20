আঁকা শেখানোর নাম করে যৌন হেনস্তা ! দুই নাবালিকার অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক
Sexual Harassment to Students: ধৃত আঁকার শিক্ষক এলাকায় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত ৷ তাঁকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।
Published : September 20, 2026 at 1:39 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 20 সেপ্টেম্বর: আঁকা শেখানোর নাম করে দুই নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ ৷ গ্রেফতার অঙ্কন শিক্ষক । ধৃতের নাম প্রবীর হালদার । এলাকায় তিনি বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত বলে জানা গিয়েছে ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকায় । শনিবার নাবালিকাদের পরিবারের তরফে ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রবীর হালদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে । রবিবার ধৃতকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ।
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও বিজয় যাদব বলেন, "প্রবীর হালদার নিজের বাড়িতেই ছবি আঁকা শেখাতেন । প্রতি রবিবার দুই নাবালিকা তাঁর কাছে ছবি আঁকা শিখতে যেত । পরিবারের তরফে দীর্ঘদিন ধরে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করা হয়েছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের বাড়িতেই ছবি আঁকা শেখানোর স্কুল খুলেছিলেন প্রবীর হালদার । এলাকার বেশ কয়েকজন পড়ুয়া তাঁর কাছে ছবি আঁকা শিখতে যেত । প্রতি রবিবার দুই নাবালিকাও তাঁর বাড়িতে আঁকা শিখতে যেত বলে তাদের পরিবারের দাবি । অভিযোগ, আঁকা শেখানোর সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওই দুই নাবালিকাকে দীর্ঘদিন যৌন হেনস্তা করেছেন ওই শিক্ষক ।
পরিবারের দাবি, প্রথম দিকে ভয়ে এবং আতঙ্কে কাউকে কিছু জানাতে পারেনি ওই দুই নাবালিকা । ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আনতে পারেনি তারা । পরে সাহস করে পরিবারের সদস্যদের কাছে বিষয়টি জানায় দুই নাবালিকা । তাদের কাছ থেকে ঘটনার কথা জানতে পেরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেন পরিবারের সদস্যরা । এরপরই অভিযুক্ত অঙ্কন শিক্ষক প্রবীর হালদারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । শনিবার লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ । অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
এদিকে, অভিযোগের বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা তৈরি হয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ অভিযুক্তের বাড়ির সামনে জড়ো হন । পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে সামাল দেয় পুলিশ । পরে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রবীরকে গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত । দুই নাবালিকার বয়ান, পরিবারের অভিযোগ এবং ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আরও কোনও তথ্য বা প্রমাণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
তদন্তকারীরা এও খতিয়ে দেখছেন, অভিযোগের সময়কাল কতদিনের এবং দীর্ঘদিন ধরে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি না । পাশাপাশি, ওই অঙ্কন শিক্ষকের কাছে অন্য কোনও পড়ুয়া একই ধরনের নির্যাতনের মুখে পড়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আসতে পারে । যদিও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় ।
অন্যদিকে, অভিযুক্ত প্রবীর হালদার বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে । তাঁকে গ্রেফতারের পরেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । পাশাপাশি, অভিযোগ সামনে আসার পর এলাকার অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ । যে বাড়িতে পড়ুয়ারা ছবি আঁকা শিখতে যেত, সেখানে এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে শিশু ও নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে ।