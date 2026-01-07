ডুয়ার্স উৎসবের মধ্যেই চা শ্রমিকদের আন্দোলন, প্রশাসনিক আশ্বাসে কাটল জট

ডুয়ার্স উৎসবের মধ্যেই চা শ্রমিকদের আন্দোলন, প্রশাসনিক আশ্বাসে কাটল জট
বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে বিগত দু'দিন ধরে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে ডুয়ার্স কন্যার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করছিলেন চা শ্রমিকরা ৷ প্রশাসনিক আশ্বাসে বন্ধ হল আন্দোলন ৷
আলিপুরদুয়ার, 7 জানুয়ারি: কনকনে ঠান্ডার মধ্যে দুই দিনের আন্দোলন শেষে বাড়ি ফিরলেন চা শ্রমিকরা ৷ প্রশাসনের তরফে তাঁদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পরই বিক্ষোভ প্রত্যাহার করেন শ্রমিকরা ৷
একদিকে উদযাপিত হচ্ছে ডুয়ার্স উৎসব ৷ সেই আবহে বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যার সামনে গত 2 দিন ধরে মাদল বাজিয়ে অবস্থান আন্দোলনে যোগ দেন 6টি চা বাগানের শ্রমিকরা ৷ দু'দিন পর প্রশাসনের আশ্বাসে বুধবার দুপুরে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকরা ৷ কনকনে ঠান্ডার মধ্যে দু'দিন অবস্থান বিক্ষোভ করার পর এদিন ডুয়ার্স কন্যার সামনে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যান তাঁরা ৷
বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবি আলিপুরদুয়ার চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের ৷ কিন্তু, কোনও সুরাহা না-হওয়ায় অবশেষে ডুয়ার্স উৎসব চলাকালীনই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা ৷ মঙ্গলবার রাত 11টা নাগাদ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ চিক বড়াইক । মালিকপক্ষের তরফে একটি লিখিত আশ্বাসপত্র শ্রমিকদের হাতে তুলে দেন ।
চিঠিতে জানানো হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রমিকদের আংশিক মজুরি পরিশোধ করা হবে ৷ পাশাপাশি, আগামী 31 জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত বকেয়া মজুরি শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে । মালিকপক্ষ ও প্রশাসনের তরফে যৌথ আশ্বাস পাওয়ার পর বুধবার সকালে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন শ্রমিকরা ।
গত 2 দিন ধরে বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে প্রশাসনিক ভবনের সামনে 4 মাসের বকেয়া মজুরির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছিলেন চা শ্রমিকরা । উৎসবের মূলমঞ্চে চলছে গান-বাজনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ ঠিক সেই সময় রাস্তার ধারে মাদল বাজিয়ে নিজেদের দাবি জানান আন্দোলনকারী শ্রমিকরা ।
বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুরাধা তলোয়ার বলেন, “মানুষকে আগে ঠিক করতে হবে কোনটা আসল ৷ ডুয়ার্সে জাঁকজমক করে উৎসব, নাকি ঠান্ডায় বসে থাকা মজুরি না-পাওয়া শ্রমিকদের কষ্ট ৷ কোনটা আসল ডুয়ার্স, সেটাই আজ বড় প্রশ্ন ।" তিনি আরও বলেন, "ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে ৷ প্রশাসনের লিখিত আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে । ম্যানেজমেন্ট চারবার চিঠি দিয়েছে । আগামী 31 জানুয়ারির মধ্যে শ্রমিকরা সমস্ত মজুরি পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । আমরা প্রথম থেকেই বলেছি, মৌখিক কথাতে চলবে না । আমরা লিখিত চিঠি চেয়েছিলাম । আজ প্রশাসনের তরফে লিখিত চিঠি পেয়েছি ।"
বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব বসাক বলেন, "এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক । যাঁদের ঘিরে ডুয়ার্সের পরিচিতি, তারাই আজ রাস্তায় বসে আন্দোলন করছেন ৷ আর পাশেই চলছে উৎসবের গান-বাজনা । আমি তাঁদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করি ।"
শ্রমিকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক বলেন, “আমার জন্ম চা বাগানে । শ্রমিকদের কষ্ট আমি বুঝি । 3 তারিখ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা বাগানের সমস্যা সমাধানে এসেছিলেন । সরকারের পক্ষ থেকে যা যা করার সব প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে । জানুয়ারির 9 তারিখের মধ্যে এক দফা মজুরি এবং 31 জানুয়ারির মধ্যে বাকি সমস্ত বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা হবে । গ্র্যাচুইটি ও পিএফ সংক্রান্ত বিষয়েও জানুয়ারিতেই আলোচনা হবে ।"