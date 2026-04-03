দেশ যেন থাকে দুধে-ভাতে ! ভোট ঘিরে সুদিনের আশায় মজুরি-সমস্যায় জেরবার চা-শ্রমিকরা

দেশ যেন থাকে দুধে-ভাতে ! ভোট ঘিরে সুদিনের আশায় মজুরি-সমস্যায় জেরবার চা-শ্রমিকরা
ভোট আসে, চলেও যায়- চা-বাগানের শ্রমিকদের দিন বদলায় না ৷ যাঁদের হাতের জাদুতে দেশের সকাল শুরু হয় তাঁদের জীবন-যন্ত্রণার কাহিনী তুলে ধরলেন অভিজিৎ বোস ৷
Published : April 3, 2026 at 7:26 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 এপ্রিল: চা বাঙালির কাছে এক চিরকালীন মাদকতা ! আট থেকে আশি, প্রায় সকলের দিন শুরু হয় চায়ে কাপে চুমুক দিয়ে ৷ সকালের চা-টা মনের মতো না-হলে দিনটাই কেমন যেন তেতো ! কিন্তু যাঁরা বছরের পর বছর চা উৎপাদন করে চলেছেন সেই শ্রমিকরা এখনও 'মনের মতো' জীবন পাননি ৷ জীবন-যুদ্ধের সমস্ত 'তুফান'কে পরাস্ত করতেই দিন কাবার ৷ বারামাস্যায় বদলের স্বপ্ন দেখিয়ে হাজির আরও একটা নির্বাচন ৷ সুদিনের আশা এবার পূরণ হোক ৷ এটাই চাইছেন চা-বাগানের শ্রমিকরা ৷
তাঁদের অভিযোগ, ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। বিভিন্ন ভাতা বাড়লেও চা-শ্রমিকদের কথা কেউ ভাবে না। গত এক দশক ধরে প্রায় একই দৈনিক মজুরি নিয়ে কাজ করছেন শ্রমিকরা ৷ বারবার বলার পরেও মজুরি না-বাড়ায় বাড়ছে ক্ষোভ ৷ উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়েও নেতারা কেন কথা রাখেন না সেই প্রশ্ন তুলে কোনও কোনও শ্রমিকের খেদোক্তি, 'আমরা ভোটার নই না নাকি ? নেতারা কবে ভাববেন আমাদের কথা ৷ এই দুর্মূল্যের বাজারে মাত্র 250 টাকায় সংসার চলে না ৷'
চা-শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তরজা চলছে রাজনৈতিক মহলে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ কিন্তু কাজের কাজ হয়নি ৷ খোদ প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি অসমে গিয়ে নিজের হাতে চা পাতা তুলেছেন ৷ এই দৃশ্য থেকে সুদিনের আশায় বুক বাঁধছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ৷
শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ
গত কয়েক বছরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে একাধিক ভাতা চালু করেছে সরকার ৷ সম্প্রতি মিলছে যুবসাথীর টাকাও ৷ চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের সকলেই খুশি এই ভাতা পেয়ে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে অনেক শ্রমিক বললেন, "দিদি ভাতা দিচ্ছেন ৷ ভালো কথা ৷ ভাতা আরও একটু বাড়লে ভালো হয় ৷ কিন্তু আমাদের দৈনিক মজুরিটা বাড়াতেই হবে ৷ এই টাকায় সংসার চালিয়ে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া অলীক কল্পনা। একের পর পর এক নির্বাচন আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু আশ্বাসের পর আশ্বাস দেওয়া হলেও আমাদের পরিস্থিতি বদলায় না ৷"
তাঁদের আশা নির্বাচনের পর যারাই সরকারে আসুক না কেন তাঁদের জন্য ভালো কিছু করবে ৷ চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে এ পর্যন্ত শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরকারের 20টি বৈঠক হয়েছে ৷ কিন্তু ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়নি। উত্তরের শ্রমিক মহলের একাংশ চাইছে, নুন্যতম মজুরি কমপক্ষে 350 টাকা হোক ।
মজুরির সাপ সিঁড়ি
2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের সময়ে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল 67 টাকা। দফায় দফায় মজুরি বেড়ে বর্তমানে হয়েছে 250 টাকা। 2021 সালে চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল 202 টাকা। সেবারের বিধানসভা নির্বাচনের পর চা শ্রমিকদের মুজুরি বেডে হয় 232 টাকা। লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমারার সুভাষিনি চা-বাগানের মাঠে প্রশাসনিক সভা থেকে চা শ্রমিকদের 15 শতাংশ করে মজুরি বৃদ্ধি কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ এরপর বেড়ে মজুরি হয় 250 টাকা ৷
চা-বাগানের ভোট সমীকরণ
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর মিলিয়ে প্রায় 276টি চা বাগান রয়েছে। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় 4 লক্ষ ৷ শ্রমিকদের মন পেতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ অন্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি কম্বল বিরতণের মতো সামাজিক উদ্যোগও নেওয়া হয়।
তবে তাতে যে কাজের কাজ হয়েছে তা নয় ৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাদারিহাট থেকে ভোটে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা । এরপর 2019 সালের আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রও দখল করে গেরুয়া শিবির ৷ 2021 সালের ভোটে আলিপুরদুয়ারের চা-বলয় অধ্যুষিত এলাকায় 5টি বিধানসভা আসনের মধ্যে পাঁচটিতেই জয় লাভ করেন বিজেপির প্রার্থীরা ৷ অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে 4টিতে থাবা বসায় বিজেপি ৷ পরে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা জয়লাভ করেন। আবার জলপাইগুড়ি আসনেও বিজেপি প্রার্থী ডা: জয়ন্ত কুমার রায় দ্বিতীয়বার জয়লাভ করেন।
রাজনীতির মারপ্যাঁচ
বিধানসভা নির্বাচনের আগে 2025 সালে চা শ্রমিকদের মন জয় করতে মাষ্টারস্ট্রোক দেয় তৃণমূল সরকার। চা বাগানের চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ পুজো বোনাস দিতে অ্যাডভাইজরি জারি করে শ্রম দফতর। গত 3 জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা বাগানে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের নিয়ে বিশেষ সভা করেন ৷ সেই সভা থেকে অভিষেক আশ্বাস দেন " বিধানসভা নির্বাচনে সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। চা-শ্রমিকদের মজুরি 250 টাকা থেকে বাড়িয়ে 300 টাকা করা হবে।"
সেদিন অভিষেক আরও দাবি করেন, আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বাগান এলাকায় 450টি বুথের 50 শতাংশ বুথে তৃণমূল জিতেছে। এই সংখ্যাটাকে একশো শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। একটা বুথ ছাড়লেও চলবে না। জলপাইগুড়ি জেলার সাতটি বিধানসভার মধ্যে তিনটি চা বাগান অধ্যুষিত। আলিপুরদুয়ারের পাঁচটির মধ্যে চারটি বিধানসভা এলাকায় আদিবাসীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার 6টি বিধানসভার মধ্যে 4টি চা-বাগান অধ্যুষিত।
কথার উপর কেবল কথা...
চা-শ্রমিক দুর্গী মুন্ডা জানান, 250 টাকায় কিছু হয় না। বাচ্চাদেরকে পড়াশোনাও করাতে পারি না ৷ এবারের ভোট দিদি জিতবে না দাদা জিতবে কে জানে ? ভোটের সময় অনেক নেতা এসে আমাদের অনেক আশ্বাস দেন। ভোট দিলেই সমস্ত সমস্য়া মিটিয়ে দেবেন বলে কথা দেন ৷ কিন্তু নির্বাচনের পর আর তাঁদের দেখাই মেলে না ৷ তাঁর কথায়, "আমরা নুন্যতম মজুরি চাই ৷ মুজুরি বাড়িয়ে দিলে ভালো হয়।"
আরেক শ্রমিক সীমা ওরাঁও জানান, চা-বাগানের পরিস্থিতি খুবই খারাপ ৷ আমরা খাটনি অনুযায়ী মজুরি পাই না। মজুরি বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি, সরকার যেমন ভাতা দিচ্ছে তেমন দিক । আর এক শ্রমিক ধীরাজ রায় বলেন, "ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু আমাদের কথা ভাবে না কেউ । এখনও সেই 250 টাকা মুজুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ৷ সব কিছুর দাম বাড়ছে কিন্তু আমাদের মজুরি বাড়ছে না। যুবসাথী বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সরকার সব দিচ্ছে ৷ শুধু আমাদের মজুরি বাড়ছে না ৷"
কথা হচ্ছিল চা-শ্রমিক জাকির হোসেনের সঙ্গে ৷ তিনি তৃণমূল কর্মী ৷ বিজেপি এবারও তৃণমূলকে হারাতে পারবে না বলে তাঁর দাবি ৷ তবে 250 টাকা মজুরি নিয়ে তাঁরও অসন্তোষ আছে ৷ তিনি মনে করেন, কমপক্ষে 30 টাকা করে বাড়ানো হোক মজুরি ৷
নতুন সরকারের থেকে কী চাইছেন ? উত্তরে পেশায় শ্রমিক প্রতিমা তামাং বলেন, "আমাদের অবস্থা আগের থেকেও খারাপ। মজুরি কিছুতেই বাড়ছে না ৷ অথচ এখন আগের থেকে অনেক বেশি চা পাতা তুলছি আমরা ৷ মালিকের লাভও হচ্ছে ৷ কিন্তু তার সুফল আমরা পাচ্ছি কই ৷ মমতাদিদি আর মোদিদাদার লড়াই হচ্ছে ৷ কে জেতেন দেখা যাক ? নতুন সরকার কাছে আমাদের চাওয়া- মজুরি যেন বাড়ে ৷ আমার দেশ যেন সুরক্ষিত থাকে !"
শেষ হইয়া হইল না শেষ
ইতিহাস বলছে, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে উত্তর মায়নামার ও দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে প্রথম শুরু হয়েছিল চায়ের চাষ ৷ ভারতে চা উৎপাদন শুরু হয় অনেক পরে ৷ 1823 সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেজর রবার্ট ব্রুস অধুনা অসমে চা পাতার সন্ধান পান ৷ এরপর থেকে ভারতে শুরু হয় চায়ের উৎপাদন ৷ অসমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের চা বিশ্ববন্দিত ৷ দেশ-বিদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের মুখে সকালের প্রথম তৃপ্তির হাসিটা ফোঁটান তাঁরাই ৷ কিন্তু তাঁদের মুখে হাসি ফুটবে কবে ? চা-বাগানের আলো-আঁধারি পেরিয়ে উন্নয়নের বসন্তের অপেক্ষায় দিন গুনছেন দুর্গা-জাকির-প্রতিমারা ৷