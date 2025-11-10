'লক্ষ্মীর ভাঁড়ে' স্কুটারের সাধপূরণ চা-বিক্রেতার, আড়াই ঘণ্টা খুচরো গুনলেন শোরুমের কর্মীরা
খুচরো 69 হাজার টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য স্কুটার কিনেছে চন্দ্রকোনার বাচ্চু চৌধুরী ৷ 8 জন মিলে আড়াই ঘণ্টা ধরে গুনলেন কয়েন ৷
Published : November 10, 2025 at 7:34 PM IST
চন্দ্রকোনা, 10 নভেম্বর: যে কোনও বাঙালি ঘরে ঢুঁঁ-মারলেই মিলবে টাকা জমানোর মাটির ভাঁড় ৷ রোজ অল্পস্বল্প করে খুচরো পয়সা সেই ভাঁড়ে জমায় গৃহস্থ ৷ যাকে আমরা 'লক্ষ্মীর ভাঁড়' বলে জানি ৷ চন্দ্রকোনা 1 নম্বর ব্লকের মৌলা গ্রামের বাসিন্দা বাচ্চু চৌধুরী গত সাড়ে 4 বছর ধরে সেভাবেই খুচরো টাকা জমাচ্ছিলেন ৷ তবে, তা মাটির ভাঁড় নয় ৷ একটি বড় প্লাস্টিকের ড্রামে ৷ আর সেই জমানো খুচরো পয়সা দিয়ে নিজের ও মেয়ের স্কুটার কেনার স্বপ্নপূরণ করলেন চা-বিক্রেতা বাচ্চু চৌধুরী ৷
হ্যাঁ, খুচরো পয়সা দিয়ে কিনেছেন স্কুটার ৷ তাও আবার 10 টাকার কয়েনে 69 হাজার 580 টাকা খুচরো দিয়ে ৷ এক ড্রাম ভর্তি 10 টাকার কয়েন নিয়ে স্কুটারের শোরুমে পৌঁছে গিয়েছিলেন বাচ্চু ৷ শোরুমে গিয়ে সেই খুচরো পয়সার ড্রাম উল্টে দেন তিনি ৷ বদলে কিনে নিয়ে এলেন একটি স্কুটার ৷ তবে, শুরুতেই শোরুমের ম্যানেজার এবং কর্মীদের খুচরো পয়সার কথা জানাননি বাচ্চু ৷
শোরুমের এক কর্মী অরিন্দম পাল বলেন, "উনি প্রথমে আমাদের খুচরোর বিষয়টি জানাননি ৷ মেয়েকে নিয়ে শোরুমে ঢুকে প্রথমে স্কুটার পছন্দ করেন ৷ তারপর দোকানের বাইরে বের হন তিনি ৷ বাইরে একটা গাড়ি ছিল ৷ সেখানে আমাদের ডেকে নিয়ে যায় ৷ তারপর তিনজন মিলে ধরে একটা ড্রাম ভর্তি 10 টাকার কয়েন ভিতরে নিয়ে আসি ৷ তখন উনি বলেন, এই খুচরো টাকা দিয়ে স্কুটার কিনবেন ৷"
শোরুমের কর্মীরা জানান, বাচ্চু চৌধুরী প্রথমে ইএমআই-তে স্কুটার কেনার কথা বলেছিলেন ৷ কিন্তু, সেই ড্রামের থাকা 10 টাকার কয়েন ও পাঁচশো, দু’শো ও একশো টাকার নোট মিলিয়ে স্কুটারের দাম উঠে যায় ৷ ফলে নগদেই স্কুটার কিনে নিয়ে যান ৷ দোকানের কর্মী বলেন, "আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি কতটা টাকা ছিল ৷ উনি মুখে বলেছিলেন 40 হাজারের মতো আছে ৷ তারপর আমাদের 8 জন মিলে গুনতে বসি ৷ শেষে দেখা যায় 69 হাজার 580 টাকা হয়েছে ৷ আর সবটাই 10 টাকার কয়েন ৷ আর বাকি আরও 500, 200 আর 100 টাকার নোট ছিল ৷ সেগুলি মিলিয়ে প্রায় 1 লক্ষ 10 হাজার টাকার মতো হয়েছে ৷"
দোকানের কর্মীরা জানালেন, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে ছয় হাজার ন’শো আটান্নটি 10 টাকার কয়েন গুনেছেন তাঁরা ৷ আর এই কয়েন জমিয়ে স্কুটার কেনার ব্যাপারে বাচ্চু চৌধুরী বলেন, "আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল স্কুটার কিনব একটা ৷ আমি চা-বিক্রি করি ৷ তাই কাস্টমাররা রোজ যে টাকা দেয়, সেখান থেকে 10 টাকার কয়েনগুলি জমিয়ে রাখতাম ৷ আমার ছোট মেয়ে আবদার করেছিল ও স্কুটার কিনবে ৷ আজকে চলে গেলাম চন্দ্রকোনা শহরে ৷ ওখানে খুচরো টাকা দিয়ে স্কুটার কিনলাম ৷ 70 হাজারের কাছাকাছি ছিল খুচরো ৷ বাকিটা নোট ছিল ৷"
জানা গিয়েছে, বাচ্চু চৌধুরী এর আগেও এভাবেই 10 টাকার কয়েন জমিয়ে ছিলেন ৷ সেবার 70 হাজার টাকার বেশি জমে ছিল ৷ সেই টাকা দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ের খরচ করেছেন তিনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই আবারও প্রমাণ হল, যুগ-যুগ ধরে মা-কাকিমাদের লক্ষ্মীর ভাঁড়ের সঞ্চয় সংসারের অভাব বা জরুরি প্রয়োজন মেটাতে আজও বড় ভরসা ৷