বকেয়া ভর্তুকির 400 কোটি, অর্থ সংকটের জেরে চা-বাগানে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা

বকেয়া ভর্তুকির 400 কোটি, অর্থ সংকটের জেরে চা-বাগানে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা
ধুঁকছে তরাই ও ডুয়ার্সের চা-শিল্প ৷ টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার লাল ফিতের ফাঁসে বিপুল পরিমাণ অর্থ আটকে থাকার অভিযোগ ৷
Published : December 1, 2025 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম মেরুদণ্ড চা-শিল্প ৷ আর সেই চা-শিল্প এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে বলে অভিযোগ উঠছে ৷ কারণ, সরকারি ভর্তুকির একটা বিশাল পরিমাণ অর্থ বকেয়া আছে ৷ চা-গাছ প্রতিস্থাপন বা 'রিপ্লান্টিং' (Replanting) এবং পুরনো গাছ উপড়ে ফেলা বা 'আপরুটিং'-এর (Uprooting) জন্য বরাদ্দ প্রায় 400 কোটি টাকার ভর্তুকি দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তার জেরে আগামী দিনে চা-বাগান শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা করছে শিল্পমহল ৷
আর এর জন্য টি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার (Tea Board of India) লাল ফিতের ফাঁসকে দায়ী করছে চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা ৷ অভিযোগ, বিপুল পরিমাণ অর্থ না-পাওয়ায় কার্যত ধুঁকছে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের একাধিক চা-বাগান ৷ এই আর্থিক অনটনের জেরে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ আর এই পরিস্থিতির আশু সমাধান না-হলে আগামী দিনে বড়সড় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ফের একবার টি-বোর্ডের দ্বারস্থ হয়েছে চা-বাগান মালিকদের সংগঠনগুলি ৷
চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি চা-বাগানের স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে নিয়মিত পুরনো এবং অনুৎপাদনশীল চা-গাছ উপড়ে ফেলতে হয় ৷ তারপর সেখানে নতুন চারা রোপণ করা বাঞ্ছনীয় ৷ একেই বলে আপরুটিং ও রিপ্লান্টিং ৷ গত এক দশক ধরে উত্তরবঙ্গের প্রায় 276টি চা-বাগান এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে ৷
টি-বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, এই কাজের জন্য হেক্টর প্রতি একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের সাবসিডি বা ভর্তুকি দেওয়ার কথা ছিল ৷ সেই আশ্বাসে ভর করেই বাগান মালিকরা কোটি-কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এই সংস্কার কাজ শুরু করেছিলেন ৷ নিয়ম মেনে টি-বোর্ডের আধিকারিকরা একাধিকবার বাগান পরিদর্শনও করেছেন, কাজের মান খতিয়ে দেখেছেন ৷ কিন্তু অভিযোগ, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত একটিও বাগান তাদের প্রাপ্য ভর্তুকির টাকা হাতে পায়নি ৷
শিল্প মহলের সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের অন্তত 80টি বড় চা-বাগান বর্তমানে এই বকেয়া টাকার অভাবে আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে ৷ একদিকে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা উৎপাদন খরচ ৷ অন্যদিকে পুরনো গাছের কারণে কমে আসা ফলন— এই সাঁড়াশি চাপে বাগান চালানোই এখন দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ মালিকপক্ষের দাবি, এই মুহূর্তে বকেয়া 400 কোটি টাকা ছাড়লে, তা মরণাপন্ন চা-শিল্পের কাছে 'অক্সিজেন'-এর কাজ করবে ৷ কিন্তু, টি-বোর্ডের দীর্ঘসূত্রিতায় সেই আশা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে বলে অভিযোগ মালিকপক্ষের ৷
তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (Tarai Indian Planters’ Association) সভাপতি মহেন্দ্র বনশল এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "চা-বাগানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিয়মিত ব্যবধানে আপরুটিং ও রিপ্লান্টিং আবশ্যিক ৷ কিন্তু, যদি টি-বোর্ড প্রাপ্য সাবসিডি অবিলম্বে না-ছাড়ে, তবে আগামী দিনে চা-গাছের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসতে পারে ৷ আর বাগানে গাছের সংখ্যা কমলে স্বভাবতই শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা কমবে ৷ যার সোজা অর্থ হল শ্রমিক ছাঁটাই ৷ এটা চা-শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত ৷"
একই সুর ইন্ডিয়ান টি-প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ITPA) ডুয়ার্স শাখার সচিব রাম অবতার শর্মার গলাতেও ৷ তিনি বলেন, "চা-শিল্প বর্তমানে এক ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ যারা নিয়ম মেনে কাজ করেছে, তারা যদি প্রাপ্য টাকাটুকু পেত, তবে অনেক রুগ্ন বাগান ঘুরে দাঁড়াতে পারত ৷ এই মুহূর্তে এই সাবসিডি-র টাকাই বাগানগুলির টিকে থাকার শেষ ভরসা ৷"
উল্লেখ্য, বকেয়া সাবসিডি আদায়ের দাবিতে এর আগে একটি চা-বাগানের মালিকপক্ষ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিল ৷ কিন্তু, আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ আইনি পথে সুরাহা না-মেলায় হতাশ বাগান মালিকরা এখন ফের টি-বোর্ডের কাছেই মানবিক আবেদন জানাচ্ছেন ৷
তাদের বক্তব্য, টি-বোর্ড যদি দ্রুত এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা না-করে এবং সরেজমিনে কাজের প্রমাণ দেখে টাকা ছাড়ার ব্যবস্থা না-করে, তবে উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ে বড়সড় বিপর্যয় নেমে আসবে ৷ হাজার-হাজার শ্রমিকের রুজিরুটি এবং শতাব্দীপ্রাচীন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে এই 400 কোটি টাকার উপরেই ৷