ভোট মিটলেও জারি আন্দোলন ! চুক্তিভঙ্গ-পিএফ বকেয়ার প্রতিবাদে লংভিউ চা-বাগানে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি

ভোট মিটলেও জারি আন্দোলন ! চুক্তিভঙ্গ-পিএফ বকেয়ার প্রতিবাদে লংভিউ চা-বাগানে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি
অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন চা-শ্রমিকরা ৷ প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা ।
Published : April 25, 2026 at 8:00 PM IST
কার্শিয়াং, 25 এপ্রিল: ভোট মিটতেই পাহাড়ের চা বলয়ে ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ । এবার কেন্দ্রবিন্দুতে কার্শিয়াং মহকুমার ঐতিহ্যবাহী লংভিউ চা-বাগান । চলতি বছরে গত 10 মার্চ প্রশাসনের উপস্থিতিতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে হওয়া দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অমর্যাদার অভিযোগ তুলে শনিবার থেকে নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিলেন চা-বাগান শ্রমিকরা । বকেয়া পিএফ-এর টাকা না-মেটানো পর্যন্ত এই লড়াই থামবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি ।
শ্রমিকদের অভিযোগ, ভোটের সময় শ্রমিকদের শান্ত রাখতে মালিকপক্ষ ও প্রশাসন যোগসাজশ করে এই ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । এখন ভোট মিটতেই তারা আসল রূপ দেখাচ্ছে ।
প্রতিশ্রুতির পাহাড়, প্রাপ্তি শূন্য
লংভিউ বাগানের এক চা-শ্রমিক বলেন, "গত 10 মার্চ দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর একটি ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল । যেখানে মালিকপক্ষ লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে, শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) বাবদ বকেয়া 3 কোটি 15 লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া হবে । মে মাস পড়তে চললেও শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে এক টাকাও জমা পড়েনি । যতক্ষণ না আমাদের বকেয়া পিএফ-এর টাকা না মেটানো হচ্ছে এই আন্দোলন চলবে ৷"
বৈঠকের নির্যাস ঘিরে ধোঁয়াশা
এদিকে বকেয়া পিএফ সমস্যা মেটাতে গত 22 এপ্রিল চা-বাগান কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । নিয়ম অনুযায়ী সেই বৈঠকের 'মিনিটস' বা রিপোর্ট জনসমক্ষে আনার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা গোপন রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ চা-শ্রমিকদের । সরকারের এই রহস্যজনক নীরবতা এবং মালিকপক্ষের টালবাহানায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । তাই তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন ৷ প্রয়োজনে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন চা-শ্রমিকরা ।
প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ
এলাকার শ্রমিক নেতৃত্বের দাবি, সরকার ও শ্রম দফতর মালিকপক্ষের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে । একদিকে ন্যায্য মজুরি ও পিএফ-এর দাবিতে শ্রমিকরা যখন দিশেহারা, তখন প্রশাসনের এই 'ধীরে চলো' নীতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে । শনিবার সকাল থেকেই বাগানের ফ্যাক্টরি গেটের সামনে জমায়েত হয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ।
রাস্তা অবরোধের আশঙ্কা
বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে পিএফ ও গ্র্যাচুইটি নিয়ে দীর্ঘদিনের আইনি লড়াই চলছে । কিন্তু লংভিউ-এর মতো বড় বাগানে যদি লিখিত চুক্তি হওয়ার পরেও টাকা না-মেটানো হয়, তবে তা সমগ্র পাহাড়ের চা শিল্পের জন্য এক অশনি সংকেত । বাগান কর্তৃপক্ষ দ্রুত কোনও সদর্থক পদক্ষেপ না-নিলে আগামিদিনে কার্শিয়াং-শিলিগুড়ি সংযোগকারী রাস্তায় অবরোধের মতো কঠোর পদক্ষেপ করতে পারেন শ্রমিকরা । এখন দেখার, প্রশাসন এই জট কাটাতে কত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ।