বোনাস ও বকেয়া মজুরির দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ চা-বাগানের শ্রমিকদের
Tea garden workers protest: লিখিত আকারে সমস্ত বিষয়ে প্রশাসনিক নিশ্চয়তা না-পেলে অনির্দিষ্টকালীন এই অবরোধ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিক নেতারা ।
Published : October 6, 2026 at 1:22 PM IST
মালবাজার, 6 অক্টোবর: মালবাজার সংলগ্ন সোনগাছি চা-বাগানে বোনাসের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ । শ্রমিকদের দাবি, সরকারি নির্দেশ অনুসারে পাঁচ তারিখের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু আজ ছয় তারিখ হয়ে গেলেও বোনাসের কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি । সঙ্গে দু'মাসের মজুরিও বকেয়া রয়েছে । লিখিত আকারে সমস্ত বিষয়ে প্রশাসনিক নিশ্চয়তা না-পেলে অনির্দিষ্টকালীন এই অবরোধ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিক নেতারা ।
এদিন 17 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন শ্রমিকরা ৷ ফলে রাস্তার দু'পাশেই লম্বা লাইন পড়ে যায় । বহু মানুষ গাড়ি, টোটো ছেড়ে হাঁটা পথেই রওনা দেন কর্মস্থলের দিকে । দ্রুত মেটিলি থানার আইসি মিংমা লেপচার নেতৃত্বে পুলিশের বড় দল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এলেও শ্রমিকরা অবরোধ তুলতে অস্বীকার করেন ।
সূত্রের খবর, বেশ কয়েকবার বোনাসের দিন নির্দিষ্ট হওয়ার পরেও বাগান কর্তৃপক্ষ প্রতিবারই নানা অজুহাতে সেই দিনে বোনাস দেন না ৷ গত শনিবার বোনাস দেওয়ার তারিখ নির্দিষ্ট হলেও সেদিনও বোনাস দেওয়া হয়নি । শেষমেষ গতকাল সরকার নির্দেশিত তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পর আজ সকালে সোনগাছি চা-বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে বড় আকারে গেট মিটিং করেন শ্রমিকরা । ভারতীয় টি-ওয়ার্কার ইউনিয়নের অ্যাডভাইজার অরবিন্দ কেরকাট্টার নেতৃত্বে পরবর্তীতে শ্রমিকরা বেশ কিছুটা সময় জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থান বিক্ষোভ করেন ৷ শেষমেষ বাগান কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক স্তরে কোনও উত্তর না-আসায় শ্রমিকরা জাতীয় সড়ক অবরোধে শামিল হন ।
অরবিন্দ কেরকাট্টা বলেন, "শ্রমিকরা কবে বোনাস পাবে তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারি নির্দেশ মানছে না ৷ শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া রয়েছে । সবকিছু নিয়েই আজকের এই জাতীয় সড়ক অবরোধ । সরকারি স্তরে লিখিত আকারে নিশ্চয়তা না-দিলে এই অবরোধ উঠবে না ।"
ছয় মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন চা-বাগানের শ্রমিক সুমন্তী ওঁরাও । তাঁর কথায়, "বোনাস-সহ দেড় মাসের মজুরি বাকি ৷ পুজোর সময় আমরা কীভাবে চালাব !"
এদিকে, এখন পুজোর ভরা মরশুম ৷ এই অবরোধের ফলে আটকে পড়েন বহু পর্যটক ৷ কলকাতা থেকে ঘুরতে আসা দীপিকা মাঝি বলেন, "ছোট বাচ্চা নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে আটকে রয়েছি, অসুবিধে তো হচ্ছেই ।"
শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার শুভ্রজ্যোতি সরকার জানান, "আমরা শ্রমিকদের বিষয়টি সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি । মালিক কর্তৃপক্ষকে বোনাসের নোটিশ জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
অন্যদিকে মহকুমাশাসক উৎকর্ষ খান্ডাল বলেন, "বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছি । প্রশাসনিক স্তরে আশ্বাস মিললেও নিশ্চিত হতে পারছে না শ্রমিক কর্তৃপক্ষ বা নেতৃত্ব ।" মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুণ্ডা বলেন, "শ্রমিকদের দাবি ন্যায্য । রাজ্য সরকারের পরিষ্কার নির্দেশিকা রয়েছে । প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয় ।" সব দিক থেকে আশ্বাস মিললেও উৎসবের আগে মালিকপক্ষ কবে বকেয়া মজুরি ও বোনাস মেটাবে, সেদিকেই তাকিয়ে বিক্ষোভরত শ্রমিকরা ৷