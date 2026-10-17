হাইওয়ে অবরোধে চা শ্রমিকরা ! বোনাস-বঞ্চনা হলে গ্রেফতার, বাগান মালিকদের হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

হাইওয়ে অবরোধে চা শ্রমিকরা ! বোনাস-বঞ্চনা হলে গ্রেফতার, বাগান মালিকদের হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর
Demanding bonus: প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দ্রুত সমাধান না হলে আন্দোলন ফের বড় আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ।
Published : October 17, 2026 at 11:08 AM IST
আলিপুরদুয়ার, 17 সেপ্টেম্বর: পুজোর বোনাসের দাবিতে ফের উত্তপ্ত উত্তরবঙ্গের চা-বলয় । গত বছরের বকেয়া বোনাস মেটানো হয়নি, চলতি বছরের মিলছে না স্পষ্ট আশ্বাস- এই অভিযোগে পথে নামলেন আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের তিন চা বাগানের শ্রমিকেরা । প্রথমে মাদারিহাট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । পরে 48 নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে চা বাগানের মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন তিনি । ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট এক চা বাগানের ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে বলে খবর ।
গ্যারগেন্ডা, ধুমচিপাড়া ও হান্টাপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, গত বছরের পুজোর সময়ের 10 শতাংশ বোনাস এখনও বকেয়া রয়েছে । তার উপর চলতি বছরের পুজো বোনাস কবে দেওয়া হবে, তা নিয়েও কর্তৃপক্ষের তরফে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি । ফলে পুজোর মুখে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন শ্রমিকেরা । তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বাগানে কাজ করলেও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ঠিকমতো মিলছে না । বোনাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রাপ্য নিয়ে বারবার অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় ক্ষোভ জমছিল শ্রমিকদের মধ্যে ।
শ্রমিকদের ক্ষোভ ক্রমে আন্দোলনের চেহারা নেয় । প্রথমে মাদারিহাট থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা । পরে 48 নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে নেমে অবরোধ শুরু করেন । গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় । প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয় । বোনাসের দাবি মিটবে কি না, তা নিয়ে শ্রমিকদের উদ্বেগ কাটেনি ।
শ্রমিকদের বক্তব্য, চা বাগানে নিয়মিত কাজ করেও যদি নির্ধারিত বোনাস না মেলে, তা হলে পুজোর সময়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে । উৎসবের আগে বাজারদর, পোশাক কেনা এবং পরিবারের অন্যান্য খরচ সামলাতে বোনাসের উপর নির্ভর করেন বহু শ্রমিক । তাই গত বছরের বকেয়া মেটানো এবং চলতি বছরের বোনাস দ্রুত দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা ।
বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা । শ্রমিকদের অভিযোগ শোনার পর তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী আগেই চা শ্রমিকদের 20 শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন । সেই সংক্রান্ত অ্যাডভাইজরি নোটিশও জারি করা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি । তা সত্ত্বেও যে সব চা বাগানের মালিক শ্রমিকদের বোনাস দেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন প্রতিমন্ত্রী ।
বিশাল লামার অভিযোগ, শ্রমিক ভবনে বোনাস-সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৈঠক ডাকা হলেও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত হননি । শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার পর তাঁদের প্রাপ্য বোনাসের সময় বঞ্চিত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, শ্রমিকদের পাওনা নিয়ে কোনও রকম গড়িমসি বরদাস্ত করা হবে না । এ দিনই অভিযুক্ত মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে এবং প্রয়োজনে গ্রেফতারও করা হবে বলে জানান তিনি ।
বিক্ষোভের জেরে সংশ্লিষ্ট এক চা বাগানের ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । তবে তাঁকে কোন অভিযোগে আটক করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে গ্রেফতার করা হবে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও স্পষ্ট নয় । মালিকপক্ষের বক্তব্যও জানা যায়নি ।
এখন শ্রমিকদের নজর, গত বছরের বকেয়া 10 শতাংশ বোনাস কবে মেটে এবং চলতি বছরের পুজো বোনাস নিয়ে কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয় । প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দ্রুত সমাধান না হলে আন্দোলন ফের বড় আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ।