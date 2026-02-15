চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে উপনগরী-তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক তৈরির ইচ্ছে, রাজ্যকে প্রস্তাব মালিকপক্ষের
রাজ্য সরকারের জারি করা পুরনো বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আবেদন ৷ স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাওয়ার দাবি মালিক সংগঠনের ৷
Published : February 15, 2026 at 5:27 PM IST
জলপাইগুড়ি, 15 ফেব্রুয়ারি: চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে নিজেদের পছন্দ মতো উপনগরী, তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক-সহ একাধিক প্রকল্প করতে চায় মালিকপক্ষ ৷ আর সেই ইচ্ছের কথা জানিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাল উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের মালিকপক্ষ ৷ এদিন টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার 54তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয় ৷ পাশাপাশি, বর্তমানে খামখেয়ালি আবহাওয়া, কীটপতঙ্গের উৎপাত-সহ চা-শিল্পের জন্য যেসব সংকট রয়েছে, সেই বিষয়গুলিও বার্ষিক সাধারণ সভায় তুলে ধরে টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখা ৷
টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার 54তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয় সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবে ৷ এ দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন SSB-র জলপাইগুড়ি সেক্টরের DIG ঋষিকেশ শর্মা, উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি, টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শৈলজা মেহতা, টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান উত্তম চক্রবর্তী, সম্পাদক সুমিত ঘোষ-সহ সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য ৷
টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা চা-বাগানের অব্যবহৃত জায়গাটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে চাই ৷ কারণ, শুধু টি-ট্যুরিজম দিয়ে হবে না ৷ আমরা উপনগরী, আইটি পার্ক, স্কুল, কলেজ, লজিস্টিক হাব তৈরি করে খালি পড়ে থাকা জমিগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের স্বাধীনতা চাই ৷ তাই আমরা রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব পাঠিয়েছি ৷"
রাজ্য সরকারের পুরনো একটি বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 2019 সালে নোটিফিকেশন করা হয়েছিল, চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে টি-ট্যুরিজম সহ অন্যান্য শিল্প করা যাবে ৷ প্রথমে বলা হয় 15 শতাংশ জমিতে বিভিন্ন প্রকল্প করা যাবে ৷ শুধুমাত্র টি-ট্যুরিজম নয় স্কুল, কলেজ-সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ও ছিল ৷ এরপরেই 2024-25 সালে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ এখন আমরা বলতে চাইছি, অব্যবহৃত জমিতে আমাদের মতো করে কাজ করতে চাই ৷"
প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, "অজ পাড়াগাঁয়ে হাউসিং করে কিছু হবে না ৷ কিন্তু, বীরপাড়া চা-বাগানে যদি এটা করি, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে ৷ আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি, আমাদের অব্যবহৃত জমিতে কমার্শিয়াল কিছু করতে অনুমতি দেওয়া হোক ৷ আর সেটা আমরা নিজেদের মতো করে করতে চাই ৷"
এ দিন TAI-এর সভাপতি শৈলজা মেহতা বলেন, "আপনারা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে থাকুন ৷ আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যার সমাধান করার ৷ কোন পলিসি নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি ৷ আমরা চাইছি অব্যবহৃত জমিকে কমার্শিয়ালভাবে ব্যবহার করতে ৷ তাই রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি ৷ আমরা উন্নতমানের চা উৎপাদনের চেষ্টা করে যাচ্ছি ৷ চা-শ্রমিকদের বাগান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়া একটা সমস্যা আছে ৷ চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাও আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ ৷ তবে, আমরা অব্যবহৃত জমি কমার্শিয়ালভাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী ৷"
এ দিন টি-অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান উত্তম চক্রবর্তী বলেন, "আমরা রাজ্য সরকারের নোটিফিকেশন অনুযায়ী চা-বাগানের অব্যবহৃত জমিতে আইটি পার্ক, লজিস্টিক হাব, ফুড পার্ক, টাউনশিপের মতো প্রজেক্ট করতে চাইছি ৷ এবার রাজ্য সরকার আমাদের প্রস্তাব মেনে নিক, এটাই দাবি ৷"