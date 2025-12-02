চা-শিল্পের সুদিন ফেরাতে অবিলম্বে ভর্তুকি চালুর দাবি বাগান মালিকদের
আগে পুরনো চা-গাছ তুলে নতুন গাছ লাগাতে চা পর্ষদ আর্থিক সহায়তা দিলেও বহু বছর হল তারা তা বন্ধ করে দিয়েছে ।
Published : December 2, 2025 at 7:50 PM IST
জলপাইগুড়ি, 2 ডিসেম্বর: চা-শিল্পের সুদিন ফেরাতে হলে পুরনো গাছ তুলে নতুন গাছ লাগাতে হবে । আর তা করতে হলে, অবিলম্বে ভর্তুকি চালু করতে হবে চা-পর্ষদকে । নইলে চা-শিল্প আর কখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না । এমনই দাবি চা-বাগান মালিকের সংগঠনগুলির ।
আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সহ একাধিক কারণে বিরাট ক্ষতির মুখে উত্তরের চা-শিল্প । চলতি বছরে বিধ্বংসী বন্যার ফলে বেশ কয়েকটি ব্লকের চা-বাগানকে প্রচুর লোকসানের মুখে পড়তে হয় । আগে পুরনো চা-গাছ তুলে নতুন গাছ লাগাতে আর্থিক সহায়তা দিত চা পর্ষদ ৷ কিন্তু 2016 সালের পর থেকে সেই ভর্তুকি দেওয়া পর্ষদ বন্ধ করে দিয়েছে । চা বাগানগুলির মালিকপক্ষের মতে, উত্তরের চা-শিল্পকে বাঁচাতে হলে সরকারের সহযোগিতা দরকার । না-হলে ভবিষ্যতে অন্ধকারের পথে চলে যাবে রাজ্যের এই বৃহৎ শিল্প ।
টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার (TAI) সম্পাদক সুমিত ঘোষ জানান, "বিগত বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আমাদের উত্তরের চা-শিল্পে বড়সড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে । আবহাওয়া নির্ভর এই শিল্পে অনাবৃষ্টির কারণে ভালো উৎপাদন হয়নি ৷ পাশাপাশি ভালো কোয়ালিটির চা-ও পাওয়া যায়নি । চা বাগানে লুপার (পোকা) ও লাল মাকড়সা থাবা বসিয়েছে । অন্যদিকে, অনেক নদী চা-বাগানকে গ্রাস করছে । গত অক্টোবর মাসের বন্যায় প্রচুর চা-বাগানে ক্ষতি হয়েছে । পোকামাকড় মারতে চা-বাগানে উৎপাদনের খরচ বাড়ছে । চা-পর্ষদের পক্ষ থেকে চা-শিল্পে যে সাবসিডি দেওয়ার কথা ছিল, সেই বকেয়া সাবসিডির টাকাগুলো পেলে বাগানগুলো বাঁচত । আমরা চাইছি চা-পর্ষদের থেকে এই শিল্পে ফের সাবসিডি চালু হোক । সাবসিডি চালু হলে শিল্প বাঁচবে । কারণ একের পর এক সমস্যা এই শিল্পকে ধরাশায়ী করে তুলেছে । চা-শিল্প বাঁচলে উত্তরে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরাও বাঁচবে ।"
চা বাগান মালিক সংগঠন ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ITPA) মুখ্য উপদেষ্টা অমৃতাংশ চক্রবর্তী বলেন, "আমরা অনেকবার আবেদন নিবেদন করেছি চা-পর্ষদের সাবসিডির বকেয়া টাকা দেওয়ার জন্য । কিন্তু চা-পর্ষদ পরিদর্শনে এসে 'ভুল আছে' এই অজুহাতে সাবসিডির টাকা না- দেওয়ার একটা চেষ্টা চালিয়েছে ৷ অবিলম্বে ভারতীয় চা-পর্ষদের সাবসিডি চালু করা উচিত বলে মনে করি ।"
তিনি আরও বলেন, "চা-শিল্পের স্বার্থে সাবিসিডি চালু করলে প্ল্যানটেশন আরও হবে । পুরনো চা গাছ ফেলে দিয়ে আবার নতুন গাছ লাগাতে হবে ৷ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষতি মোকাবিলার জন্যই চা গাছ লাগাতে হবে । তাতে সরকারের সহযোগিতা বা সাবিসিডি পেলে ব্যয়ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে । প্রতি বছর যেভাবে চা শিল্প লোকসানের দিকে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় চা শিল্পকে বাঁচাতে হলে সরকারের সহযোগিতা খুব দরকার । বিগত বছরগুলোতে বৃষ্টি না-হওয়ার ফলে ফার্স্ট ফ্লাশের চা পাতার গুণগত মান ভালো হয়নি । কৃত্রিমভাবে জল সেচ দিয়ে চা পাতার ভালো প্রোডাকশন পাওয়া যায় না ।"
উল্লেখ্য, ফার্স্ট ফ্লাশের আগে বৃষ্টি না-থাকায় এবার ক্ষতির মুখে পড়ে উত্তরের চা বলয় । বিগত বছরগুলিতে ওই নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি না-হওয়ার কারণে ফ্লার্স্ট ফ্লাশে তেমন পাতা হয়নি । ফলে যে চা পাতা আসে তার গুণগত মানও ভালো হয়নি । গত বছর অনাবৃষ্টির কারণে 109 মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনে ঘাটতি ছিল । গত বছর ফার্স্ট ফ্লাশের আগে টানা সাত মাস ধরে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না-থাকার কারণে উৎপাদনে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হন চা-মালিকরা । একদিকে অনাবৃষ্টি আর অন্যদিকে পোকামাকড়ের আক্রমণ - এই দুইয়ের ফলে চা পাতার উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয় । পাশাপাশি গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের ফলে চা বাগানের পাতা ঝলসে যায় ।
এর ফলে চায়ের উৎপাদন 40 শতাংশ কমে যায় । প্রতি বছর তরাই-ডুয়ার্সে ডিসেম্বর মাসের 30 তারিখ পাতা তোলা বন্ধ হত । গত বছর চা পর্ষদের নির্দেশিকায় 30 নভেম্বর চা পাতা তোলা বন্ধ হয় । 2024 সালের মার্চ মাসে গোটা দেশেই চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে । ওই বছর মার্চ মাসে মোট চায়ের উৎপাদন হয় 62.52 মিলিয়ন কেজি, যা 2023 সালে ছিল 79.61 মিলিয়ন কেজি অর্থাৎ এক বছরে 17.09 মিলিয়ন কেজি অর্থাৎ 22 শতাংশ কম উৎপাদন হয়েছে ।