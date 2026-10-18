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পুজোর মুখে বোনাস না দিয়ে উধাও মালিকপক্ষ ! অনিশ্চয়তায় 2400 শ্রমিকের ভবিষ্যৎ

Tea estate owners in Dooars vanish: পুজোর বোনাসে শুধু অতিরিক্ত আয় নয়, বহু পরিবারের কাছে নতুন পোশাক, খাবার, চিকিৎসা এবং সংসারের প্রয়োজন মেটানোর গুরুত্বপূর্ণ ভরসা।

tea workers
ভার্নাবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 18, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : October 18, 2026 at 3:17 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 18 অক্টোবর: পুজোর আনন্দের বদলে ঘরে ঘরে দুশ্চিন্তা । প্রাপ্য বোনাসের অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন চা শ্রমিকেরা । কিন্তু সেই টাকা হাতে পাওয়ার আগেই উধাও বাগানের ম্যানেজার । আলিপুরদুয়ারের ভার্নাবাড়ি চা বাগানে বোনাস না দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল ডুয়ার্সের চা বলয়ে । অভিযোগ, নির্ধারিত দিনে স্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হলেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে অস্থায়ী শ্রমিক, স্টাফ ও সাব-স্টাফদের । তাঁদের প্রাপ্য মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছেন ম্যানেজার । ফলে পুজোর মুখে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা । বাগান কর্তৃপক্ষের এই আচরণে ক্ষোভে ফুঁসছেন তাঁরা । প্রায় 2400 শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ।

বোনাস না পেয়ে ইতিমধ্যেই হাসিমারা পুলিশ আউটপোস্টে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ভার্নাবাড়ি চা বাগানের প্রায় 400 শ্রমিক-কর্মচারী । তাঁদের অভিযোগ, প্রথমে 5 অক্টোবর বোনাস দেওয়ার কথা জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ । পরে সেই দিন পিছিয়ে 9 অক্টোবর করা হয় । শ্রমিকেরা সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেন । এরপর ফের জানানো হয়, 13 অক্টোবর বোনাস দেওয়া হবে । কিন্তু ওই দিন বাগানের স্থায়ী শ্রমিকেরা বোনাস পেলেও অস্থায়ী শ্রমিক, স্টাফ ও সাব-স্টাফদের হাতে টাকা পৌঁছয়নি ।

পুজোর মুখে বোনাস না দিয়ে উধাও মালিকপক্ষ ! অনিশ্চয়তায় 2400 শ্রমিকের ভবিষ্যৎ (ইটিভি ভারত)

শ্রমিকদের দাবি, তাঁদের জানানো হয়েছিল, 17 অক্টোবর বকেয়া বোনাস মিটিয়ে দেওয়া হবে । সেই আশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা । কিন্তু নির্ধারিত দিনের আগেই ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে যান বলে অভিযোগ । ফলে কার কাছে গিয়ে বকেয়া বোনাস চাইবেন, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা । পুজোর বাজার, সংসারের খরচ এবং পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে টাকার উপর ভরসা করেছিলেন, তা না মেলায় বিপাকে পড়েছেন বহু শ্রমিক ।

tea workers
উত্তেজনা ছড়াল ডুয়ার্সের চা বলয়ে (ইটিভি ভারত)

বাগানের কর্মচারী আশ্রম শর্মার কথায়, "বোনাস না দিয়েই চা বাগান ছেড়ে ম্যানেজার চলে গিয়েছেন । এটা দুর্ভাগ্যজনক । সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী 5 তারিখে বোনাস দেওয়ার কথা ছিল । পরে জানানো হয় 9 তারিখে দেওয়া হবে । আমরা মেনে নিয়েছিলাম । তারপর বলা হয়, 13 তারিখে দেওয়া হবে । কিন্তু সেদিন স্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হলেও অস্থায়ী শ্রমিক, স্টাফ ও সাব-স্টাফদের দেওয়া হয়নি । আমাদের বলা হয়েছিল 17 তারিখে টাকা দেওয়া হবে । সেই কথাও আমরা মেনে নিয়েছিলাম । কিন্তু বোনাস দেওয়ার আগেই ম্যানেজার বাগান ছেড়ে চলে গেলেন । পুজোর মধ্যে আমরা অসহায় হয়ে পড়েছি ।"

ভার্নাবাড়ির এই ঘটনা ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে চলতে থাকা অশান্তির আবহে নতুন মাত্রা যোগ করেছে । এর আগেও বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে একাধিক চা বাগানে বিক্ষোভ হয়েছে । বাগরাকোট, কিলকোট, ধুমচিপাড়া, গেরগেন্ডা, বীরপাড়া, তুলসিপাড়া এবং হান্টাপাড়া-সহ বিভিন্ন চা বাগানে শ্রমিকেরা বোনাসের দাবিতে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও মাঠে নামতে হয়েছে । ডুয়ার্সের অধিকাংশ চা বাগানে বোনাস দেওয়া হলেও কয়েকটি বাগানে এখনও বকেয়া থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে শ্রমিকদের মধ্যে ।

tea workers
উধাও বাগানের ম্যানেজার (ইটিভি ভারত)

চা শ্রমিকদের বোনাস না দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যেই পাঁচটি চা বাগানের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামার হুঁশিয়ারির পর এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । সেই আবহেই ভার্নাবাড়ির ম্যানেজারের চলে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে । বোনাস না দেওয়ার দায়ে গ্রেফতারির আশঙ্কাতেই কি ম্যানেজার বাগান ছেড়ে পালিয়েছেন ? শ্রমিকদের একাংশের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ তবে ম্যানেজার কেন চলে গিয়েছেন, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও স্পষ্ট নয় ।

ভার্নাবাড়ি চা বাগান স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামার বিধানসভা এলাকার মধ্যে পড়ে । শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের প্রাপ্য বোনাস না দিয়ে মালিকপক্ষ দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছে । বিশাল লামা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার ঘটনায় কাউকে রেয়াত করা হবে না । তাঁর বক্তব্য, যাঁরা বোনাস আটকে রেখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে । মালিকপক্ষের খোঁজ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করারও বার্তা দিয়েছেন তিনি ।

বিশাল লামা বলেন, "শ্রমিকদের প্রাপ্য বোনাস থেকে যারা বঞ্চিত করেছে, তাদের রেয়াত করা হবে না। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কেরা সামসিং চা বাগানে শ্রমিকদের বোনাস দিতে গিয়েছিলাম । আগে কোনও সরকারই চা শ্রমিকদের পাশে ছিল না । কিন্তু আমাদের সরকার শ্রমিকদের পাশে আছে ।"

তবে রাজনৈতিক আশ্বাসের পাশাপাশি শ্রমিকদের এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কবে তাঁদের হাতে বকেয়া বোনাস পৌঁছবে । পুজোর মরসুমে এই টাকা শুধু অতিরিক্ত আয় নয়, বহু পরিবারের কাছে নতুন পোশাক, খাবার, চিকিৎসা এবং সংসারের প্রয়োজন মেটানোর গুরুত্বপূর্ণ ভরসা । নির্ধারিত তারিখ বারবার পিছিয়ে যাওয়ার পর ম্যানেজারের চলে যাওয়ার অভিযোগ তাঁদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে । মালিকপক্ষের তরফে কোনও স্পষ্ট বার্তা না আসায় শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কাটছে না ।

Last Updated : October 18, 2026 at 3:17 PM IST

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WITHOUT PAYING BONUS
TEA WORKERS
বোনাস না দিয়ে উধাও মালিকপক্ষ
অনিশ্চয়তায় চা শ্রমিকরা
TEA ESTATE OWNERS IN DOOARS

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