'দুর্গা'র পর পাতালে 1.75 কিমি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মধ্য কলকাতায় বেরিয়ে এল 'দিব্যা'!

'দুর্গা'র পর পাতালে 1.75 কিমি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মধ্য কলকাতায় বেরিয়ে এল 'দিব্যা'!
কলকাতা মেট্রোর পার্পেল লাইন অর্থাৎ জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড করিডোরের আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে টানেল বোরিং মেশিন 2 দিব্যাকে ৷
Published : August 11, 2026 at 6:52 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: মাটি কেটে সুড়ঙ্গ খনন করতে করতে দিব্যা পৌঁছে গেল মধ্য কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্টেশন পর্যন্ত । দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ পার করে কংক্রিটের দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল টিবিএম 2 । আর মঙ্গলবার এর মাধ্যমে সফলভাবে খনন শেষ করল এই টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) ।
মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্তা-সহ নির্মাণকারী সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুব্রো এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা RVNL-এর আধিকারিক ও কর্মীরা এদিন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন । তাঁদের সামনেই কলকাতা মেট্রোর পার্পেল লাইন অর্থাৎ জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড করিডোরের আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল নির্মাণের কাজের অঙ্গ হিসেবে সফল ব্রেকথ্রু হল টানেল বোরিং মেশিন 2 দিব্যার ।
পার্পেল লাইনের সুড়ঙ্গ খননের কাজে গত বছর দুটি টিবিএম ব্যবহার করা শুরু হয় । একটি হল দুর্গা, আর একটি হল দিব্যা । সম্প্রতি 10 জুলাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্টেশন চত্বরের কংক্রিটের দেওয়াল ফুঁড়ে এভাবেই প্রবেশ করেছিল বা ব্রেকথ্রু করেছিল দিব্যা । এর ফলে এসপ্ল্যানেডমুখী আপ লাইনের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল ।
এর আগে দুর্গা গত এক বছরে 1.7 কিলোমিটার সুড়ঙ্গ খননের কাজ শেষ করেছিল । ঠিক এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় মেশিন দিব্যা ডাউন-লাইনের সুড়ঙ্গ নির্মাণ সম্পূর্ণ করল । খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত 1.75 কিলোমিটার দীর্ঘ ডাউন লাইনের ভূগর্ভস্থ টানেলের খনন কাজ শেষ হয়েছে মঙ্গলবার । 6.60 মিটার বাইরের ব্যাস এবং 95 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট প্রায় 600 টন ওজনের মেশিন দিব্যা চেন্নাইয়ে তৈরি করা হয়েছে ।
2023 সালের 11 অক্টোবর শুরু করেছিল খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটির খনন কাজ । খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত মোট 1.72 কিমি সুড়ঙ্গ খনন করা হয়েছে । খিদিরপুরের সেন্ট টমাস স্কুলের ভেতরে একটি লঞ্চিং শ্যাফ্ট তৈরি করে এটি নামানো হয় । কলকাতার নরম মাটি এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের কথা মাথায় রেখে আর্থ প্রেশার ব্যালেন্সিং বা EPB প্রযুক্তির টিবিএম ব্যবহার করা হচ্ছে । সুড়ঙ্গ শক্তিশালী করতে 275 মিমি পুরুত্বের M50 গ্রেডের প্রিকাস্ট কংক্রিট সেগমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে । খিদিরপুর থেকে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত জোড়া সুড়ঙ্গ খননের কাজের জন্য এই দুটি টিবিএম ব্যবহার করা হচ্ছে ।
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত অংশটি 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে তৈরি হবে । কোনও রকম ট্র্যাফিক ব্যাহত না করে এবং শহরের জনবহুল এলাকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রেখে এই কাজটি শেষ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
মঙ্গলবার মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্তা বলেন, "এর আগে দুর্গা টিবিএম তার সফর শেষ করেছে ৷ আজ 1740 মিটার সুড়ঙ্গ খনন সফলভাবে করা হল । মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং থেকে শুরু করে নালা-নিকাশি, চার্চ এবং একাধিক মন্দিরের নীচ দিয়ে খুব নিরাপদে গিয়ে নিজের কাজ করে পথ কেটে এগিয়ে এসেছে দিব্যা । ইঞ্জিনিয়াররা প্রতি মুহূর্তে দিব্যা এবং দুর্গার কাজের মনিটরিং করেছে যাতে কোথাও কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে ।"
তিনি আরও বলেন, "মেট্রো প্রকল্পগুলির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তা মিলছে । আবার দুই থেকে তিনদিন পরে পার্কস্ট্রিটের দিকে সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু হবে ।"