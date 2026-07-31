কপালে টিপ,পরনে লাল-সাদা শাড়ি; 19 বছর পর তিলোত্তমায় ফিরলেন তসলিমা

কপালে টিপ,পরনে লাল-সাদা শাড়ি; 19 বছর পর তিলোত্তমায় ফিরলেন তসলিমা
ফের কলকাতায় নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন সিপিএম জমানায় ৷
Published : July 31, 2026 at 3:01 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: দীর্ঘ 18 বছর 8 মাস 10 দিন পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন বাংলাদেশের নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার দিল্লি থেকে বেলা 12টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন তসলিমা। তিনি এই সফরকে 'ঘরে ফেরা' হিসেবে অভিহিত করেছেন ৷ 2007 সালের নভেম্বরের পর এটিই তাঁর প্রথম কলকাতা সফর ৷
তাঁর পরনে একেবারে বাংলিয়ানার সাজ ৷ সাদা লাল পাড় শাড়ি, কপালে লাল টিপ। এই বেশেই তিনি সুদূর ব্রিটেন থেকে রয়না হয়েছিলেন তিনি। বিমানবন্দরে নামার আগে সকালে সোশাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে লেখিকা লেখেন, "আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।" কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে করজোড়ে জানান, আপনাদের সবাইকে দেখে খুবই ভালো লাগছে ৷ সবাইকে ধন্যবাদ। জানা গিয়েছে, সাহিত্যভিত্তিক একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতেই তাঁর এই কলকাতা সফর।
'সেক্যুলার মিশন' এবং 'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ফাউন্ডেশন'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ধর্মান্ধতা'র বিরুদ্ধে ও মুক্তচিন্তার সমর্থনে একটি সম্মেলনে তিনি অংশ নেবেন। শনিবার রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখবেন ৷ 2007 সালের নভেম্বর মাসে তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'দ্বিখণ্ডিত' এবং একাধিক লেখাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় তীব্র বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় ৷
তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিরাপত্তার কারণে তাঁকে তড়িঘড়ি কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল ৷ এরপর থেকে তিনি মূলত দিল্লিতে বসবাস করছিলেন ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর তসলিমা নাসরিনের এই কলকাতা সফরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে ৷ প্রায় দু'দশক পর কলকাতায় পা-রাখলেন মৌলবাদের বিরুদ্ধে কলম তুলে নেওয়া তসলিমা নাসরিন। আগামিকাল রবীন্দ্র সদনে রয়েছে তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।