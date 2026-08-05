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বাংলাদেশে ফিরতে চান তসলিমা, হাসিনাকে ফেরানোর পক্ষেও সওয়াল নির্বাসিত লেখিকার

আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা ৷ আর 32 বছর ধরে দেশে ফিরতে পারেননি লেখিকা তসলিমা ৷

Taslima Nasrin
কলকাতা ছাড়লেন তসলিমা নাসরিন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 2:15 PM IST

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কলকাতা, 5 অগস্ট: হাসিনা সরকারে থাকার সময় তসলিমা বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি ৷ কিন্তু দেশ থেকে নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা আরেক নির্বাসিত রাজনৈতিক নেত্রীর গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে সওয়াল করলেন ৷ ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হোক, মত লেখিকার ৷ ফিরতে চান তিনি নিজেও ৷

বুধবার সকালে কলকাতা ছাড়ার সময় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের কাছে তসলিমা বলেন, "আমি 32 বছর নির্বাসনে আছি ৷ আমি বাংলাদেশে ফিরতে চাই ৷ কিন্তু আমাকে ফিরতে দেওয়া হয় না ৷"

তিনি নিজে যেমন দেশে ফিরতে চান, শেখ হাসিনাকেও ফিরতে দেওয়া হোক, জানালেন তসলিমা (ইটিভি ভারত)

গতকাল পানিহাটিতে বেগম রোকেয়ার স্মৃতিসৌধের মাল্যদানের পর ভারতে আশ্রিত শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেন, "শেখ হাসিনার দলকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৷ সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হোক ৷ হাসিনাকে দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ আমি চাই, তাঁকে ফিরে যেতে দেওয়া হোক ৷ তিনি দেশে ফিরে যান ৷ তাঁকে রাজনীতি করতে দেওয়া হোক ৷"

বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে তিনি বলেন, "সব রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করতে দেওয়া হোক ৷ আমি ধর্মীয় রাজনীতির বিপক্ষে ৷ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সবসময় নারীবিদ্বেষী রাজনীতি ৷ গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দল থাকবে ৷ বিরোধী দলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে ৷ হাসিনা দেশে ফিরে যান ৷ আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি ৷" মুসলিম সমাজের নারী উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া ৷ মঙ্গলবার পানিহাটিতে তাঁর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান তসলিমা নাসরিন ৷

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন মৌলবাদ বিরোধী প্রগতিশীল লেখিকা ৷ 1932 সালে মৃত্যুর পরে মুসলিম মৌলবাদীরা কলকাতার কোথাও লেখিকার মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে দেননি ৷ পানিহাটির একজন প্রগতিশীল ভাবনার মানুষ গোপনে বেগম রোকেয়ার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ তিনি তাঁদের বলেছিলেন, পানিহাটিতে তাঁর ব্যক্তিগত জমি আছে ৷ চাইলে তাঁরা লেখিকার মৃতদেহ সেখানে সমাধিস্থ করতে পারেন ৷ সেই মতো রাতের অন্ধকারে পানিহাটিতে লেখিকার মৃতদেহ গোপনে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ৷ আমি সেই প্রগতিশীল লেখিকা বেগম রোকেয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি ৷"

এদিন কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় ফের সাংবাদিকরা তসলিমাকে ঘিরে ধরেন ৷ বাংলাদেশের বর্তমান বিএনপি সরকার তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে না ৷ এই অবস্থায় তিনি কি ফিরতে চান ? এই প্রশ্নের উত্তরে নির্বাসিত লেখিকা বলেন, "আমি 32 বছর নির্বাসনে আছি ৷ আমি বাংলাদেশে ফিরতে চাই কিন্তু আমাকে ফিরতে দেওয়া হয় না ৷"

প্রায় 19 বছর পর ভারতে ফিরেছিলেন নারীবাদী লেখিকা তাসলিমা নাসরিন ৷ তিনি বলেন, "বাংলাদেশ সরকার আমার পাসপোর্ট রিনিউ করে না ৷ আর আমার যে সুইডিশ পাসপোর্ট আছে তাতেও ভিসা দেওয়া হয় না ৷ আর ভিসা না-পেলে দেশে যাওয়ার জন্য আমার কাছে কোনও সরকারি বা বৈধ নথি নেই ৷" আপাতত তিনি ভারতেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন ৷

কলকাতা সফর নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লেখিকা বলেন, "কলকাতা থেকে খুব ভালো স্মৃতি নিয়ে ফিরছি ৷ সাধারণ মানুষের ভালোবাসা এত পেয়েছি যে আমার চোখে জল চলে এসেছে ৷ আবার আসব অক্টোবর বা জানুয়ারিতে ৷ আর বইমেলায় তো আসবই ৷ তবে দুর্গাপুজোয় বোধহয় আসা হবে না, তখন অন্য দেশে থাকব ৷ যখনই কলকাতা ডাকবে আমি আসব ৷"

সেক্যুলার মিশন এবং অন্য দুই সংগঠনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গত 31 জুলাই কলকাতায় এসেছিলেন তসলিমা নাসরিন ৷ স্বাভাবিকভাবে তাঁর আসা এবং কয়েকটি দিন কলকাতায় থাকার সময় ছিল কড়া নিরাপত্তা বলয় ৷ পরদিন 1 অগস্ট রবীন্দ্র সদনে একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সংবর্ধনা দেন লেখিকাকে ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদারতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ৷

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