রোগীকে না-দেখেই WhatsApp-এ ডেথ সার্টিফিকেট চিকিৎসকের !
রোগীর পরিবারের তরফে মৃতের স্বামীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ এই ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে এলাকাবাসী ৷
Published : March 8, 2026 at 1:53 PM IST
তারকেশ্বর, 8 মার্চ: রাস্তায় মৃত্যু হয়েছে রোগীর ৷ হোয়াটসঅ্যাপে ডেথ সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দায় সেরেছেন চিকিৎসক । বেসরকারি হাসপাতাল ও সেখানকার চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের আত্মীয়রা । ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার তারকেশ্বের ৷ মৃতের নাম পৌলমী চক্রবর্তী (24) ৷ রোগীর মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে পরিবারের । প্রশ্ন উঠছে, রোগীকে না-দেখে কীভাবে ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন চিকিৎসক?
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, গত 5 মার্চ শারীরিক অসুস্থতার কারণে তারকেশ্বরের লোকনাথ এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে পৌলমীকে ভর্তি করেন তাঁর স্বামী শুভাশিস চক্রবর্তী । 6 মার্চ রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভালো চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁর স্বামী । রোগীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় ওই নার্সিংহোম । এরপর কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে হাওড়ায় মৃত্যু হয় পৌলমীর ।
মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রাস্তা থেকেই স্ত্রীর মৃত্যুর খবর তারকেশ্বরের ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসককে ফোনে জানান শুভাশিস । সেই মতো পৌলমীকে না-দেখেই তাঁর ডেথ সার্টিফিকেট হোয়াটসঅ্যাপে পিডিএফ করে দিয়ে দেন ওই চিকিৎসক । আর এরপরেই রোগীর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার । যদিও এই ঘটনায় চিকিৎসক কিছু বলতে চাননি । তবে পৌলমীর স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁকে অত্যাচারের অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসীরা ৷
শনিবার সকালে হাওড়া থেকে তারকেশ্বরে এসে যে নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন পৌলমী, তার সামনে দেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান ও ময়নাতদন্তের দাবি তোলেন পরিবারের সদস্যরা । ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা করার পর অবশেষে তারকেশ্বর থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে । দেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠায় । হুগলি গ্রামীণ তারকেশ্বর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডেথ সার্টিফিকেট সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি থানায় ।
এদিকে পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, নিহত পৌলমী চক্রবর্তীর বাড়ি হুগলির মশাটে । তবে বছর দু'য়েক ধরে হরিপালের জেজুরে বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন পৌলমী । তাঁর স্বামী শুভাশিস চক্রবর্তীও থাকছিলেন তাঁর সঙ্গেই । পৌলমীর একটি দুই বছরের সন্তানও আছে বলে জানা গিয়েছে ।
মৃতের মাসতুতো দাদা সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "কীভাবে চিকিৎসক পৌলমীকে না-দেখেই মৃত্যু নিশ্চিত করে ডেথ সার্টিফিকেট দিলেন বাড়িতে বসেই? শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় ডেথ সার্টিফিকেটে সময় ও স্থান নিয়ে বিতর্ক থাকায় সন্দেহ হয় আমাদের । চিকিৎসককে বা তারকেশ্বরের নার্সিংহোমকে ফোন করা হলে কেউই দায়িত্বে নিতে চাইছে না । চিকিৎসক তাঁর দেওয়া সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলেন । এটা পরিকল্পিত খুন ৷ এর সঙ্গে জড়িত পৌলমীর স্বামী, ওই নার্সিংহোম এবং সেখানকার চিকিৎসক ৷"
মৃতের স্বামী শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, "একাধিক রোগ ছিল আমার স্ত্রীর । আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে । ময়নাতদন্ত হোক তাহলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে । ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে কী হয়েছে বলতে পারব না ।"
নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে ম্যানেজার সমীরণ পাল বলেন, "পৌলমীর স্বামী ওকে এখানে ভর্তি করেছিলেন । স্বামী বন্ডে সই করে ভালো চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে গিয়েছেন । আমাদের নার্সিংহোমের তরফে কোনও ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি । যদি চিকিৎসকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয় এবং তিনি ডেথ সার্টিফিকেট দেন, সেখানে আমাদের কোনও দায় নেই ।"
হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক(সিএমওএইচ) মৃগাঙ্ক মৌলি কর বলেন, "এটা কখনওই হওয়া উচিত নয় । অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ।"